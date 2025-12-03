Το TikTok επενδύει $37,7 δισ. στη Βραζιλία για data center

Η ByteDance, ιδιοκτήτρια της πλατφόρμας TikTok, θα επενδύσει 37,7 δισ. δολάρια για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων (data center) στη Βραζιλία, πραγματοποιώντας την πρώτη επένδυσή της στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Το TikTok θα συνεργαστεί με την εταιρεία ανάπτυξης κέντρων δεδομένων Omnia και την Casa dos Ventos, έναν από τους κορυφαίους παρόχους ανανεώσιμης ενέργειας στη Βραζιλία, για την εγκατάσταση κέντρου δεδομένων στην πολιτεία Σιαρά, στη βορειοανατολική χώρα, όπως ανακοίνωσε η Μόνικα Γκιζ, επικεφαλής δημόσιας πολιτικής της TikTok Brazil. Το έργο, το οποίο θα αναπτυχθεί κοντά στο βιομηχανικό λιμάνι του Πεσέμ, θα βασίζεται αποκλειστικά σε καθαρή ενέργεια από αιολικά πάρκα, πρόσθεσε.

«Αυτή είναι μια ιστορική επένδυση για την εταιρεία στη Βραζιλία», δήλωσε η Γκιζ σε εκδήλωση στη Σιαρά με τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. «Αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας προς τη Βραζιλία, μία από τις πιο δυναμικές ψηφιακές αγορές στον κόσμο».

Η Βραζιλία, όπως τονίζει το αμερικανικό δίκτυο, θεωρείται η καλύτερα τοποθετημένη χώρα στην περιοχή για να αξιοποιήσει την παγκόσμια άνθηση επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή διαθέτει πολλαπλές πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, ένα διασυνδεδεμένο εθνικό δίκτυο και τα περισσότερα καλώδια οπτικών ινών υψηλής ταχύτητας στην περιοχή. Το Πεσέμ βρίσκεται κοντά σε σημαντικό κόμβο υποβρύχιων καλωδίων που καταλήγουν στη Φορταλέζα, προσφέροντας μία από τις συντομότερες διαδρομές από τη Βραζιλία προς την Ευρώπη και την Αφρική.

Οι επενδύσεις στο Πεσέμ αποτελούν μέρος των ευρύτερων φιλοδοξιών του Λούλα σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τον Σεπτέμβριο υπέγραψε προσωρινό διάταγμα για την παροχή κινήτρων σε εταιρείες που επιθυμούν να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων στη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αφορολόγητων εισαγωγών συγκεκριμένου εξοπλισμού.

