To φιάσκο των πλουσίων: Αποχώρησαν οι αγγλικοί σύλλογοι από τη European Super League

Σε μέγα φιάσκο κινδυνεύει να εξελιχθεί η περιβόητη European Super League που ανακοινώθηκε μεσάνυχτα Κυριακής ως μια ανεξάρτητη από τους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς θεσμούς κλειστή λίγκα.

Την Τρίτη, η Μάντσεστερ Σίτι έγινε επίσημα η πρώτη απ’ τις 12 ομάδες που είχαν συνυπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, η οποία αποχώρησε από το σχέδιο για ένα κλειστό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μεταξύ των πλουσιών ομάδων της Γηραιάς Ηπείρου.

Σύμφωνα δε με το BBC, ήταν ήδη από το ίδιο βράδυ πολύ πιθανό πως και η Τσέλσι καθώς και άλλοι σύλλογοι της Αγγλίας θα ακολουθούσαν το παράδειγμα της Σίτι, οδηγώντας το πολυσυζητημένο πρότζεκτ σε ναυάγιο, πριν περάσουν καν τρία 24ωρα από την παρουσίασή του.

Είχαν προηγηθεί, άλλωστε, η ηχηρή άρνηση της Μπάγερν Μονάχου να συμμετάσχει στην κλειστή λίγκα και φυσικά οι απειλές των διεθνών ομοσπονδιών (UEFA, FIFA κλπ) για αντίποινα.

Οπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της αργά το βράδυ της Τρίτης η ομάδα του Μάντσεστερ, έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες «απόσυρσή» της απ’ τη που επεξεργάζεται το πλάνο για την ESL.

Ήταν μάλιστα, τόσο άμεσος ο αντίκτυπος και το ενδιαφέρον απ’ όλο τον κόσμο, που τα αμέτρητα «κλικ» στην επίσημη ιστοσελίδα της Σίτι (όπου υπάρχει η επίσημη ανακοίνωσή της), «μπλόκαραν» τον server κι «έριξαν» τη σελίδα της στο Διαδίκτυο.

Αμεση ήταν και η αντίδραση του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος μόλις έγινε γνωστή η απόφαση των Άγγλων τους «καλωσόρισε» πίσω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. «Είμαι πανευτυχής που καλωσορίζω πίσω τη Σίτι στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική οικογένεια. Έδειξαν μεγάλη ευφυΐα, ακούγοντας τις φωνές και πάνω από όλα τους οπαδούς της» ήταν τα λόγια του Σλοβένου.

Η ενέργεια της Σίτι προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις καθώς και οι υπόλοιποι πέντε σύλλογοι της Αγγλίας που είχαν υπογράψει τη συμμετοχή τους στην ESL, αποχώρησαν μέσα στη νύχτα.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας Λίβερπουλ, η οποία είχε βιώσει και «ανταρσία» παικτών της οι οποίοι διαφώνησαν με το project, ανέφερε σε ανακοίνωσή της τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης:

«Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η συμμετοχή μας στα προτεινόμενα σχέδια για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής Super League διεκόπη. Τις τελευταίες ημέρες, ο σύλλογος έχει λάβει αρκετές απόψεις από διάφορα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για την πολύτιμη συμβολή τους».

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.

Η Τσέλσι από την πλευρά της ανέφερε:

«Όπως είχε διαρρεύσει νωρίτερα, η Τσέλσι επιβεβαιώνει πως ξεκίνησε τις επίσημες διαδικασίες για την αποχώρησή της από την European Super League. Έχοντας συμμετάσχει νωρίτερα στο project, είχαμε τον χρόνο να σκεφτούμε πλήρως τον σκοπό και αποφασίσαμε πως η συμμετοχή μας σε αυτό το θεσμό δεν είναι στην φιλοσοφία του συλλόγου, των οπαδών και της ποδοσφαιρικής κοινότητας».

Σε ανακοίνωσή της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικαλέστηκε τις αντιδράσεις των οπαδών.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Super League. Ακούσαμε προσεκτικά την αντίδραση των οπαδών μας, της βρετανικής κυβέρνησης και άλλων βασικών ενδιαφερομένων.

Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεργαζόμαστε με άλλους στην ποδοσφαιρική κοινότητα για να βρούμε βιώσιμες λύσεις για τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το παιχνίδι».

We will not be participating in the European Super League. #MUFC

Από την πλευρά της Τότεναμ, ο ίδιος ο πρόεδρος του συλλόγου ζήτησε συγγνώμη.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε ξεκινήσει επισήμως διαδικασίες για απόσυρση από την ευρωπαϊκή Super League», ανέφεραν οι «Πετεινοί».

Επίσης σε προσωπική του δήλωση ο πρόεδρος της ομάδας Ντάνιελ Λίβι ζήτησε συγνώμη από τον κόσμο αναφέροντας:

«Λυπούμαστε για το άγχος και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την πρόταση του ESL.

Θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό να συμμετάσχει ο σύλλογός μας στην ανάπτυξη μιας πιθανής νέας δομής που επιδίωκε να εξασφαλίσει καλύτερα τη χρηματοοικονομική ισορροπία και την οικονομική βιωσιμότητα παρέχοντας παράλληλα σημαντικά αυξημένη υποστήριξη για την ευρύτερη ποδοσφαιρική πυραμίδα.

Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει ποτέ να παραμένουμε ακίνητοι και ότι το άθλημα πρέπει να ελέγχει διαρκώς τους διαγωνισμούς και τη διακυβέρνηση για να διασφαλίσει ότι το παιχνίδι που όλοι αγαπάμε συνεχίζει να εξελίσσεται και να ενθουσιάζει τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους υποστηρικτές που παρουσίασαν τις απόψεις τους».

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL). #THFC ⚪️ #COYS

Από την πλευρά της Άρσεναλ, η ανακοίνωση ήταν πιο λιτή αλλά επίσης περιεκτική: Κάναμε λάθος, συγγνώμη.

«Ως αποτέλεσμα των όσων μας είπατε και της ευρύτερης κοινότητας ποδοσφαίρου τις τελευταίες ημέρες αποχωρούμε από την Super League.Κάναμε ένα λάθος και ζητούμε συγνώμη για αυτό», ανέφερε ο σύλλογος του Λονδίνου.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it.

— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021