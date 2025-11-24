Τουρισμός: Το Λονδίνο ετοιμάζει τέλος διανυκτέρευσης

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν επεξεργάζεται σχέδιο επιβολής τέλους διανυκτέρευσης για τους τουρίστες. Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, αναμένεται να δώσει στον Καν και σε άλλους δημάρχους αυτή τη δυνατότητα μέσω του νομοσχεδίου για την Αποκέντρωση και Ενδυνάμωση των Κοινοτήτων, το οποίο συζητείται ήδη στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το BBC, ένας τουριστικός φόρος στο Λονδίνο θα απέφερε έως και 240 εκατ. λίρες (272,5 εκατ. ευρώ) ετησίως. Το 2024 η βρετανική πρωτεύουσα δέχτηκε συνολικά 89 εκατομμύρια επισκέπτες μιας διανυκτέρευσης.

Επί του παρόντος, η Αγγλία είναι η μόνη μεταξύ των κρατών της G7 – των επτά μεγαλύτερων προηγμένων οικονομιών στον κόσμο – της οποίας η εθνική κυβέρνηση εμποδίζει τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν τέλη για τουρίστες.

Η Σκωτία και η Ουαλία πρόσφατα εισήγαγαν φόρο στους επισκέπτες που διανυκτερεύουν, με τις τοπικές αρχές της Σκωτίας να τον ορίζουν ως ποσοστό του ημερήσιου κόστους διαμονής – ενώ από το 2026, οι ουαλικές αρχές θα εισπράττουν από τους τουρίστες το στάνταρ ποσό των 1,30 λιρών (1,50 ευρώ) ανά διανυκτέρευση.

Μπορεί να ισχύσει και στο Λονδίνο;

Οπως αναφέρει το BBC, στις υπόλοιπες πρωτεύουσες της G7 – Παρίσι, Μόναχο, Μιλάνο, Τορόντο, Νέα Υόρκη και Τόκιο – ισχύουν τρεις τύποι τουριστικών φόρων.

Η Νέα Υόρκη και το Τορόντο επιβάλλουν τέλη επί διανυκτέρευσης υπολογισμένα ως ποσοστό, με την πρώτη να συγκεντρώνει 560 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, με μέση τιμή τα 17 ευρώ ανά διανυκτέρευση και ανά επισκέπτη.

Το Τόκιο εφαρμόζει ενιαίο σταθερό τέλος για όλες τις κρατήσεις, το οποίο αποφέρει μόλις 39,75 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι η ιαπωνική πρωτεύουσα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων με διανυκτέρευση από οποιαδήποτε από τις παραπάνω πόλεις.

Στη Γαλλία και την Ιταλία, το ποσό που πληρώνεται εξαρτάται από την τοποθεσία, τον τύπο του καταλύματος και την επίσημη κατάταξη σε «αστέρια».

Ειδικοί στους οποίους απευθύνθηκε ο δήμος του Λονδίνου, εκτιμούν ότι στην βρετανική πρωτεύουσα θα ταίριαζε πιθανώς είτε αναλογική είτε σταθερή χρέωση, καθώς η Βρετανία, σε αντίθεση με τη Γαλλία και την Ιταλία, δεν διαθέτει θεσμοθετημένο εθνικό σύστημα «αστέρων» για τα ξενοδοχεία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, εισφορά μίας λίρας ανά επισκέπτη θα συγκέντρωνε 91 εκατ. λίρες (103,3 εκατ. ευρώ), ενώ ένας φόρος 5%, 240 εκατ. λίρες (272,5 εκατ. ευρώ), σε ετησία βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εισαγωγή τέλους δεν αναμένεται να προκαλέσει σημαντική μείωση στους επισκέπτες της αγγλικής πρωτεύουσας, καθώς οι τουρίστες των δημοφιλέστερων προορισμών στον πλανήτη είναι λιγότερο ευαίσθητοι στην επιβολή φόρων. Παράλληλα θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και θα βελτιώσει τις υποδομές και το επιχειρηματικό περιβάλλον του Λονδίνου.

Ο δήμαρχος θα μπορεί να μειώνει ή να αυξάνει τα ποσοστά των τουριστικών φόρων, αναλόγως των συνθηκών επισκεψιμότητας – το Τορόντο, για παράδειγμα, ετοιμάζεται να αυξήσει το τέλος διανυκτέρευσης ενόψει του επερχόμενου Μουντιάλ, το οποίο θα συνδιοργανώσει του χρόνου.

Μεγαλουπόλεις της Σκωτίας, όπως το Εδιμβούργο, η Γλασκόβη και το Αμπερντίν, έχουν ήδη εισάγει τέλη ως ποσοστά επί των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Βασικό πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η ευελιξία, με το ποσοστό να αυξομειώνεται ανάλογα με τη ζήτηση.

Οι αρχικές αντιδράσεις του κλάδου της φιλοξενίας στο Λονδίνο είναι αρνητικές, με εκπροσώπους του να επισημαίνουν στο BBC ότι η συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών της πόλης δεν είναι τουρίστες από το εξωτερικό, αλλά Βρετανοί που έρχονται για δουλειές, ή για να επισκεφθούν συγγενείς. Παράλληλα τονίζουν ότι το τέλος διανυκτέρευσης θα προστεθεί στον ήδη υψηλό συντελεστή ΦΠΑ του 20%, που ισχύει σε Αγγλία και Ουαλία.

Εκπρόσωπος του Σαντίκ Καν δηλώνει στο BBC ότι «ο δήμαρχος έχει καταστήσει σαφές πως ένας ένα μέτριο τέλος, παρόμοιο με αυτόν άλλων πόλεων, θα ενισχύσει την οικονομία μας, θα επιφέρει ανάπτυξη, και θα βοηθήσει στην εδραίωση της φήμης του Λονδίνου ως παγκόσμιου τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News