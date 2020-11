«Είμαστε σε τροχιά νίκης» – Αισιοδοξεί ο Μπάιντεν, συστήνει υπομονή

Η καταμέτρηση θα πάρει πολλές ώρες πριν υπάρξει οριστικό αποτέλεσμα, τόνισε ο Τζο Μπάιντεν σε δήλωση που έκανε αργά την Τρίτη, την ώρα που συνεχιζόταν το θρίλερ με την καταμέτρηση στις πολιτείες-κλειδιά που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Εμφανίστηκε όμως αισιόδοξος, αλλά όχι απόλυτα βέβαιος, ότι τελικά θα είναι και ο νικητής των εκλογών.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών από το Ντέλαγουερ, βγήκε πρώτος να κάνει δήλωση – ο Ντόναλντ Τραμπ έμενε σιωπηλός ακόμη και στο Twitter – σε μια βραδιά που αποδεικνυόταν πολύ μακριά.

Το ξέραμε ότι αυτό θα κρατούσε πολύ, μέχρι και αύριο το βράδυ, είπε στους οπαδούς του ο Μπάιντεν. Εχουμε καλά νέα, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε, είπε πάντως.

Biden addresses supporters in Delaware.

"We feel good about where we are. We really do. I’m here to tell you tonight, we believe we’re on track to win this election." pic.twitter.com/BbYb3GJmy8

— The Washington Post (@washingtonpost) November 4, 2020