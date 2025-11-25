«To BBC σκότωσε την Νταϊάνα;»

Το BBC σκότωσε την Νταϊάνα; To ερώτημα φαντάζει παράλογο, ειδικά όταν είναι τίτλος της συντηρητικής εφημερίδας Telegraph η οποία τυγχάνει ορκισμένος εχθρός της βρετανικής κρατικής τηλεόρασης. Ωστόσο αυτό το ερώτημα είναι η κεντρική θέση ενός βιβλίου του Αντι Γουέμπ, πρώην δημοσιογράφου του BBC. Τα παραπάνω έγραψε ο ανταποκριτής της Corriere della Sera στο Λονδίνο, εξηγώντας ότι το βιβλίο ανατρέχει στην ιστορία της διάσημης συνέντευξης με την πριγκίπισσα, η οποία έγινε το 1995.

Ηταν η περίφημη συνέντευξη στην εκπομπή Panorama – η ίδια που σήμερα βρίσκεται σε νομική διαμάχη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – στην οποία η πριγκίπισσα είχε για πρώτη φορά αποκαλύψει πολύ προσωπικές πτυχές της ζωής της στο παλάτι.

Είναι ήδη γνωστό ότι ο δημοσιογράφος του BBC Μάρτιν Μπασίρ (Martin Bashir) είχε χρησιμοποιήσει απατηλά μέσα για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της Νταϊάνας: είχε προσκομίσει πλαστά έγγραφα για να αποδείξει ότι δήθεν η πριγκίπισσα είχε τεθεί υπό την παρακολούθηση των μυστικών υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η Νταϊάνα έκανε ειλικρινή κατάθεση μπροστά στις κάμερες, αποκάλυψε λεπτομέρειες του αποτυχημένου γάμου της με τον Κάρολο και εξέφρασε αμφιβολίες όσον αφορά την καταλληλότητά του να γίνει βασιλιάς.

Εκείνη τη συνέντευξη είδαν 200 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Ηταν η θρυαλλίδα που προκάλεσε την έκρηξη, η τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι: η βασίλισσα Ελισάβετ διέταξε το γρήγορο διαζύγιο Καρόλου – Νταϊάνα, αν και οι δυο τους ήταν ήδη χωρισμένοι από το 1992 αλλά άνευ διαζευκτηρίου. Τώρα ο Γουέμπ λέει ότι οι συνέπειες ήταν πολύ μεγαλύτερες.

«Η ζωή της Νταϊάνα», γράφει στο βιβλίο του, «είχε εκτραπεί σε ένα τρομερά επικίνδυνο μονοπάτι, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατό της». Με άλλα λόγια, σχολίασε η Corriere, χωρίς εκείνη τη συνέντευξη η Νταϊάνα δεν θα είχε πεθάνει, ύστερα από δύο χρόνια, στην οδική σήραγγα των Παρισίων. Και αυτό συνέβη επειδή είχε παγιδευτεί σε ιστό ψεμάτων.

Η πριγκίπισσα οδηγήθηκε στο να πιστέψει ότι ο Κάρολος είχε σχέση με την νταντά των παιδιών, την Τίγκι Λεγκ-Μπουρκ, η οποία μάλιστα έμεινε έγκυος και έκανε έκτρωση. Η περίφημη ατάκα της Νταϊάνα στη συνέντευξη, ότι «ήμασταν τρεις στον γάμο», σύμφωνα με το βιβλίο, αναφερόταν στην Τίγκι και όχι στην Καμίλα.

Επιπλέον, η Νταϊάνα φέρεται να ήταν πεπεισμένη ότι η Ελισάβετ επρόκειτο να παραιτηθεί και ότι ο Κάρολος, μόλις ανέβαινε στον θρόνο, θα παντρευόταν την νταντά. Απίστευτο, αλλά της είπαν ότι ακόμη και στον πρίγκιπα Γουίλιαμ είχε δοθεί εντολή να καταγράφει κρυφά τις συνομιλίες της. Αυτά ήταν αρκετά για να τροφοδοτήσουν την παράνοια, τη μανία καταδίωξης και την απομόνωση της πριγκίπισσας, στοιχεία που την έριξαν στην αγκαλιά του Ντόντι Αλ Φαγέντ και, τελικά, στο μοιραίο ατύχημα στο Παρίσι. «Ασχημη ιστορία» γράφει ο Γουέμπ.

Το βιβλίο δεν αποκαλύπτει μόνο τα ψέματα του Μπασίρ. Είναι και δριμύ κατηγορητήριο κατά του BBC, το οποίο για δεκαετίες συγκάλυπτε το σκάνδαλο, αποκρύπτοντας, καταστρέφοντας ή λογοκρίνοντας έγγραφα στα αρχεία του.

Και αυτές οι αποκαλύψεις έρχονται σε ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για το βρετανικό δίκτυο, αφού τις τελευταίες ημέρες αποκαλύφθηκε λανθασμένο μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ.

Το BBC στο ντοκιμαντέρ «Trump: A Second Chance?» είχε συρράψει δύο ασύνδετα τμήματα της ομιλίας του νυν προέδρου των ΗΠΑ με σκοπό να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι παρακίνησε τους υποστηρικτές του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021. Τώρα ο αμερικανός πρόεδρος θα καταθέσει αγωγή δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του βρετανικού media το οποίο ζήτησε συγγνώμη μεν, όμως δεν θέλει να πληρώσει αποζημίωση.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, σύμφωνα με το βιβλίο του Γουέμπ, ετοιμάζει επίσης κάτι, επειδή θεωρεί τη συνέντευξη του 1995 «ανοιχτή πληγή»: Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου φέρεται έτοιμος να αποκαλύψει την αλήθεια με στοιχεία και με ονόματα.

