Τριντό: Τα πέντε σκάνδαλα που ίσως του στερήσουν μια δεύτερη θητεία

Μια ημέρα πριν από τις ομοσπονδιακές βουλευτικές εκλογές στον Καναδά, την Δευτέρα, ο αποδυναμωμένος από μια σειρά σκανδάλων Καναδός πρωθυπουργός Τζαστίν Τριντό βλέπει το πολιτικό του μέλλον να είναι εξαιρετικά θολό, εξαιτίας των διαφόρων σκανδάλων που ενέσκηψαν κατά τα τέσσερα αυτά χρόνια της θητείας του.

Όπως αναφέρουν οι FT (με συνδρομή), ο Τριντό ανέλαβε τα πρωθυπουργικά ηνία τον Νοέμβριο του 2015, υποσχόμενος μια αισιόδοξη και συμφιλιωτική πολιτική προσέγγιση και υπερθεματίζοντας τη σημασία της ισότητας των φύλων και του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα όμως με τις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Τριντό δεν θα κερδίσει την αυτοδυναμία στην Βουλή, έπειτα από μια σειρά υποθέσεων που αμφισβήτησαν την ηγεσία του Καναδού πρωθυπουργού, ρίχνοντας τα υψηλότατα ποσοστά δημοτικότητάς του.

Τον Αύγουστο, μια ανώτατη εποπτική αρχή της χώρας απεφάνθη ότι ο Τριντό παραβίασε κανόνες δεοντολογίας πιέζοντας την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Τζόντι Ουίλσον-Ρέιμπουλντ για να παρέμβει στη δικαιοσύνη ώστε η έρευνα σε βάρος της καναδικής κατασκευαστικής SNC-Lavalin για μια υπόθεση διαφθοράς στη Λιβύη να μην καταλήξει στα δικαστήρια.

Ο Τριντό αποφεύγει με την σειρά του να απαντήσει σε επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για την υπόθεση της SNC-Lavalin.

Ο Άντριου Σιρ, ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος της αντιπολίτευση, δήλωσε ότι μετά από όλα αυτά,«ο Τριντό δεν είναι αξιόπιστος».

«Είπε ψέματα. Κοίταξε τους Καναδούς στα μάτια και είπε πράγματα που ήξερε ότι δεν ήταν αλήθεια», τόνισε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Καναδά.

Ο πρωθυπουργός δέχτηκε το 2017 έντονες επικρίσεις επειδή έκανε διακοπές σε νησί της Καραϊβικής που ανήκει στον Αγά Χαν.

Ο ίδιος μάλιστα ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι ταξίδεψε εκεί με ιδιωτικό ελικόπτερο, που συνιστά παραβίαση του επίσημου κανονισμού ηθικής και δεοντολογίας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, τον οποίο ο ίδιος ο Τριντό θέσπισε το 2015, οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν θα πρέπει να ταξιδεύουν αεροπορικώς με ιδιωτική πτήση αν προηγουμένως δεν έχουν λάβει την έγκριση της Μαίρη Ντόσον, της Επιτρόπου Ηθικής και Δεοντολογίας της χώρας.

Ερωτηθείς γιατί ταξίδεψε με το ελικόπτερο χωρίς να συμβουλευτεί την Ντόσον, ο Τριντό είπε ότι με χαρά θα απαντούσε σε όποιες ερωτήσεις τυχόν θα ήθελε να του θέσει η Ντόσον.

«Το ταξίδι από την Νασάου (σ.σ: πρωτεύουσα του νησιωτικού συμπλέγματος των Μπαχαμών) προς το ιδιωτικό νησί και η επιστροφή από εκεί πραγματοποιήθηκε με το ιδιωτικό ελικόπτερο του Αγά Χαν, το οποίο μας πρόσφερε για να χρησιμοποιήσουμε…δεν βρίσκουμε κάτι το μεμπτό», είπε ο ίδιος ο Τριντό.

Ο Αγά Χαν, ο 80χρονος επιχειρηματίας και πολυεκατομμυριούχος πνευματικός ηγέτης σιιτών Ισμαηλιτών μουσουλμάνων, είναι στενός φίλος της οικογένειας Τριντό.

Πέρσι, ο καναδός πρωθυπουργός και η οικογένειά του βρέθηκαν στην Ινδία συνδυάζοντας μια επίσημη επίσκεψη με διακοπές.

Ο δημοφιλής Τριντό θέλησε να εντυπωσιάσει τόσο τους Ινδούς όσο και όλο τον κόσμο και τα κατάφερε, όχι όμως με θετικό αντίκτυπο αφού η διπλωματία… της μόδας που προέκρινε, κόντεψαν να προκαλέσουν διπλωματικό επεισόδιο.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τη συνάντηση της οικογένειας Τριντό, ντυμένης με πολύχρωμες ινδικές ενδυμασίες, με τον πρωταγωνιστή του Bollywood Σαρούκ Καν, που είχε επιλέξει να ντυθεί στα δυτικά πρότυπα, βρέθηκαν στο στόχαστρο των χρηστών του Διαδικτύου, τόσο στην Ινδία όσο και στον Καναδά.

Μάλιστα δημιουργήθηκαν και δύο hashtags: #TrudeauMustGo και #trudeauInIndia.

«Η φωτογράφηση μόδας του Τζάστιν Τριντό μάλλον διακόπηκε από την επίσημη επίσκεψή του» σχολίασε με σκωπτική διάθεση η Καναδή δημοσιογράφος Κάθριν Κέιτς στον λογαριασμό της στο Twitter.

«Άραγε, η διπλωματία της μόδας που λανσάρει ο Τζάστιν Τριντό λειτουργεί στην Ινδία;» διερωτήθηκε η ινδική εφημερίδα The Print, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από την πλευρά του ο Ομάρ Αμπντουλάχ, ο πρώην επικεφαλής της επαρχίας Τζαμού και Κασμίρ, έγραψε στο Twitter σχετικά με την επιλογή της οικογένειας Τριντό να φορέσει ρούχα μεγάλων οίκων μόδας της χώρας του.

«Απλά προς ενημέρωσή σας, εμείς οι Ινδοί δεν ντυνόμαστε με αυτόν τον τρόπο καθημερινά, κύριε, ακόμα και στο Μπόλιγουντ», ενώ άφωνοι έμειναν και πολλοί Καναδοί με την εμφάνιση του πρωθυπουργού τους.

Ο Τριντό, με το που εξελέγη το 2015, υποσχέθηκε πως θα τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις και θα προχωρήσει στην αλλαγή του εκλογικού νόμου της χώρας, ωστόσο ποτέ του δεν αποπειράθηκε καν να επαναφέρει το ζήτημα έστω και σε επίπεδο πολιτικής συζήτησης, απογοητεύοντας τους υποστηρικτές του και δίνοντας λάβες για περαιτέρω σχόλια στους πολεμίους του.

Πριν μερικές εβδομάδες ο Τριντό αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά την αποκάλυψη φωτογραφιών και βίντεο από το παρελθόν του, όπου εμφανίζεται να έχει μασκαρευτεί σε… μαύρο Αλαντίν σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές περιστάσεις.

Κερασάκι στην τούρτα αποτελεί νέο βίντεο, που έφερε στο φως το καναδικό τηλεοπτικό βίντεο Global News.

Εκεί, ο Τριντό εμφανίζεται με το πρόσωπό του μακιγιαρισμένο μαύρο και φαίνεται να διασκεδάζει.

Το Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδού ηγέτη επιβεβαίωσε ότι το βίντεο που προβλήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Global News, είναι γνήσιο.

Και περιοδικό Time δημοσίευσε μια παρόμοια φωτογραφία, που χρονολογείται από το 2001, όπου διακρίνεται ο Τριντό με το πρόσωπό του βαμμένο με σκούρο μακιγιάζ, σε ένα πάρτι.

Ο ίδιος παραδέχθηκε επιπλέον ότι είχε βάψει το πρόσωπό του σε έναν διαγωνισμό τραγουδιού που είχε διοργανωθεί στο Λύκειο του λίγα χρόνια νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε ερμηνεύσει ένα τραγούδι του διάσημου καλλιτέχνη Χάρι Μπελαφόντε.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at an “Arabian Nights” party in 2001. I got the photo.https://t.co/TiIQIrKY3z

— Anna Kambhampaty (@anna_P_k) September 18, 2019