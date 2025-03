«Βαθύ σκοτάδι» στην Ουγγαρία: Ο Ορμπαν απαγόρευσε τις πορείες Pride

Το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ψήφισε νόμο με τον οποίο απαγορεύονται οι Παρελάσεις Υπερηφάνειας που διοργανώνει η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, μόλις μία ημέρα μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου. Παράλληλα, η Βουλή της χώρας ενέκρινε ψήφισμα που αντιτίθεται στον κοινό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης για αμυντικές δαπάνες.

Ο νόμος που απαγορεύει την παρέλαση Pride κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο από το ακροδεξιό κόμμα Fidesz του Βίκτορ Ορμπαν, το οποίο κατέχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Στο κείμενο του νόμου, που αναφέρεται στην ανάγκη «προστασίας» των παιδιών από την ομοφυλοφιλία, υποστηρίζεται ότι μια παρέλαση Pride θα μπορούσε να θεωρηθεί επιβλαβής για τα παιδιά.

Η νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις τόσο για τους διοργανωτές όσο και για τους συμμετέχοντες στις παρελάσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Επίσης προβλέπει πρόστιμα, τα οποία είτε θα πληρώνονται άμεσα είτε θα εισπράττονται μέσω της φορολογίας, με την πρόβλεψη ότι τα έσοδα θα κατευθύνονται σε προγράμματα προστασίας των παιδιών.

Οπως μετέδωσε το Reuters, ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με διογκούμενο κύμα αμφισβήτησης ενόψει των εκλογών του 2026, επιτίθεται διαρκώς στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και στις ΜΚΟ από το εξωτερικό, με τη ρητορική του να θυμίζει έντονα αυτή του στενού συμμάχου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η νομοθεσία ενάντια στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα έχει δεχθεί επικρίσεις από τον φιλελεύθερο δήμαρχο της Βουδαπέστης, ενώ έντονες διαμαρτυρίες σημειώθηκαν και εντός του ουγγρικού Κοινοβουλίου την ώρα της ψηφοφορίας.

Βουλευτές από το μικρό κόμμα Momentum, που βρίσκεται στην αντιπολίτευση, άναψαν καπνογόνα, ενώ άλλοι μοίρασαν μέσα στο Κοινοβούλιο επεξεργασμένες φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Βίκτορ Ορμπαν και τον ρώσο πρόεδρο να φιλιούνται.

🇪🇺🚫🏳️‍🌈Hungary just became the first EU country to ban Pride events in Viktor Orbán’s latest anti-LGBTQ crackdown, allowing facial recognition to identify and punish disobedient attendees. Liberal opposition MPs (Momentum party) protested inside parliament by using smoke grenades. pic.twitter.com/dU9aLYm9r6

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) March 18, 2025