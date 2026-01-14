Βανδάλισαν τα τρακτέρ αγροτών που συναντήθηκαν με τον Μητσοτάκη!

Βανδαλισμούς και ζημιές «βρήκαν» στα τρακτέρ τους, τα οποία είχαν αφήσει στο μπλόκο της Νίκαιας, δύο αγρότες οι οποίοι συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οπως σημείωσε ρεπορτάζ της ΕΡΤ την Τετάρτη (14.01), άγνωστοι ξεφούσκωσαν τα λάστιχα των οχημάτων ενώ έγραψαν τη λέξη «προδότες» στην επιφάνειά τους. Το συντονιστικό των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας καταδίκασε την ενέργεια και συνάδελφοί τους προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ζημιά. όπως είπαν, «είναι χτύπημα στο αγροτικό κίνημα».

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, είχαν καταδικάσει την συμμετοχή των δύο αγροτών στην συνάντηση στο Μαξίμου, λέγοντας ότι η παρουσία τους δεν τους εκπροσωπεί. Την ενέργεια καταδίκασε από την συχνότητα του ΕΡΤnews και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρας.

«Δεν είναι ούτε δείγμα δημοκρατίας, ούτε δείγμα ελευθερίας των ανθρώπων να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές», επεσήμανε ο κ. Τσιάρας, ενώ χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως προκλητική.

Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε σε δήλωσή του ότι «βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους. Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες».

