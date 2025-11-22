Κωνσταντινούπολη: Η πόλη που λατρεύει τις γάτες

Ο επισκέπτης της Κωνσταντινούπολης έχει χιλιάδες πράγματα να θαυμάσει και να παρατηρήσει στην «πόλη των πόλεων». Εκτός αν είναι γατόφιλος, οπότε το πρώτο και βασικότερο που θα παρατηρήσει είναι οι πραγματικοί «ιδιοκτήτες» της Πόλης: οι περίπου 250.000 αδέσποτες γάτες της, που γουργουρίζουν ευτυχισμένες και καλοζωισμένες σε κάθε γωνιά της.

Η σχέση της Κωνσταντινούπολης με τις γάτες διαρκεί εδώ και αιώνες. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρχαν «φροντιστές γατών», ρόλος τον οποίο σήμερα έχουν αναλάβει οι περίπου 15 εκατομμύρια κάτοικοί της. Στην πόλη, σε κάθε στενό, τζαμί, σταθμό μετρό και καφέ, επικρατεί μια καθημερινή ισορροπία μεταξύ ανθρώπων και τετράποδων κατοίκων, γράφει στο BBC ο Τζεφ Μπογκλ.

Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, έχει μάλιστα συγγράψει και ταξιδιωτικό οδηγό για γατόφιλους, το «Street Cats & Where to Find Them: The Most Feline-Friendly Cities and Attractions Around the World» (Οι γάτες του δρόμου και πού να τις βρείτε: Οι πιο φιλικές προς τις γάτες πόλεις και αξιοθέατα στον κόσμο).

Η Κωνσταντινπούπολη, παρατηρεί, εκτείνεται και στις δύο πλευρές του Βοσπόρου, σαν μια γάτα ξεπλωμένη μισή στον καναπέ και μισή στο τραπέζι. Οι γάτες είναι ενσωματωμένες στο ίδιο το υφάδι και την ιστορία της Κωνσταντινούπολης, εξίσου διαδεδομένες με τα χαλιά που πωλούνται σε κάθε γωνιά. Συχνότατα, δε, τις βλέπεις να κοιμούνται ή να χαλαρώνουν πάνω σε αυτά, χωρίς οι έμποροι να ενοχλούνται.

«Οι γάτες της Κωνσταντινούπολης δεν είναι ούτε κατοικίδια ούτε αδέσποτες, αλλά ένας συνδυασμός αυτών των δύο», λέει ο φωτογράφος και συγγραφέας Μάρτσελ Χάϊνεν, προσθέτοντας ότι όλες αυτές οι γάτες δεν ανήκουν σε συγκεκριμένα άτομα, αλλά φροντίζονται από την κοινότητα στις αντίστοιχες γειτονιές τους. Λέει ότι υπάρχει «μια τοπική λατρεία για τις γάτες» που δεν έχει παρατηρήσει πουθενά αλλού.

Κάθε δήμος διαθέτει κτηνιατρικό τμήμα που βοηθά τα αδέσποτα ζώα προσφέροντας δωρεάν στειρώσεις γάτων. Ιδιωτικές κλινικές προσφέρουν επίσης μειωμένες τιμές, ενώ οι κάτοικοι συχνά συμμετέχουν στα έξοδα των κτηνιάτρων, εξηγεί στο BBC η Φατίχ Νταγκλί, συνιδρύτρια του Μουσείου Γάτας στην Κωνσταντινούπολη.

Αυτή η αφοσίωση στις γάτες δεν είναι κάτι νέο για την Πόλη. Η λατρεία για τις αδέσποτες γάτες χρονολογείται στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όταν τοπικά ιδρύματα φρόντιζαν τα ζώα. Η αγάπη αυτή εξελίχθηκε σε πλήρες επάγγελμα με τη δημιουργία της θέσης «mancaci», δηλαδή «φροντιστή γάτας», που είχε ως κύριο έργο να ταΐζει τις γάτες της πόλης, ενώ οι κάτοικοι μπορούσαν επίσης να αγοράζουν τροφή από τους mancaci και να ταΐζουν οι ίδιοι τα ζώα.

Η Νταγκλί γυρίζει την ιστορία ακόμη πιο πίσω. Από τους Φοίνικες και έπειτα, ήταν συνηθισμένο οι θαλασσοπόροι έμποροι να έχουν γάτες στα πλοία για προστασία από τα τρωκτικά. Καθώς τα πλοία των εμπόρων μεταξιού και μπαχαρικών έφταναν στα πολυσύχναστα λιμάνια της Κωνσταντινούπολης, στα χρόνια της ρωμαϊκής και της οθωμανικής εποχής, έρχονταν μαζί και πλήθος γατιών.

Σήμερα οι κάτοικοι της πόλης εξακολουθούν να μοιράζονται με προθυμία τους χώρους τους με τις γάτες, σε κάθε επίπεδο, πάνω και κάτω από τη γη. Το προσωνύμιο «Catstanbul» χρησιμοποιείται ευρέως από τους λάτρεις των γατών και πολλοί τουρίστες επισκέπτονται την πόλη ειδικά για να τις δουν και να τις φωτογραφίσουν.

Ο Μπογκλ γράφει στο BBC ότι «σε μια μεγαλούπολη γεμάτη θόρυβο και φασαρία, οι γάτες της Κωνσταντινούπολης αποδεικνύονται οι πιο ήσυχοι κάτοικοι». Μοιράζονται μαζί σου ένα ξύλινο παγκάκι ενώ κάθεσαι να ξεκουραστείς μετά την ανάβαση προς τον Πύργο του Γαλατά και σου προσφέρουν μια αίσθηση ηρεμίας σε ένα συχνά χαοτικό περιβάλλον.

Δεν είναι παράξενο που οι γάτες της Κωνσταντινούπολης είναι πολύ φιλικές με τους επισκέπτες: προσφέρουν την ίδια τρυφερότητα σε όσους σταματούν για να τις χαϊδέψουν, χωρίς περιορισμούς γλώσσας ή συνόρων. Οπως λέει ο Χάινεν, «όταν μια γάτα της Κωνσταντινούπολης διαλέγει τα γόνατά σου για να κοιμηθεί, με τη μυρωδιά από κεμπάπ, σαφράν, καλαμπόκι στη σχάρα και φρέσκο σκουμπρί γύρω σου, η πόλη γίνεται η απόλυτη εμπειρία των αισθήσεων».

Οι πόλεις είναι κτισμένες για ανθρώπους, με μεγάλα στοιχεία, όπως δρόμους, κτίρια και γέφυρες, και από σκληρά υλικά όπως τούβλα, τσιμέντο, γυαλί και μέταλλο. «Το να διεκδικεί μια άλλη ζωντανή μορφή χώρο σε αυτό το μείγμα είναι πολύ ιδιαίτερο. Και η φροντίδα των κατοίκων για αυτά τα πλάσματα ακόμη πιο πολύ», προσθέτει.

Σε αντίθεση με άλλες πόλεις, όπου η ζωή στον δρόμο είναι σκληρή για τα ζώα, οι γάτες της Κωνσταντινούπολης απολαμβάνουν προνομιακή θέση στο οικοσύστημα της πόλης, γράφει το BBC. Στην ιστορική περιοχή Φατίχ, κοντά στο περίφημο Μπλε Τζαμί και την Αγία Σοφία, μπορεί κανείς να συναντήσει τη Σούλο, μια παχουλή γκρι-λευκή γάτα, να ποζάρει για τους τουρίστες. Στις λοφώδεις γειτονιές και κατά μήκος του Βοσπόρου οι γάτες ξαπλώνουν σε παγκάκια και σε σκαλοπάτια, ενώ σε αγορές και σταθμούς Μετρό περιμένουν ένα μπολ με τροφή και νερό.

Πολλά καταστήματα έχουν τις δικές τους γάτες για να προσελκύουν επισκέπτες και άλλα αφήνουν μπολ για τις αδέσποτες γάτες που περνούν. «Η αμοιβαία σχέση ανθρώπων και γατών ξεκίνησε εδώ», λέει ο Χάινεν, εξηγώντας ότι οι γάτες «υιοθετήθηκαν» για πρακτικούς λόγους στην Οθωμανική εποχή, ώστε να αποτρέπουν τα τρωκτικά.

Σήμερα οι γάτες έχουν έναν διαφορετικό ρόλο: είναι ανεπίσημοι πρεσβευτές τουρισμού, που κάνουν πιο φιλικές τις γωνίες μιας πολυάσχολης πόλης. Πολλές γάτες της Κωνσταντινούπολης θα εμφανιστούν στα πόδια και στις φωτογραφίες του επισκέπτη, αφήνοντας ανεξίτηλη εντύπωση στη μνήμη και στην καρδιά του. Αποτελούν υπενθύμιση του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν μοιραζόμαστε ειρηνικά τους χώρους, την τροφή και τη ζωή μας με άλλα ζωντανά πλάσματα, είτε είμαστε στο σπίτι είτε ταξιδεύουμε.

