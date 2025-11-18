Τροχαίο με έναν νεκρό στον Νέο Κόσμο: Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου

Τρία άτομα -δύο Ελληνες και ένας Αλβανός- ταυτοποιήθηκαν και τελικά συνελήφθησαν για το επεισόδιο που οδήγησε στο τροχαίο της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο και στον θάνατο ενός 58χρονου οδηγού ΙΧ.

Από την πρώτη στιγμή εκτίμηση των αστυνομικών που ανέλαβαν την υπόθεση, ήταν ότι ο 58χρονος είχε κάποιο επεισόδιο με τους συλληφθέντες πριν πέσει με το ΙΧ του πάνω σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και τελικά να καταλήξει λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

Τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 58χρονος υπέστη ανακοπή, ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, όπως και στο πρόσωπο. Πλέον αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή για τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Από το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και μαρτυρίες για το επεισόδιο που προγήθηκε του τροχαίου, προέκυψε ότι το βράδυ της Δευτέρας οι τρεις συλληφθέντες επέβαιναν σε δύο μηχανές και ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον 58χρονο οδηγό επειδή θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο.

Ενας εξ αυτών μάλιστα φαίνεται ότι κατέβηκε από τη μηχανή του για να ζητήσει τον λόγο και σε κάποια στιγμή άρχισε να γρονθοκοπά τον 58χρονο, χτυπώντας του με δύναμη το κεφάλι στο τιμόνι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τους συλληφθέντες, πρόκειται για δύο Ελληνες και έναν Αλβανό, 29 ετών.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας ενός εκ των τριών, διότι επιχείρησε να κρύψει τη μηχανή του γιου του όταν έφθασαν στο σπίτι τους για έρευνα οι αστυνομικοί.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι εντοπίστηκε και προσήχθη ένας εκ των επιβαινόντων στις μηχανές, που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο προσαχθείς ήταν αυτός που χτύπησε στο κεφάλι τον 58χρονο πριν αυτός χάσει τον έλεγχο του οχήματος του και πέσει πάνω στα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, γιατρός που μένει στη γειτονιά όπου σημειώθηκε το τροχαίο και έσπευσε στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον 58χρονο, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον έναν εκ των κρανοφόρων στις μηχανές. Εκείνοι έσπευσαν αμέσως να εξαφανιστούν από το σημείο πριν φθάσουν εκεί η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Περίοικοι ωστόσο, κράτησαν τα στοιχεία της μηχανής και τα έδωσαν στην ΕΛ.ΑΣ. Λίγες ώρες αργότερα ήρθαν οι τρεις συλλήψεις για την υπόθεση.

