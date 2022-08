Βουλγαρία: Ρωσικός δάκτυλος πίσω εμπρησμό αποθήκης εμπόρου όπλων;

Ενας βούλγαρος κατασκευαστής και έμπορος όπλων ο οποίος το 2015 κέρδισε τη μάχη για τη ζωή μετά από τη δηλητηρίασή του με τον νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ, όπως εκτιμάται, δήλωσε «100% σίγουρος» τη Δευτέρα ότι πίσω από την έκρηξη και την επακόλουθη πυρκαγιά σε μια από τις αποθήκες του στη χώρα βρέθηκαν ρώσοι πράκτορες.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη κοντά στη βουλγαρική πόλη Καρνομπάτ της Βουλγαρίας τα ξημερώματα της Κυριακής. «Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ατύχημα, δεν υπήρχε τίποτα στο κτίριο που θα μπορούσε να εκραγεί χωρίς εξωτερική παρέμβαση», υποστήριξε ο Εμίλιαν Γκεμπρέφ σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian.

Πρόκειται για την πέμπτη φορά, τα τελευταία χρόνια, που σημειώνονται εκρήξεις σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Emco, την εταιρεία όπλων του Γκεμπρέφ. Οι προηγούμενες επιθέσεις έχουν ήδη συνδεθεί με ρώσους πράκτορες από τη βουλγαρική Δικαιοσύνη.

Το 2015 ο Γκεμπρέφ έπεσε σε κώμα με τις δυτικές Αρχές και υπηρεσίες πληροφοριών να πιστεύουν ότι δηλητηριάστηκε από στελέχη της GRU, της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, με τον νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσόκ –ένα χημικό όπλο που αναπτύχθηκε στην Σοβιετική Ενωση και στη Ρωσία και το οποίο έγινε ευρύως γνωστό λόγω της χρήσης του έναντι αντιπάλων του Κρεμλίνου περιλαμβανομένου του Αλεξέι Ναβάλνι. Ο έμπορος ισχυρίστηκε ότι η φωτιά της Κυριακής είναι πιθανό να είναι και αυτή έργο της GRU.

Ο διευθυντής ασφαλείας της εταιρείας του, με τον οποίο συνομίλησε, του μετέφερε πως το σύστημα συναγερμού της αποθήκης ενεργοποιήθηκε λίγες στιγμές πριν από την έκρηξη της Κυριακής, γεγονός που υποδηλώνει εισβολή τρίτων στις εγκαταστάσεις. Οι φρουροί στο σημείο ετοιμάζονταν να ερευνήσουν τι πυροδότησε τον συναγερμό, μάλιστα, όταν άκουσαν την ισχυρή έκρηξη έκρηξη. Κανείς τους δεν τραυματίστηκε.

Τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης θα πρέπει να κατέγραψαν την είσοδο τυχόν εισβολέων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, συνέχισε ο Γκεμπρέφ, ωστόσο η αστυνομία και οι ανακριτές δεν μπόρεσαν να εισέλθουν άμεσα στον χώρο και να ελέγξουν το υλικό από τις κάμερες, λόγω της πιθανότητας να σημειωθούν περαιτέρω εκρήξεις.

Η αποθήκη περιείχε πυρομαχικά που είχαν παραγγελθεί πριν από αρκετά χρόνια από αφρικανικές χώρες, ωστόσο οι αγοραστές δεν είχαν προχωρήσει στην πληρωμή, εξήγησε. Αρνήθηκε να διευκρινίσει τους τύπους των όπλων ή την αξία τους.

Σύμφωνα με τον Guardian, πάντως, πολλοί πιστεύουν ότι η πιθανή στοχοποίηση του Γκεμπρέφ από την GRU σχετίζεται με την εμπλοκή του στην προμήθεια της Ουκρανίας με όπλα. Το 2021 ο Γκεμπρέφ είχε δηλώσει στους New York Times ότι οι εταιρείες του είχαν εμπλακεί στη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία, κάτι που είχε αρνηθεί στο παρελθόν.

Απαντώντας σε ερώτηση της βρετανικής εφημερίδας, ο έμπορος υποστήριξε, εκ νέου, πως δεν προέβη σε καμία συνδιαλλαγή με την Ουκρανία από την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας του Μινσκ στα τέλη του 2014 και ύστερα, καθώς και ότι δεν είχε προχωρήσει σε παραδόσεις όπλων στη χώρα μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο.

Οποιος κι αν είναι ο λόγος, ο Γκεμπρέφ φαίνεται πως έχει δημιουργήσει ισχυρούς εχθρούς στη Ρωσία εκτίμησε ο ανταποκριτής του Guardian στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Μεταξύ 2011 και 2020, εκρήξεις έπληξαν τέσσερις αποθήκες και παραγωγικές μονάδες που συνδέονται με την εταιρεία του. Το 2021, το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών απέλασε έναν ρώσο διπλωμάτη λόγω των υποψιών για εμπλοκή των Ρώσων περιστατικά και κάλεσε τη Μόσχα να βοηθήσει στην έρευνα.

Βούλγαροι εισαγγελείς χαρακτήρισαν «εύλογη» την υπόθεση ότι οι τέσσερις εκρήξεις συνδέονται με την απόπειρα δηλητηρίασης στο Γκεμπρέφ. Ο γιος του και ένα διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας του επίσης έπεσαν σε κώμα. Ο ερευνητικός ιστότοπος Bellingcat είχε δημοσιεύσει στοιχεία που υποδήλωναν ότι ομάδα πρακτόρων της GRU βρισκόταν στη Βουλγαρία τη χρονική περίοδο που έλαβε χώρα η δηλητηρίαση του επιχειρηματία.

