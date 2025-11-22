Βραζιλία: Σύλληψη και προφυλάκιση για τον Μπολσονάρο

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε την προφυλάκιση του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, λίγες ημέρες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη εκτέλεσης της 27ετούς ποινής κάθειρξης που του επιβλήθηκε για την ηγεσία απόπειρας πραξικοπήματος.

Ο Μπολσονάρο μεταφέρθηκε στα κεντρικά της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στην πρωτεύουσα Μπραζίλια. Ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση, Αλεξάντρε ντε Μοράες, διευκρίνισε ότι η σύλληψη «πρέπει να πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό προς την αξιοπρέπεια του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μεσίιας Μπολσονάρο, χωρίς χειροπέδες και χωρίς οποιαδήποτε έκθεση στον Τύπο». Στο ίδιο έγγραφο γίνεται αναφορά στην προσπάθεια αφαίρεσης του ηλεκτρονικού βραχιολιού, με πρόθεση, σύμφωνα με τη δικαστική εκτίμηση, «ενδεχόμενης διαφυγής».

«Οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν την πρόθεση του καταδικασμένου να καταστρέψει το ηλεκτρονικό βραχιόλι, ώστε να εξασφαλίσει την επιτυχή διαφυγή του», ανέφερε ο Ντε Μοράες, σύμφωνα με την εφημερίδα O Globo.

Ο πρώην πρόεδρος είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό στις αρχές Αυγούστου, εβδομάδες πριν την καταδίκη του για την απόπειρα πραξικοπήματος. Οι δικηγόροι του είχαν ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να του επιτραπεί να εκτίσει την ποινή του στο σπίτι, επικαλούμενοι προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Μπολσονάρο, ο οποίος κυβέρνησε τη Βραζιλία από το 2019 έως το 2022, επρόκειτο να ξεκινήσει να εκτίει την ποινή του την επόμενη εβδομάδα, αφού εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα κατά της καταδίκης του.

