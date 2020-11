Τραμπ: Πάνε να μας κλέψουν τις εκλογές

Στις 7.45 Ελλάδος ο Τζο Μπάιντεν βγήκε να μιλήσει στον αμερικανικό λαό για την εξέλιξη της καταμέτρησης των ψήφων στις κρισιμες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ (εδώ).

Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Ντόναλντ Τραμπ που κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επιχειρούν να του κλέψουν τη νίκη.

«Εχουμε μεγάλο προβάδισμα, αλλά προσπαθούν να μας κλέψουν τις εκλογές. Δεν θα τους αφήσουμε ποτέ να το κάνουν», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στον λογαριασμό του στο Twitter που έδω και ώρες «έχει πάρει φωτιά».

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Στο επιτελείο Τραμπ είναι έξαλλοι ακόμα και με το φιλικά προσκείμενο δίκτυο Fox News για το γεγονός ότι «έδωσε» την Αριζόνα στον Μπάιντεν.

"That is a big get" – check out the moment Fox News called Arizona for Joe Biden pic.twitter.com/6IWxvBXcdZ — The American Independent (@AmerIndependent) November 4, 2020

Ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ βγήκε να υπογραμμίσει πως είναι εξαιρετικά νωρίς για να αναδειχτεί νικητής στην Αριζόνα.

WAY too soon to be calling Arizona…way too soon. We believe over 2/3 of those outstanding Election Day voters are going to be for Trump. Can’t believe Fox was so anxious to pull the trigger here after taking so long to call Florida. Wow. — Jason Miller (@JasonMillerinDC) November 4, 2020

«Πιστεύουμε ότι πάνω από τα 2/3 αυτών των ψηφοφόρων θα είναι υπέρ του Τραμπ», υποστήριξε μεταξύ άλλων.