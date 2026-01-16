Η θλίψη για τον θάνατο κατοικίδιου «συναγωνίζεται» εκείνη για μέλος της οικογένειας

Η απώλεια ενός κατοικίδιου μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη διαταραχή πένθους (PGD), μια ψυχική κατάσταση που προκαλείται από τον θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό PLOS One και την οποία παρουσιάζει ο Guardian.

Η PGD διαρκεί πολλούς μήνες ή ακόμη και χρόνια και συχνά περιλαμβάνει έντονη λαχτάρα και απόγνωση, δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων, καθώς και την αίσθηση ότι ένα κομμάτι του εαυτού μας έχει πεθάνει.

Προς το παρόν διάγνωση μπορούν να λάβουν μόνο όσοι πενθούν την απώλεια ανθρώπου, όμως ο καθηγητής που συνέγραψε τη μελέτη συνέστησε να επεκταθούν οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να περιλαμβάνουν και τα κατοικίδια.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 975 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσε ότι το 7,5% όσων είχαν χάσει κατοικίδια πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια για PGD, ποσοστό περίπου ίδιο με εκείνο όσων έχουν χάσει έναν στενό φίλο. Είναι οριακά χαμηλότερο από το ποσοστό όσων εμφάνισαν PGD μετά τον θάνατο παππού ή γιαγιάς (8,3%), αδελφού ή αδελφής (8,9%) ή ακόμη και συντρόφου (9,1%).

Μόνο όσοι είχαν χάσει γονείς ή παιδιά εμφάνιζαν τη διαταραχή σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά, στο 11,2% και 21,3% αντίστοιχα. Περίπου το ένα πέμπτο των ανθρώπων που είχαν βιώσει απώλεια τόσο κατοικίδιου όσο και ανθρώπου δήλωσαν ότι η πρώτη ήταν πιο επώδυνη, παρά το γεγονός ότι προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει πως οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται ντροπή, αμηχανία και απομόνωση όταν εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο ενός κατοικίδιου.

Η μελέτη εκτίμησε ότι μία στις 12 περιπτώσεις PGD στο Ηνωμένο Βασίλειο οφείλεται στον θάνατο κατοικίδιου, δεδομένου ότι περίπου οι μισοί ενήλικες έχουν κατοικίδια και ότι το προσδόκιμο ζωής τους είναι σημαντικά μικρότερο από των ανθρώπων.

Ο συγγραφέας της μελέτης, Φίλιπ Χάιλαντ, καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Maynooth στην Ιρλανδία, δήλωσε στον Guardian ότι η έρευνα έδειξε επίσης πως τα συμπτώματα αυτής της σοβαρής θλίψης για ένα κατοικίδιο ταυτίζονται πλήρως με εκείνα για έναν άνθρωπο και ότι δεν υπάρχει διαφορά στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν αυτές τις απώλειες. Είπε ότι η έρευνα παρουσίασε «συνεπή και πειστικά στοιχεία» πως η θλίψη για ένα κατοικίδιο δεν είναι λιγότερο θεμιτή, και κάλεσε να επεκταθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση της PGD.

Σύμφωνα με τον Χάιλαντ, οι διαγνωστικές οδηγίες «δεν επιτρέπουν τη διάγνωση της PGD μετά τον θάνατο ενός κατοικίδιου, αλλά αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν κλινικά σημαντικά επίπεδα θλίψης μετά τον θάνατο ενός κατοικίδιου, και μάλιστα σε ποσοστά συγκρίσιμα με ανθρώπινες απώλειες που θεωρούνται “θεμιτοί” παράγοντες κινδύνου για PGD».

Πρόσθεσε ότι, αν η έρευνα μπορούσε να αναπαραχθεί, αυτό θα σήμαινε ότι ένα άτομο «μπορεί να πληροί όλες τις απαιτήσεις συμπτωμάτων και λειτουργικής έκπτωσης για την PGD, αλλά να μην είναι επιλέξιμο για διάγνωση αποκλειστικά και μόνο επειδή ο εκλιπών δεν ήταν μέλος του είδους homo sapiens».

«Τόσο από ψυχολογική όσο και από εξελικτική σκοπιά, αυτή θα ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη θέση να υπερασπιστεί κανείς», εξήγησε ο Χάιλαντ στη βρετανική εφημερίδα. «Η απόφαση να αποκλειστεί η απώλεια κατοικίδιου από το κριτήριο πένθους για την PGD μπορεί να θεωρηθεί όχι μόνο επιστημονικά εσφαλμένη, αλλά και ένδειξη αναισθησίας».

