Σκληραίνει τη ρητορική του ο Ερντογάν κατά της Σουηδίας και της Φινλανδίας

Η Τουρκία θα πει «όχι» στο αίτημα της Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ δήλωσε τη Δευτέρα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει ήδη εκφράσει αντιρρήσεις απέναντι σε ένα τέτοιο το ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο τούρκος πρόεδρος σημείωσε πως οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών – των οποίων οι αποφάσεις σχετίζονται άμεσα με τα νέα δεδομένα ασφαλείας που δημιουργεί η ρωσική επιθετικότητα – δε χρειάζεται καν να «μπουν στον κόπο» να ταξιδέψουν στην Τουρκία προκειμένου να την πείσουν να αλλάξει στάση.

Σημειώνεται πως το Ελσίνκι έχει ήδη λάβει την απόφαση να αιτηθεί τη συμμετοχή του στη Συμμαχία, ενώ νωρίτερα τη Δευτέρα αντίστοιχη ανακοίνωση υπήρξε και από τη σουηδική πλευρά. Η Στοκχόλμη σχεδιάζει να υποβάλει το αίτημά της «σήμερα, αύριο ή την Τετάρτη», συγχρονιζόμενη με τη Φινλανδία, ανέφερε στη συνέντευξη Tύπου που παραχώρησε η πρωθυπουργός της Σουηδίας Μαγκνταλένα Αντερσον.

Όμως «καμιά από τις δύο χώρες δεν έχει ξεκάθαρη στάση απέναντι στις τρομοκρατικές οργανώσεις», κατά τον Ερντογάν. Και εάν «κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας πουν ότι “είμαστε εναντίον αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων”, έχουν δηλώσει ότι δεν θα παραδώσουν τους τρομοκράτες που θα έπρεπε να παραδώσουν», υποστήριξε.

«Δεν θα πούμε “ναι” στην ένταξη στο ΝΑΤΟ των χωρών» η ένταξη των οποίων θα μετατρέψει τη Συμμαχία από «μία οργάνωση ασφαλείας» σε έναν χώρο όπου «θα συγκεντρωθούν οι εκπρόσωποι των τρομοκρατικών οργανώσεων», τόνισε.

