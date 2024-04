Τρικυμία στη Γερμανία για τη νέα φανέλα της εθνικής ποδοσφαίρου που θυμίζει τα SS

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (DFB) ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει το σχέδιο του αριθμού 44 στις νέες φανέλες της εθνικής ομάδας, ύστερα από πληθώρα καταγγελιών ότι θυμίζει το σύμβολο των ναζιστικών SS.

«Η DFB ελέγχει τους αριθμούς 0-9 και στη συνέχεια υποβάλλει τους αριθμούς 1-26 στην UEFA για επανεξέταση», ανέφερε η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

«Κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν είδε οποιαδήποτε ομοιότητα με ναζιστικούς συμβολισμούς κατά τη διαδικασία», ανέφερε η DFB.

Η ομοσπονδία πρόσθεσε ότι δεν θέλει να δώσει σε κανέναν το δικαίωμα για σχόλια υπέρ των Ναζί και έτσι, «μαζί με τον συνεργάτη μας 11teamsports, θα αναπτύξουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο για το νούμερο τέσσερα και θα το στείλουμε στην UEFA», δήλωσε.

