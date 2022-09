Χάρκοβο: «Οι Ουκρανοί διέσπασαν τις ρωσικές γραμμές άμυνας» παραδέχτηκαν οι Ρώσοι

Μερικά από τα μεγαλύτερα κέρδη φαίνεται πως σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα στη διάρκεια της αιφνιδιαστικής ουκρανικής αντεπίθεσης στην περιοχή του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ, κατά το Κίεβο, οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να πιέζουν τα ρωσικά στρατεύματα και στον νότο.

Υπενθυμίζεται ότι τμήματα της περιοχής του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο των Ρώσων λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, αν και η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να καταλάβει την ίδια την πόλη. Ολόκληρη η περιοχή, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, πλήττεται επί μήνες από ρωσικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο, από την αρχή του μήνα, και μέχρι την Πέμπτη, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν θέσει και πάλι υπό τον έλεγχό τους εκτάσεις με εμβαδό 1.000 και πλέον τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Ukrainian Kharkiv Counteroffensive Map:

08/09/2022

Ukrainian forces have liberated 20+ villages in a spearhead operation and are fighting in the settlements just west of Kup'yans'k. pic.twitter.com/XlfkkLoK0Y — WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) September 8, 2022

Ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν περισσότερα από 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στον νότο και στo ανατολικό τμήμα του Χαρκόβου, όπου προωθήθηκαν σε βάθος 50 χλμ. μέσα στις ρωσικές γραμμές και ανακατέλαβαν περισσότερα από 20 χωριά, ανέφεραν την Πέμπτη πηγές του ουκρανικού στρατού.

AFU 🇺🇦 counter-offensive in Kharkiv region for the last three days 🔥 pic.twitter.com/8Mpj3fVPqB — Tarmo Juntunen 🇨🇿 🇺🇦 🇪🇺 NAFO (@TarmoJuntunen) September 9, 2022

Τα εδαφικά κέρδη αυτά, εφόσον επαληθεύονται οι παραπάνω ισχυρισμοί, θα αποτελούσαν ένα ισχυρό πλήγμα για τη Ρωσία, η οποία σύμφωνα με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχει υποστεί τεράστιες απώλειες.

Θα αποτελούσαν επίσης μια ισχυρή ώθηση για το Κίεβο, το οποίο θέλει να δείξει στη Δύση του ότι μπορεί να αλλάξει τις εξελίξεις επί του πεδίου και ότι η συνεχιζόμενη υποστήριξη του έχει αποτέλεσμα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στο μεταξύ, διορισμένος από τη Μόσχα στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιοχής του Χαρκόβου αξιωματούχος δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέγραψαν «σημαντική νίκη» διεισδύοντας στις ρωσικές γραμμές άμυνας στην περιοχή. Μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Βιτάλι Γκάντσεφ σημείωσε συγκεκριμένα: «Το γεγονός απλώς και μόνο μιας ρωγμής των αμυντικών γραμμών μας είναι ήδη μια σημαντική νίκη για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανήρτησε πλάνα βίντεο που δείχνουν ρωσικά στρατεύματα να στέλνονται στην περιοχή του Χαρκόβου, όπως ισχυρίστηκε. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες για μια επιτυχή ουκρανική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, παραπέμποντας τις ερωτήσεις στο ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Οι Αμερικανοί, από την πλευρά τους, εμφανίζονται να υιοθετούν την άποψη του Κιέβου, το οποίο μιλά για επιτυχίες της ουκρανικής πλευράς στις επιχειρήσεις του στο Χάρκοβο και στη Χερσώνα.

«Βλέπουμε επιτυχίες στη Χερσώνα τώρα, βλέπουμε κάποιες επιτυχίες στο Χάρκοβο και άρα αυτό είναι πολύ, πολύ ενθαρρυντικό», είπε ο αμερικανός υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Οστιν σε συνέντευξη Τύπου με τον Τσέχο ομόλογό του στην Πράγα.

