«Πικρό» δώρο στον Μερτς για τα γενέθλιά του – Μόνο το 18% των Γερμανών τον στηρίζει

Σε μια περίοδο που η Γερμανία αναζητά σταθερότητα και καθαρή πολιτική κατεύθυνση, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φαίνεται να χάνει την υποστήριξη ακόμη και μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, η προοπτική να ξαναδιεκδικήσει την καγκελαρία το 2029 δεν ενθουσιάζει τους Γερμανούς , ούτε καν τους ψηφοφόρους του.

Μόλις το 18% των πολιτών θα επικροτούσε ενδεχόμενη απόφαση του Φρίντριχ Μερτς να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, όπως προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του δικτύου RTL.

Το 73% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν θα επικροτούσε ενδεχόμενη απόφαση του επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) να θέσει υποψηφιότητα στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029.

Ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών της Χριστιανικής Ενωσης (CDU/CSU), το 41% των 1.002 πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση τάσσεται κατά ενδεχόμενης προσπάθειας του Μερτς να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στην καγκελαρία, έναντι 47% που θα την επικροτούσε.

Σε ό,τι αφορά την ηλικία του Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος την Τρίτη θα γιορτάσει τα 70ά του γενέθλια, το 52% των ερωτηθέντων εξέφρασε την άποψη πως θα ήταν καλύτερα αν ο καγκελάριος ήταν νεότερος.

Υστερα από μόλις έξι μήνες στην εξουσία, ο συνασπισμός του γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές έριδες, πολιτικό αδιέξοδο και πτώση στις δημοσκοπήσεις, υπονομεύοντας τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει την άνοδο της ακροδεξιάς.

Πρόκειται για ένα δύσκολο ξεκίνημα για τον συντηρητικό πολιτικό, ο οποίος εξελέγη με τολμηρές δεσμεύσεις: αναζωογόνηση της στάσιμης οικονομίας, ανασυγκρότηση των αποδυναμωμένων ενόπλων δυνάμεων και αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, μετά από χρόνια στασιμότητας υπό την προηγούμενη κυβέρνηση.

Στη μεταπολεμική πολιτική ιστορία της Γερμανίας, «δεν έχει υπάρξει ποτέ τόσο εκτεταμένη δυσαρέσκεια απέναντι σε μια κυβέρνηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε στο AFP ο Μάνφρεντ Γκιούλνερ, διευθυντής του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Forsa, έγραψε το Euractiv.

Για τους Γερμανούς που ήλπιζαν σε πιο αποφασιστική ηγεσία μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησης, «οι προσδοκίες τους διαψεύστηκαν», πρόσθεσε.

Οι νικητές των γενικών εκλογών του Φεβρουαρίου, το κεντροδεξιό μπλοκ CDU/CSU του Μερτς, βρίσκεται πλέον ισόπαλο στις δημοσκοπήσεις με το ακροδεξιό «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), που τερμάτισε δεύτερο στις εκλογές και είναι πλέον το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης.

