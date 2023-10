Χιλιάδες ισραηλινοί έφεδροι αφήνουν τα πάντα πίσω τους για να καταταγούν

Η μεγάλης κλίμακας επιστράτευση στο Ισραήλ είναι αδύνατο να κρυφτεί, καθώς καθημερινοί πολίτες, άνδρες και γυναίκες, αφήνουν τα πάντα πίσω τους για να υπερασπιστούν τη χώρα τους, μετέδωσε την Πέμπτη η Telegraph, σε ρεπορτάζ που υπογράφει, μεταξύ άλλων, η Ναταλίγια Βασίλιεβα, ανταποκρίτρια της εφημερίδας στη Μέση Ανατολή, η οποία βρέθηκε στην εμπόλεμη περιοχή.

Πέντε ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου εξαιτίας της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς το Σάββατο, οι αυτοκινητόδρομοι νότια της Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτοι με εκατοντάδες εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο, το μποτιλιάρισμα σηματοδοτεί τις βάσεις που στήνει ο ισραηλινός στρατός εν αναμονή της επικείμενης εισβολής στη Γάζα, με τα εγκαταλελειμμένα οχήματα να ανήκουν στους χιλιάδες εφέδρους που έχουν παρουσιαστεί για υπηρεσία τις τελευταίες πέντε ημέρες.

Ukrainian blogger in Israel shows rows of personal vehicles belonging to reservists who came to join the fight and parked their cars near a military base. pic.twitter.com/gaKsEvPtIr

«Ολη η χώρα έχει επηρεαστεί» δήλωσε στην Telegraph ο Γιανίβ, ένας 32χρονος άνδρας ο οποίος πάρκαρε έξω από μια στρατιωτική βάση το πρωί της Τετάρτης. «Θα εκπαιδευτούμε εδώ για μία ή δύο μέρες και θα πάμε στη Γάζα ή στη Δυτική Οχθη. Είμαστε πάντα έτοιμοι» προσέθεσε.

Ο Γιανίβ, ο οποίος έλαβε την κλήση του το Σάββατο, ήταν σε θέση να κατονομάσει μια σειρά από φίλους και γνωστούς που σκοτώθηκαν ή αγνοούνται μετά την επίθεση της Χαμάς στο «ματωμένο» ρέιβ πάρτι στον Νότο. Το ίδιο ισχύει για πολλούς Ισραηλινούς, εφέδρους και μη.

This so incredible. This is the parking area for Israeli reservists who are reporting for duty.

Israel has drafted 300,000 reservists into the war effort.

Israel says that they have never drafted so many reservists on such a scale. Reserve service is mandatory in Israel, and is… pic.twitter.com/4cHTurLiJu

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) October 9, 2023