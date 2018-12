Το παιδί-θαύμα της κιθάρας που παίζει (κυριολεκτικά) στα δάκτυλα την Πέμπτη του Μπετόβεν

Μπορεί να παίξει στην κλασική του κιθάρα τα πάντα: Από κλασική μουσική μέχρι χέβι μέταλ κι από αναγεννησιακά μαδριγάλια μέχρι φλαμένκο και τζαζ.

Ο Μάρτσιν Πατρζάλεκ θεωρείται ως το νέο μεγάλο ταλέντο της κλασικής κιθάρας, καθώς στα 18 του ήδη χρόνια έχει γίνει διάσημος καθώς έγινε ο πρώτος – και ο μόνος μέχρι στιγμής – κιθαρίστας που αποπειράθηκε να διασκευάσει την Πέμπτη Συμφωνία του Μπετόβεν αποκλειστικά με την κλασική του κιθάρα. Χωρίς συνοδεία άλλου οργάνου.

Σαν να λέμε… μια ορχήστρα μόνος του.

Ο 18χρονος Πολωνός από το Κίλτσε είναι ένα παιδί-θαύμα της κιθάρας που παίζει (κυριολεκτικά) στα δάκτυλα τα πάντα – το βίντεο του με την Πέμπτη του Μπετόβεν το είδε μέχρι και ο Στίβεν Βαν Ζαντ, κιθαρίστας της E-Street Band του Μπρους Σπρίνγκστιν και… λάλησε γράφοντας στο λογαριασμό του στο Twitter για το νέο φιντανάκι που ανακάλυψε.

«Ξεκίνησα να παίζω τυχαία, στα δέκα μου χρόνια», λέει σε συνέντευξη του στην Repubblica ο νεαρός Πολωνός, «ο πατέρας μου με έγραψε σε ένα θερινό, ταχύρυθμο πρόγραμμα εκμάθησης κιθάρας. Μέχρι τότε δεν είχα αγγίξει κιθάρα στη ζωή μου. Και απλώς…. την λάτρεψα. Μόλις τελείωσαν οι διακοπές εκείνου του καλοκαιριού, πήγα και βρήκα τον καθηγητή και τα υπόλοιπα είναι ιστορία».

Το βίντεο με τη διασκευή στη Πέμπτη του Μπετόβεν ήταν αυτό που τον έκανε γνωστό παντού και πλέον όπως λέει οι προτάσεις πέφτουν βροχή.

«Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία, μετά Λος Άντζελες, Γαλλία, Νορβηγία, Νότια Αφρική, είναι υπέροχο όλο αυτό που ζω», προσθέτει ο Μάρτσιν, ο οποίος έχει ένα ιδιαίτερο – φανταχτερό θα έλεγε κάποιος – στυλ παιξίματος που κάποιους κάνει να νιώθουν… περίεργα, αλλά αυτό είναι.

Take it or leave it, που λένε και οι Αγγλοσάξονες.

Φυσικά, αυτό που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει είναι το πηγαίο του ταλέντο, καθώς κινείται πάνω στην ταστιέρα με απίστευτη δεξιοτεχνία και ταχύτητα, διασκευάζοντας από το «Asturias» του Ισαάκ Αλμπένιθ μέχρι System Of The Down και Metallica, που προφανώς είναι τα αγαπημένα του ροκ και μεταλ συγκροτήματα, τα οποία όπως λέει έμαθε από τον πατέρα του.

Στην πραγματικότητα βέβαια, ακούει πραγματικά τα πάντα, από ανεξάρτητη ηλεκτρονική σκηνή (αναφέρει τους Alt-J) μέχρι Καμάσι Ουάσινγκτον, Τσαρλς Μινγκους και τον «πολύ» Κέντρικ Λαμάρ.

Όσο για το όνειρο του; Όπως λέει, θέλει να σπουδάσει μουσική στο φημισμένο αμερικάνικο κολέγιο Μπέρκλι της Καλιφόρνια, αλλά σκέφτεται και κάτι ακόμη: «Θέλω κάποια στιγμή να καταφέρω να βάλω το κοινό των ροκ συναυλιών μέσα σε μια αίθουσα για συναυλίες κλασικής μουσικής», καταλήγει.

Και με την φόρα που έχει πάρει, όλα είναι πιθανά.