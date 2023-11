Το διπλό παιχνίδι του Ερντογαν στη Γάζα: Υποστηρίζει τη Χαμάς, τροφοδοτεί με πετρέλαιο το Ισραήλ

Σε πρώτη ανάγνωση, ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ένας φανατικός υποστηρικτής της Χαμάς –την οποία χαρακτηρίζει απελευθερωτικό κίνημα!– και ένας διαπρύσιος πολέμιος του Ισραήλ –σνόμπαρε τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν όταν αυτός πήγε στην Αγκυρα, ενώ το επικείμενο ταξίδι του στη Γερμανία έχει προκαλέσει την ενόχληση της γερμανικής Ισραηλιτικής Κοινότητας που καταγγέλλει τον αντισημιτικό λόγο του τούρκου προέδρου. Ομως την ίδια ώρα η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει τις μπίζνες με το Ισραήλ.

Αυτό αποκαλύπτει σε ένα ενδιαφέρον άρθρο της η αμερικανική Voice of America: υπό τον τίτλο «Analysts: Erdogan Voices Support for Hamas While Keeping Ties With Israel» η VOA δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της οπτικό υλικό με ρεπορτάζ του ανταποκριτή της στην Τουρκία Ντόριαν Τζόουνς, σύμφωνα με το οποίο ο Ερντογάν εξέφρασε την υποστήριξη του στη Χαμάς στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, αποκαλώντας την τρομοκρατική αυτή οργάνωση απελευθερωτικό κίνημα.

Την ίδια στιγμή, όμως, όπως επεσήμαναν αναλυτές, η Τουρκία παραμένει ζωτικής σημασίας οδός διαμετακόμισης ενέργειας για το Ισραήλ. Το χάσμα μεταξύ ρητορικής και δράσης είναι μέρος αυτού που αποκαλούν οι αναλυτές, προσπάθεια της Αγκυρας να παίξει διπλωματικό ρόλο στη σύγκρουση.

Ο αναλυτής Μεχμέτ Ογκουτσού (Mehmet Ogutcu) σημείωσε πως το πετρέλαιο το οποίο προέρχεται από το Αζερμπαϊτζάν και μέσω του Τσεϊχάν της Τουρκίας διοχετεύεται σε διυλιστήρια του Ισραήλ, καλύπτει το 40% των αναγκών της ισραηλινής οικονομίας. Παρά τη ρητορική του Ερντογάν κατά του Ισραήλ και υπέρ της Χαμάς, η ανωτέρω ροή του πετρελαίου προς το Ισραήλ συνεχίζεται κανονικά.

Από την πλευρά του, ο Ιλχάν Ουζγκέλ (Ilhan Uzgel) σημείωσε πως εάν η Τουρκία ήθελε να πλήξει το Ισραήλ θα έκλεινε το σύστημα ραντάρ στην περιοχή της Μαλάτια, το οποίο προστατεύει και τον εναέριο χώρο του Ισραήλ.

Στο ρεπορτάζ της Voice of America τονίστηκε ότι το γεγονός ότι παρά την ανάκληση του πρεσβευτή της Τουρκίας στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις, ο Ερντογάν επέμεινε πως ο δίαυλος επικοινωνίας της Αγκυρας με το Ισραήλ παραμένει ανοικτός.

Ο Γκαλίπ Νταλ (Galip Dal), αναλυτής του Chatham House σημείωσε ότι η ρητορική του Ερντογάν δεν συμβαδίζει πάντα με τις πράξεις και ότι οι γέφυρες επικοινωνίας με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένουν.

Στο ρεπορτάζ της Vocie of America, επισημάνθηκε επίσης ότι στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης του Αντονι Μπλίνκεν στην Αγκυρα και της συνάντησής του με τον τούρκο ομόλογό του Φιντάν, εκφράστηκε από μέρους της Τουρκίας η βούληση να παίξει η χώρα μεσολαβητικό ρόλο στην κρίση.

«Λάθος» η πρόσκληση του Βερολίνου στον Ερντογάν Σε κάθε περίπτωση, ο Ερντογάν παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς υποστηρικτές των τρομοκρατών της Χαμάς. Σε βαθμό που το ταξίδι του στη Γερμανία να αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτημα για την κυβέρνηση του Ολαφ Σολτς. Η πρόεδρος της Ισραηλιτικής Πολιτιστικής Κοινότητας Μονάχου και Ανω Βαυαρίας Σαρλότε Κνόμπλοχ επέκρινε την πρόσκληση της γερμανικής κυβέρνησης προς την τουρκική προεδρία, κάνοντας λόγο για «λάθος». «Πιστεύω ότι είναι απολύτως λάθος να του προσφέρουμε βήμα στη Γερμανία, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ απειλείται», δήλωσε η Σαρλότε Κνόμπλοχ στην εφημερίδα Tagesspiegel και τόνισε ότι η Τουρκία «ήταν ένας σημαντικός σύμμαχος της Δύσης, αλλά τώρα απομακρύνεται από αυτήν». Υποψιάζομαι, ανέφερε η ίδια, ότι «η Τουρκία βρίσκεται τώρα στο πλευρό του Ιράν». Ο Ερντογάν αναμένεται να επισκεφθεί το Βερολίνο στις 17 και 18 Νοεμβρίου, στη σκιά των πρόσφατων δηλώσεών του περί «εγκλημάτων πολέμου» του Ισραήλ τα οποία «συγκαλύπτει» η Δύση και περί «γενοκτονίας των Εβραίων» στη Λωρίδα της Γάζας.

