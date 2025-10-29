Τραμπ: Κρίμα που δεν μπορώ να διεκδικήσω τρίτη θητεία

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι δεν του «επιτρέπεται» να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία ως πρόεδρος των ΗΠΑ, έπειτα από μήνες έντονης φημολογίας.

«Η δημοτικότητά μου είναι στο υψηλότερο σημείο στις δημοσκοπήσεις. Και γνωρίζετε, με βάση τα όσα έχω διαβάσει πιστεύω, ότι δεν μου επιτρέπεται να είμαι υποψήφιος. Το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει, είναι κρίμα», δήλωσε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος την ώρα που κατευθυνόταν προς τη Νότια Κορέα.

Η 22η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που υιοθετήθηκε το 1947, προβλέπει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ περισσότερες από δύο φορές.

Ο Τραμπ, που ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ από το 2017 ως το 2021 και ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου τη δεύτερη θητεία του, αναφέρεται συχνά δημοσίως, χωρίς να τις απορρίπτει, στις εκκλήσεις υποστηρικτών του να είναι υποψήφιος για μια τρίτη θητεία, παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό Σύνταγμα το απαγορεύει.

Εξάλλου πουλάει στο site του κόκκινα καπέλα με τη φράση «Τραμπ 2028».

Μία από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις στον κόσμο των τραμπιστών είναι ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος να είναι υποψήφιος για αντιπρόεδρος σε τρία χρόνια, με τον νυν αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να είναι υποψήφιος για την προεδρία.

Σε αυτό το σενάριο, σε περίπτωση νίκης, ο Βανς θα παραιτηθεί και αυτόματα θα τον αντικαταστήσει ο Τραμπ, ο οποίος με αυτό τον τρόπο θα καταφέρει να παραμείνει στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απέρριψε το ενδεχόμενο αυτό τη Δευτέρα. «Θα είχα το δικαίωμα να το κάνω», αλλά «δεν θα το κάνω», υποσχέθηκε, ενώ εκτίμησε ότι «έχουμε πολλούς καταπληκτικούς ανθρώπους», κατάλληλους για τα πιο υψηλά αξιώματα.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται

Στο εσωτερικό του κόμματός του η ιδέα μιας τρίτης θητείας επανήλθε τις τελευταίες ημέρες.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε την Τρίτη στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι συνομίλησε με τον Τραμπ για το θέμα, αν και παραδέχθηκε ότι «δεν βλέπω τον τρόπο να γίνει αυτό».

«Ήταν μια ωραία περιπέτεια, αλλά νομίζω ότι ο πρόεδρος γνωρίζει τους περιορισμούς του Συντάγματος», εκτίμησε ο Τζόνσον.

«Δεν βλέπω τρόπο να τροποποιηθεί το Σύνταγμα, επειδή χρειάζονται περίπου 10 χρόνια», εκτίμησε: «Θα χρειαστούν τα δύο τρίτα του Κογκρέσου και τα τρία τέταρτα των πολιτειών για να το επικυρώσουν», εξήγησε ο ίδιος.

Ωστόσο την προηγούμενη εβδομάδα ο Στιβ Μπάνον, ένας από τους κύριους ιδεολόγους του κινήματος MAGA, υπογράμμισε ότι «ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος το 2028, ο κόσμος πρέπει να συνηθίσει σε αυτή την ιδέα», εξηγώντας ότι υπάρχει σχέδιο για να γίνει αυτό.

«Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές» στην 22η Τροπολογία, διαβεβαίωσε, τονίζοντας ότι «υπάρχει στρατηγική» η οποία θα αποκαλυφθεί «εν ευθέτω χρόνω».

Ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος, που είναι γνωστό ότι δεν αποφεύγει τις προκλήσεις, αποφεύγει να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση. Τον Μάιο είχε αναφερθεί ανοικτά στο σενάριο μιας τρίτης θητείας μιλώντας σε αμερικανούς στρατιωτικούς στη βάση Αλ Ουντέιντ του Κατάρ.

Δηλώνοντας, όπως συνηθίζει, ότι εκείνος κέρδισε στις προεδρικές εκλογές του 2020 και όχι ο Τζο Μπάιντεν, ο Τραμπ είχε πει: «Κερδίσαμε τρεις εκλογές, εντάξει; Και κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κερδίσουμε μια τέταρτη, δεν ξέρω. Πρέπει να το σκεφτώ».

Δέκα ημέρες νωρίτερα, όταν ρωτήθηκε για ένα άλλο ζήτημα, είχε δηλώσει ότι δεν ξέρει αν πρέπει να σεβαστεί το Σύνταγμα, προκαλώντας την αντίδραση των νομικών και των πολιτικών αντιπάλων του.

Αναφερόμενος στο διαδικτυακό του κατάστημα, το οποίο πουλάει κόκκινα καπέλα και μπλουζάκια με την επιγραφή «Τραμπ 2028», χλεύασε την αντιπολίτευση η οποία τον κατηγορεί ότι περιφρονεί το κράτος Δικαίου.

«Εχετε δει το νέο καπέλο; Το πιο καυτό καπέλο γράφει “Τραμπ 2028”, θα τρελάνουμε την Αριστερά», είπε.

Πάντως, οι Ρεπουμπλικανοί δεν το βάζουν κάτω, σημείωσε η Wall Street Journal. Ο βουλευτής Αντι Ογκλς κατέθεσε ένα νομοσχέδιο το οποίο επιδιώκει μια συνταγματική τροποποίηση που θα επέτρεπε στον Τραμπ να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία.

Οι Ρεπουμπλικανοί για την Εθνική Ανανέωση, μια μη κερδοσκοπική ομάδα υπεράσπισης, έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία που ονομάζεται «Το Σχέδιο της Τρίτης Θητείας».

Στόχος να παροτρύνουν τους ψηφοφόρους να ενθαρρύνουν τους Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο του Όγκλς, σύμφωνα με τον Σέιν Τρέχο, ο οποίος βοηθά στην καθοδήγηση της προσπάθειας.

Ο Τρέχο δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη στην Wall Street Journal ότι η ομάδα ετοιμάζει μια «λευκή βίβλο» που υποστηρίζει γιατί οι τρίτες θητείες για τους προέδρους μπορεί να είναι απαραίτητες.

«Ισως είναι καιρός να εξετάσουμε τα πιθανά οφέλη τού να επιτραπεί σε πραγματικά εξαιρετικούς ηγέτες να παραμείνουν στο αξίωμα για αρκετό καιρό ώστε να γίνουν αντιληπτοί οι επακόλουθοι στόχοι της οικοδόμησης του έθνους», αναφέρουν αποσπάσματα της λευκής βίβλου. Ο Τρέχο είπε ότι η ομάδα σχεδιάζει να τη διανείμει στους Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες.

Η οργάνωση σχεδιάζει επίσης μια εκδήλωση τον Δεκέμβριο στο Φίνιξ για την προώθηση του Σχέδιου της Τρίτης Θητείας.

