Live: Αμερικανικές εκλογές, ώρα μηδέν

Όταν άνοιξαν οι κάλπες το πρωί της Τρίτης στην Καλιφόρνια (στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδος), περίπου 102 εκατ. Αμερικανοί είχαν ήδη ψηφίσει. Στην Καλιφόρνια με τους 22 εκατ. εγγεγραμμένους ψηφοφόρους —τους περισσότερους από κάθε άλλη αμερικανική πολιτεία, στην πραγματικότητα με τους περισσότερους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους από τους κατοίκους 48 άλλων πολιτειών των ΗΠΑ— δεν υπήρχε καν αγωνία: ο Τζο Μπάιντεν θα επικρατούσε εμφατικά, όχι μόνο επειδή η αντιπρόεδρός του, η δημοφιλής Κάμαλα Χάρις εκλέγεται γερουσιαστής στην πολιτεία, αλλά επειδή η Καλιφόρνια είναι πιο Δημοκρατική και από τον ίδιο τον προεδρικό υποψήφιο του κόμματος. Όμως οι 55 εκλέκτορες της πολιτείας δεν αρκούσαν —χρειάζεσαι 270 για να εκλεγείς πρόεδρος. H αγωνία ήταν για αλλού.

Οι ΗΠΑ μπήκαν σε αυτήν την χωρίς προηγούμενο προεδρική εκλογή —χωρίς προηγούμενο, λόγω τοξικού κλίματος, περιορισμών της Covid-19 και αθρόας προσέλεσυσης στις κάλπες προτού καν αυτές ανοίξουν τυπικά— με ένα απαρχαιομένο εκλογικό σύστημα, που ίσως να βοηθούσε την Ενωση στον 19ο αιώνα, αλλά αποδείχτηκε στρεβλό ήδη δύο φορές στον 21ο αιώνα. Τόσο ο Αλ Γκορ το 2000, όσο και η Χίλαρι Κλίντον το 2016 είχαν πάρει περισσότερες ψήφους σε εθνικό επίπεδο αλλά λόγω του Κολεγίου των Εκλεκτόρων που σχηματίζουν οι ψήφοι αντιπροσώπων από κάθε πολιτεία ξεχωριστά, εξελέγη πρόεδρος ο αντίπαλός τους. Η Χίλαρι μάλιστα είχε ψηφιστεί από 2,9 εκατ. Αμερικανούς περισσότερους αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε και έμεινε στον Λευκό Οίκο —και όπως σωστά επεσήμανε το Politico οι Δημοκρατικοί έχουν στοιχειωθεί από τα φαντάσματα του 2000 και του 2016, σε σημείο που να λένε στον εαυτό τους: κάθε ψήφος μετράει.

Όσοι λοιπόν δεν είχαν ήδη στείλει την ψήφο τους μέσω ταχυδρομείου, ή δεν είχαν πάει να ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα που είχαν ήδη ανοίξει —το είχαν κάνει άλλωστε και ο Τραμπ και ο Μπάιντεν— ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης να σχηματίζουν ουρές στα εκλογικά τμήματα, αναγνωρίζοντας μεν το δίκιο του κινήματος Vote! αλλά γνωρίζοντας ότι το παιχνίδι θα κριθεί κυρίως σε 10 πολιτείες: πρωτίστως στην Πενσιλβάνια και στη Φλόριντα, αλλά και σε Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν, Νεβάδα, Αριζόνα, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Τζόρτζια και ίσως το Τέξας (δείτε εδώ τι προέβλεπαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για αυτές τις 10 πολιτείες).

Οι περισσότεροι από αυτούς θα γνώριζαν και μια επιπλέον στρέβλωση. Ότι λόγω της πρώιμης ψηφοφορίας, σε κάποιες πολιτείες η διαδικασία ανακήρυξης του νικητή θα ήταν πολύ δύσκολη —οι αναλυτές είχαν προεξοφλήσει ότι όσοι είχαν σπεύσει νωρίτερα ήταν κατά βάση ψηφοφόροι των Δημοκρατικών, ενώ όσοι πήγαν στις κάλπες την 3η Νοεμβρίου έκλιναν περισσότερο στον Τραμπ, με συνέπεια η ενσωμάτωση των δύο υποσυνόλων θα άλλαζε την εικόνα, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη και ποια δεύτερη.

Τα ίδια τα τηλεοπτικά δίκτυα, που παραδοσιακά παίζουν μεγάλο ρόλο στην ανακήρυξη του νικητή, είχαν προειδοποιήσει ότι εφέτος θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικά. Έχοντας το καθένα τον δικό του μηχανισμό ανάλυσης των αποτελεσμάτων, είχαν να αντιμετωπίσουν ακόμα και τον κίνδυνο να βρεθούν με τον Τραμπ να αυτοανακηρύσσεται νικητής προκειμένου να δημιουργήσει πολιτικό γεγονός που θα είναι δύσκολο μετά να ανατραπεί-αμφισβητηθεί (εδώ).

00:05 Το CNN δημοσίευσε το πρώτο exit poll της βραδιάς, με ποιοτικά χαρακτηριστικά για τις απόψεις των ψηφοφόρων -όχι ποιον ψήφισαν. Εντυπωσιακό το ότι το 48% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι ο χειρισμός της πανδημίας υπήρξε καλός, έναντι 51% που είπαν ότι ήταν κακός.

Σε άλλο ερώτημα, το 52% των ψηφοφόρων απάντησε πως πιο σημαντικό για αυτούς τώρα είναι ο περιορισμός του κορονοϊού και το 42% η ανάταξη της οικονομίας.

23:55 Οπως έγινε γνωστό, συνολικά 102.737.522 Αμερικανοί ψήφισαν πριν από τις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου, είτε με επιστολική ψήφο, είτε στα εκλογικά τμήματα που είχαν στηθεί νωρίτερα για να αποφευχθούν οι ουρές και ο συνωστισμός εν μέσω πανδημίας.

23:12 Το χρηματιστήριο της Γουόλ Στριτ στη Νέα Υόρκη έκλεισε με μεγάλα κέρδη για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, με τον Dow Jones να σημειώνει άνοδο 2,1%. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι επενδυτές θεωρούν ότι μια νίκη του Μπάιντεν, σε συνδυασμό με την κυριαρχία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, θα οδηγήσει σε ένα νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και ενισχύσεων της κατανάλωσης και της οικονομίας.

23:01 Σε δηλώσεις του προς εθελοντές και στελέχη στα κεντρικά της εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών στο Αρλινγκτον της Βιρτζίνια, λέει: «Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή βραδιά. Αλλά είναι πολιτική, είναι εκλογές. Ποτέ δεν ξέρεις…»

22:15 Σύμφωνα με το Reuters, ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ερευνά καταγγελίες πολιτών ότι δέχονται αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα που τους καλούν να μην πάνε να ψηφίσουν. Ερευνα ανακοίνωσε και το FBI.

21:30 Η Βόρεια Καρολίνα ανακοίνωσε ότι λόγω αυξημένης προσέλευσης, ορισμένα εκλογικά τμήματα θα μείνουν ανοιχτά παραπάνω και ότι δεν θα ανακοινώσει κανένα αποτέλεσμα πριν τις 20:15 ώρα ανατολικών ΗΠΑ (03:15 ξημερώματα Τετάρτης, ώρα Ελλάδος)

21:22 Επιχειρώντας ήδη να περιπλέξει το παιχνίδι της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και του ποιος έχει επικρατήσει και που, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι Αμερικάνοι «δικαιούνται να μάθουν τον νικητή» την ημέρα των εκλογών. Η δήλωσή του έγινε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Αρλινγκτον της Βιρτζίνια. «Εχουμε το δικαίωμα να μάθουμε τον νικητή την 3η Νοεμβρίου», τόνισε, ξέροντας ότι σε κάποιες πολιτείες οι σημερινές ψήφοι θα καταμετρηθούν πιο γρήγορα από αυτές που εστάλησαν μέσω ταχυδρομείου.

21:17 Ο Μάικ Τέιλορ, ρεπουμπλικανός δήμαρχος του Στέρλινγκ Χάιτς στο Μίσιγκαν, μια πολιτεία-κλειδί που είχε κερδίσει το ’16 ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει στο MCNBC: η ψήφος στον Τραμπ το 2016 ήταν ένα λάθος μου, δεν θα το επαναλάβω.

20:44 Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτηση του στο Twitter σημειώνει: «Θα είναι μια απρόβλεπτη νύχτα. Ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών θα καθορίσει ποια πορεία θα ακολουθήσει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Μια σημαντική στιγμή για να σκεφτούμε τον διατλαντικό δεσμό μας και τις αξίες που μοιράζεται EE με τις ΗΠΑ».

It’s going to be an unpredictable night.

The people of the United States are going to determine which course to take for the next four years.

An important moment to reflect upon our transatlantic bond and the values the #EU shares with the USA. #USAElections2020

