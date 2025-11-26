«Πεκίνο, έχουμε πρόβλημα»: Η Κίνα και τα ρίσκα της διαστημικής κούρσας

Στη νέα κούρσα εξερεύνησης του Διαστήματος, η Κίνα και οι ΗΠΑ εξετάζουν – εκτός των άλλων – τους κινδύνους για τους αστροναύτες που παραμένουν για πολύ καιρό στο Διάστημα.

Την Τρίτη, το κινεζικό διαστημόπλοιο Shenzhou-22 εκτοξεύτηκε με επιτυχία και τέσσερις ώρες αργότερα προσδέθηκε στον Διαστημικό Σταθμό Τιανγκονγκ – γνωστό στην Κίνα ως «Ουράνιο Παλάτι»– σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Η αποστολή, η οποία ολοκληρώθηκε εντός 16 ημερών, περιλάμβανε ένα αγχωτικό 11ήμερο για τους τρεις κινέζους αστροναύτες («ταϊκοναύτες», όπως τους αποκαλούν στην Κίνα) πάνω στον Τιαν-γκονγκ. Στη διάρκεια της παραμονής τους στον Σταθμό, δεν είχαν στη διάθεσή τους ασφαλές και λειτουργικό διαστημόπλοιο εν είδη «σωσίβιας λέμβου» αγκυροβολημένο στον σταθμό – ένα τεράστιο ρίσκο που τόσο το Πεκίνο, όσο και η Ουάσινγκτον, επιχειρούν να αποφύγουν.

Η Κίνα είχε ένα εφεδρικό διαστημόπλοιο, όταν το Shenzhou-20, το σκάφος που είχε προηγουμένως αγκυροβολήσει στον Τιανγκονγκ, διαπιστώθηκε ότι είχε σπασμένο τζάμι στο φινιστρίνι του λόγω πρόσκρουσης με μια μάζα διαστημικών σκουπιδιών

Αυτό δεν ίσχυε για τους Αμερικανούς, που είχαν αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα πέρυσι: Τον Ιούνιο του 2024 το διαστημόπλοιο Boeing Starliner ανέφερε κατεστραμμένο σύστημα πρόωσης μετά την πρόσδεση, με αποτέλεσμα οι δύο αστροναύτες της αποστολής – Σούνι Ουίλιαμς και Μπουτς Γουίλμορ – να παραμείνουν εννέα ολόκληρους μήνες στον του Διεθνή Διαστημικό Σταθμό(ISS), πριν τελικά επιστρέψουν στη Γη στις αρχές της φετινής χρονιάς.

Το κινεζικό Shenzhou-20 μετέφερε το τριμελές πλήρωμά του στον Τιανγκονγκ τον περασμένο Απρίλιο. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, το διαστημόπλοιο που μεταφέρει πλήρωμα σε διαστημικό σταθμό παραμένει εκεί όσο εκείνοι βρίσκονται εντός του σταθμού, ως όχημα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος και ως μέσο επιστροφής τους στη Γη, όταν οι αντικαταστάτες τους καταφθάσουν με νέο σκάφος.

Δεν είναι σαφές πότε συνέβη η ζημιά στο Shenzhou-20, ή πότε έγινε αντιληπτή από το πλήρωμά του, αλλά η έδρα του κινεζικού διαστημικού προγράμματος στο Πεκίνο – το κινεζικό αντίστοιχο του Χιούστον της NASA – εξέδωσε ανακοίνωση μετά την άφιξη του πληρώματος του Shenzhou-21, το οποίο κατέφθασε στον διαστημικό σταθμό στις 31 Οκτωβρίου.

Η επιστροφή του Shenzhou-20, που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Νοεμβρίου, αρχικά αναβλήθηκε και στη συνέχεια ακυρώθηκε – και το τριμελές πλήρωμά του χρησιμοποίησε το Shenzhou-21 για να επιστρέψει στη Γη στις 14 Νοεμβρίου. Ετσι το νέο πλήρωμα του Shenzhou-21 είχε μείνει χωρίς «σωσίβια λέμβο» μέχρι το απόγευμα της Τρίτης.

Η άφιξη του μη επανδρωμένου Shenzhou-22 αποκατέστησε την ισορροπία του προγράμματος. Κατάφερε να απογειωθεί τόσο γρήγορα γιατί το κινεζικό διαστημικό πρόγραμμα διατηρεί πάντα έτοιμο έναν εφεδρικό πύραυλο με σκάφος στη βάση εκτόξευσης, που βρίσκεται στην περιοχή Τζιουκουάν, στα βόρεια σύνορα της Κίνας με τη Μογγολία.

Οι προμήθειες που μετέφερε το σκάφος στον διαστημικό σταθμό περιλάμβαναν και ένα επισκευαστικό κιτ, με το οποίο οι αστροναύτες του Shenzhou-21 θα επιχειρήσουν να επισκευάσουν το σπασμένο παράθυρο του Shenzhou-20. Θα ενισχύσουν το εσωτερικό του, αντί να το αντικαταστήσουν – μια επίφοβη διαδικασία σε διαστημικές συνθήκες. Ακολούθως, το σκάφος θα επιστρέψει χωρίς πλήρωμα στη Γη, σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ για τα διαστημόπλοια με βλάβες.

Στα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά του αμερικανικού διαστημικού προγράμματος είναι η επιλογή να ανατεθεί η κατασκευή των διαστημοπλοίων του σε ιδιωτικές εταιρείες. Το πρόγραμμα βασίζεται στον ανταγωνισμό ανάμεσα σε δύο διαστημικούς παρόχους –την SpaceX του Ελον Μασκ και την Starliner της Boeing– για τη μείωση του κόστους του.

