Επιμένει ο Στιβ Μπάνον: Ο Τραμπ ξανά υποψήφιος το 2028

Ο Στιβ Μπάνον είναι –σύμφωνα με την Δημοκρατική πρώην πρόεδρο της βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι– «οπαδός της ρατσιστικής λευκής Ακροδεξιάς», με διάθεση υποδαύλισης του μίσους. Για τους θαυμαστές του, είναι ο νονός του κινήματος MAGA που κατέλαβε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, φέρνοντάς το κοντά στον αμερικανικό λαό.

Κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Μπάνον βρέθηκε για λίγο μέσα στον στενό κύκλο συνεργατών του προέδρου, ως επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλός του. Τότε απέκτησε φήμη για την επιθετική του προσέγγιση στη διακυβέρνηση και στα Μέσα ενημέρωσης, καθώς και για τη συνήθειά του να φορά πολλά πουκάμισα το ένα πάνω από το άλλο – κάτι που εξακολουθεί να κάνει. Μετά από μια ταραχώδη θητεία επτά μηνών, παραιτήθηκε και αποχώρησε.

Οι σχέσεις του με τον Τραμπ σύντομα χειροτέρεψαν, λόγω των αρνητικών σχολίων του Μπάνον για τον γιο του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Ο πρόεδρος από εκεί που τον χαρακτήριζε «ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην πολιτική», έφτασε να τον αποκαλεί υποτιμητικά ως «ατημέλητο Στιβ». Αργότερα, πάντως, ο Μπάνον ήταν αυτός που ζήτησε συγγνώμη.

Εκτοτε έχει αποδειχθεί πιστός στρατιώτης του προέδρου, υποστηρίζοντας τον μετά την αιματηρή εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο, και στηρίζοντας την επιστροφή του στο κόμμα μετά τις εκλογές του 2020, πολύ πριν ο Τραμπ πάρει το χρίσμα της αμερικανικής Δεξιάς.

Πέρυσι ο Μπάνον μπήκε φυλακή για τέσσερις μήνες για περιφρόνηση του Κογκρέσου, όταν αρνήθηκε να καταθέσει για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 – τα οποία είχε «προβλέψει» μια ημέρα πριν συμβούν.

Από την αποφυλάκισή του, ο Μπάνον επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ατζέντα του κινήματος «Η Αμερική Μεγάλη Ξανά» (MAGA), που οδήγησε τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο – ακόμα κι αν αυτό σημαίνει κήρυξη πολέμου απέναντι στον εκλεκτό και υποστηρικτή του προέδρου, δισεκατομμυριούχο Ελον Μασκ, τον οποίο θεωρεί ως εκπρόσωπο της ελίτ, όπως ο ίδιος εξηγεί σε συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Τραμπ τον κάλεσε στον Λευκό Οίκο για να τον συμβουλευτεί σχετικά με τις αντιδράσεις των υπέρμαχων του κινήματος MAGA στην προοπτική αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. «Από τότε διατηρούμε τακτικές επαφές», αποκαλύπτει στους Times. «Επιπλέον, ένα άτομο από τον Λευκό Οίκο παρακολουθεί μονίμως το podcast μου, “War Room”, και συνθέτει κλιπ για τον πρόεδρο», συμπληρώνει.

Ο Μπάνον θεωρεί τη δεύτερη θητεία του Τραμπ ως μετασχηματιστική. «Για δεκαετίες δεν συμβαίνει τίποτα και μέσα σε λίγες εβδομάδες συμβαίνουν ολόκληρες δεκαετίες», λέει, χρησιμοποιώντας μια ρήση που αποδίδεται στον Λένιν. «Κάθε εβδομάδα με τον Τραμπ, έχουμε και μια δεκαετία», εξηγεί.

Θεωρεί ότι κατά την επόμενη δεκαετία οι ΗΠΑ θα στραφούν στο εσωτερικό τους, σφραγίζοντας, ουσιαστικά, τα σύνορα της χώρας – στα οποία, όμως, συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο. «Πιστεύω ότι ο Τραμπ επιθυμεί η παρακαταθήκη του να είναι το τέλος των αμερικανικών παρεμβάσεων σε όλο τον πλανήτη και η προσήλωση στην ήπειρό μας – που περιλαμβάνει τη Διώρυγα του Παναμά, την Αρκτική, τη Λατινική Αμερική και τον Ειρηνικό»!

Οσον αφορά στο μέλλον του λαϊκισμού στις ΗΠΑ, ο Μπάνον θεωρεί ότι η απάντηση είναι ο ίδιος ο Τραμπ. Παρότι μια πιθανή τρίτη θητεία του μεγιστάνα αντιβαίνει στο όριο των δύο θητειών που θέτει η 22η τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος, λέει ότι έχει ήδη αναλάβει την προεκλογική καμπάνια του Τραμπ για το 2028.

«Ενας ηγέτης σαν τον Τραμπ εμφανίζεται ίσως μία φορά στην ιστορία μιας χώρας», εξηγεί στους Times, και συμπληρώνει: «Είμαστε τυχεροί που είχαμε άλλους δύο –τον Ουάσινγκτον και τον Λίνκολν– και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε, αποδομώντας το διοικητικό μοντέλο του κράτους, καταστρέφοντας το “βαθύ κράτος” και επιστρέφοντας τις ΗΠΑ στο μεγαλείο τους».

Ο Μπάνον είναι σίγουρος ότι ο Τραμπ θα είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για άλλη μια θητεία. «Εχει σημασία ότι δεν την χαρακτηρίζω ως τρίτη θητεία», λέει χαμογελώντας αινιγματικά, χωρίς να δίνει περαιτέρω πληροφορίες, παραπέμποντας τους Times σε ανακοινώσεις «μετά τις ενδιάμεσες εκλογές» του Νοεμβρίου 2026. «Γελούσατε μαζί του το 2014, το 2015, το 2021 και το 2022, αλλά κέρδισε την προεδρία δύο φορές – και τώρα έχει καλύτερες πιθανότητες από ποτέ», συμπληρώνει.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News