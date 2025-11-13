Τούρτα, νότες και προβλήματα για τον Φρίντριχ Μερτς

Παραπολιτικό ρεπορτάζ με γερμανικές κοσμικότητες, ενός κάποιου επιπέδου φυσικά, προσέφερε στο κοινό τής Corriere della Sera η ανταποκρίτριά της στο Βερολίνο, με αφορμή τα εβδομηκοστά γενέθλια του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς. Εγραψε ότι, ως καθωσπρέπει αστός, τα γιόρτασε μετά της συμβίας του, δικαστικού στο επάγγελμα, σε συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βιέννης. Στη σάλα η παρουσία του ζεύγους ήταν διακριτική, με είσοδο πληρωμένη ιδίοις εξόδοις, «σύμφωνα με τη γερμανική παράδοση». Το κοινό (όσοι τον αντελήφθησαν, δηλαδή) «του έδειξε σεβασμό, βασικά αγνοώντας τον».

Αυτές οι… ωραίες κουβέντες συμπληρώθηκαν με την άχρηστη πληροφορία ότι, «για όσους τον γνωρίζουν», ο Μερτς τυγχάνει οικογενειάρχης με παιδιά και εγγόνια, άρα λογικό είναι να προτιμά την οικογενειακή ζωή και τη στάνταρ ρουτίνα της (και όχι τα πολλά σούρτα φέρτα στα καλλιτεχνικά σουαρέ). Ωστόσο, για να είναι το ρεπορτάζ παραπολιτικό έστω, απαιτείται και λίγη εσάνς από πολιτική. Η ανταποκρίτρια… ανταποκρίθηκε, λοιπόν, στην κρισιμότητα των στιγμών και πέρασε στο παρασύνθημα. «Τι θα γίνει με την καγκελαρία του Μερτς;»

Ο Μερτς θα αξιολογηθεί από τις επιδόσεις του σε δύο ζητήματα, έγραψε. Πρώτον, αν μπορεί να προχωρήσει πέρα από τις ανακοινώσεις που έχει κάνει, ήδη πολλές και επιπροσθέτως μη δημοφιλείς. Αυτό το ένα τρισ. ευρώ των δημοσίων δαπανών, «το οποίο θα εκτοξεύσει το χρέος πάνω από 80% τα επόμενα χρόνια», θα αναζωογονήσει την οικονομία ή θα χρησιμοποιηθεί για να κλείσουν «τρύπες», αλλά και στόματα που σήμερα εκφράζουν δυσαρέσκεια; Το ρεπορτάζ έκρινε, πάντως, ότι υπάρχει περίπτωση «η Γερμανία να βαλτώσει στο χρέος».

Το δεύτερο ζήτημα που θα κρίνει το παρόν και το μέλλον του Μερτς σχετίζεται με την Ακροδεξιά. Δηλαδή αν θα μπορέσει να περιορίσει το AfD, το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή κόμμα στα γερμανικά γκάλοπ, και αν θα καταφέρει να συγκρατήσει την τάση εκτροπής του δικού του κόμματος, των Χριστιανοδημοκρατών, προς τα δεξιότερα. Διότι «τμήμα του CDU θέλει να κάνει ανοίγματα στην Ακροδεξιά και δελεάζεται από τις προτάσεις των τραμπιστών MAGA».

Το ρεπορτάζ ανέφερε και την πρόσφατη «πατάτα» του Μερτς, όταν είπε ότι «το αστικό τοπίο» καταστρέφεται από τους ξένους, δήλωση η οποία «προκάλεσε θύελλα». Οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του καγκελαρίου ειρωνεύτηκαν ανοιχτά: «Μα, είναι όντως καλή στρατηγική να κυνηγάμε το AfD στα δικά του χωράφια;» Παρά ταύτα, όπως διαπίστωσε η ανταποκρίτρια της Corriere, ο Μερτς δείχνει ικανοποιημένος. «Ισως δεν πιστεύει και ο ίδιος ότι βρίσκεται στη θέση που πάντα ονειρευόταν»…

Κατακλείδα: «Του χρόνου, όταν θα έχει συμπληρώσει το 71ο έτος της ηλικίας του, η συγκυρία θα είναι καθοριστική. Τώρα η δημοφιλία του είναι στα τάρταρα και μόνο το 18% των Γερμανών θέλει να τον δει ξανά υποψήφιο για την καγκελαρία. Μέχρι τότε θα έχει καταστεί σαφές αν το ξεκίνημα του Μερτς ήταν απλώς πολύ βραδύ ή αν το έργο που ανέθεσε στον εαυτό του, δηλαδή η αλλαγή της Γερμανίας και το οικονομικό ξεμπλοκάρισμά της, είναι φιλοδοξία που δεν μπορεί να υποστηρίξει».

Για την Ιστορία, ας αναφέρουμε ότι στο πρώτο εξάμηνο της καγκελαρίας του ο Μερτς δυσκολεύεται να τηρήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του και να επιβληθεί στον κυβερνητικό συνασπισμό, ενώ η Ακροδεξιά καλπάζει και εποφθαλμιά τη διακυβέρνηση πέντε γερμανικών κρατιδίων. Οι βασικές θέσεις του Μερτς αφορούν την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης και τη δημιουργία στρατού ικανού να πολεμήσει τη Ρωσία.

Με την οικονομική ανάπτυξη να παραμένει στάσιμη και με τον κυβερνητικό συνασπισμό να σπαράσσεται όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης, τα γκάλοπ δείχνουν ότι ο Μερτς είναι από τους λιγότερο δημοφιλείς καγκελαρίους όλων των εποχών, με ποσοστό δημοφιλίας που δεν υπερβαίνει το 25%, δηλαδή είναι πολύ πιο χαμηλό από εκείνα των προκατόχων του στο ίδιο χρονικό διάστημα διακυβέρνησης.

