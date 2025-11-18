Τρία χρόνια με αναστολή στον Στάθη Παναγιωτόπουλο για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο πρώην συμπαρουσιαστής του «Ράδιο Αρβύλα», Στάθης Παναγιωτόπουλος, για την υπόθεση revenge porn της δεύτερης γυναίκας που τον κατήγγειλε, με το δικαστήριο να μετατρέπει τελικά την κατηγορία σε βάρος του σε πλημμεληματική.

Ο 61 ετών, σήμερα, Στάθης Παναγιωτόπουλος αντιμετώπιζε την κατηγορία της χρήσης και μετάδοσης σε τρίτα, μη δικαιούμενα πρόσωπα, αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου, με σκοπό να βλάψει άλλον, κατ’ εξακολούθηση.

Η πράξη αυτή, όπως εισήχθη στο ακροατήριο, διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο οι δικαστές αποφάσισαν να τη μετατρέψουν σε πλημμέλημα, κρίνοντας ότι δεν τελέστηκε επί σκοπώ βλάβης.

«Το δικαστήριο έκρινε και έκανε δεκτό τον ισχυρισμό μας. Δεν υπήρχε σκοπός βλάβης και εξ αυτού μετέτρεψε την κατηγορία από κακουργηματικής μορφής, σε πλημμεληματική. Αναγνώρισε και το ελαφρυντικό της μετάνοιας, καταδικάζοντας τον κατηγορούμενο σε τρία χρόνια με αναστολή», εξήγησε στις δηλώσεις του μετά το πέρας της (κεκλεισμένων των θυρών) διαδικασίας, ο δικηγόρος του Στάθη Παναγιωτόπουλου.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Απόστολος Λύτρας, σημείωσε:

«Αυτό που έγινε δεκτό και με την προσκόμιση εγγράφων είναι ότι προφανώς πάσχει από πολύ σοβαρά ψυχιατρικά θέματα και για τον λόγο αυτό έκανε αυτές τις αναρτήσεις, και όχι με σκοπό να εκδικηθεί την κοπέλα. Με τη συγκεκριμένη είχαν χωρίσει και δεν υπήρχε κανένας λόγος, ούτε για επανασύνδεση, ούτε να την εκδικηθεί μέσω αυτής της διαδικασίας».

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με βασική μάρτυρα την παθούσα, ενώ ο κατηγορούμενος δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους.

Διά των συνηγόρων του ζήτησε συγγνώμη από την παθούσα, αναγνωρίζοντας την πράξη του, για την οποία φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να προκαλέσει βλάβη στη γυναίκα ή να αποκομίσει περιουσιακό όφελος.

Στον Στάθη Παναγιωτόπουλο είχε επιβληθεί τον περασμένο Μάιο η ίδια ποινή για ανάλογη πράξη σε βάρος άλλης παθούσας, ενώ στα ποινικά δικαστήρια εκκρεμεί μία ακόμη αντίστοιχη δικογραφία (τρίτη) σε βάρος του.

