Το αφεντικό της JP Morgan ανησυχεί για Wall Street και ασφάλεια

Ιδιαίτερα υψηλές είναι οι πιθανότητες διόρθωσης της Wall Street, όπως προειδοποιεί ο επικεφαλής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, μιλώντας στο BBC.

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ, παραδέχεται ότι είναι «πολύ πιο ανήσυχος σε σύγκριση με άλλους» για το ενδεχόμενο μιας σοβαρής διόρθωσης στην αμερικανική αγορά μετοχών, την οποία τοποθετεί μεταξύ των επόμενων έξι μηνών έως δύο ετών.

Στην ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνέντευξή του στο βρετανικό δίκτυο ο Ντίμον σημειώνει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον την ίδια αξιοπιστία με το παρελθόν στην παγκόσμια σκηνή.

Παραδέχεται ότι είναι ελαφρώς ανήσυχος για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού, τονίζοντας ότι η Fed θα πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητη, μετά και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του προέδρου αλλά και της διοίκησης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο Ντίμον ανακοίνωσε πρόσφατα μια νέα επένδυση της JP Morgan, ύψους 350 εκατ. στερλινών, στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ, και πρόσθετη στήριξη 3,5 εκατ. στερλινών σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της συγκεκριμένης περιοχής της Βρετανίας.

Η βρετανίδα υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, χαρακτήρισε τις επενδύσεις της JP Morgan «φανταστική είδηση για την τοπική οικονομία και τους ανθρώπους που ζουν στο Ντόρσετ».

Αναφερόμενος στη βρετανική οικονομία, ο Ντίμον υποστήριξε ότι η Ριβς κάνει «φανταστική δουλειά» και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης να δώσει ώθηση στην καινοτομία και να μειώσει τους ρυθμιστικούς κανόνες.

Οσο για την ευρύτερη άποψή του για την οικονομία, σημείωσε ότι παραμένει ανήσυχος για την αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά. Υπάρχουν πολλά δεδομένα που προκαλούν αβεβαιότητα, όπως επισήμανε στο βρετανικό δίκτυο, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το γεωπολιτικό περιβάλλον, τις δημόσιες δαπάνες, αλλά και την επαναστρατιωτικοποίηση της υφηλίου.

«Ολα αυτά δημιουργούν θέματα των οποίων τις συνέπειες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Η αβεβαιότητα είναι αυτή που κυριαρχεί».

Η στήριξη της πορείας των αγορών αποκλειστικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί επίσης να δημιουργήσει προβλήματα. Ηδη η Τράπεζα της Αγγλίας έκρουσε τον κώδωνα για το ενδεχόμενο και η ΤΝ να αποδειχθεί «φούσκα», και μάλιστα ανάλογης έντασης με εκείνη των dot.coms.

Ο Ντίμον υποστηρίζει ότι κάποια από τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στην ΤΝ το πιθανότερο είναι ότι θα χαθούν.

Το θέμα της ασφάλειας

Η παγκόσμια ασφάλεια αποτέλεσε πρόσφατα κεντρικό θέμα για τον επικεφαλής της JP Morgan, ο οποίος, σε επιστολή του προς τους μετόχους της τράπεζας, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεμείνουν από πυραύλους μέσα σε επτά ημέρες σε περίπτωση πολέμου στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Αναλογιζόμενος πώς ο κόσμος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τους παράγοντες κινδύνου, επισήμανε την ανάγκη για μεγαλύτερες στρατιωτικές επενδύσεις. «Οι άνθρωποι μιλούν για αποθεματοποίηση πραγμάτων όπως τα κρυπτονομίσματα• εγώ πάντα λέω ότι θα έπρεπε να αποθηκεύουμε σφαίρες, όπλα και βόμβες. Ο κόσμος είναι πολύ πιο επικίνδυνος τόπος, και προτιμώ την ασφάλεια από την ανασφάλεια», είπε.

Ενας ακόμη παράγοντας κινδύνου που πολλοί στην παγκόσμια οικονομία θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ είναι οι πιέσεις στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ερωτηθείς σχετικά, ο Ντίμον απάντησε ότι θεωρεί σημαντική την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Προσέθεσε, πάντως, ότι ακούει τις παρεμβάσεις του αμερικανού προέδρου με «καλή πίστη», παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει «ηλίθιο» τον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Ο Ντίμον αναγνώρισε ότι οι ΗΠΑ έχουν γίνει «λίγο λιγότερο αξιόπιστες», αλλά σημείωσε ότι ορισμένες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ ώθησαν την Ευρώπη να δράσει για να αντιμετωπίσει την υποεπένδυση στο ΝΑΤΟ και την έλλειψη οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Ο επικεφαλής της JP Morgan αποκάλυψε επίσης ότι ενδέχεται να υπάρξει σημαντική πρόοδος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ.

Είπε ότι επιθυμεί να «φέρει την Ινδία πιο κοντά» και πιστεύει ότι επίκειται συμφωνία για τη μείωση των πρόσθετων δασμών που είχαν επιβληθεί ως ποινή για τη συνέχιση του εμπορίου της χώρας με τη Ρωσία, ιδίως στις αγορές πετρελαίου.

«Εχω μιλήσει με αρκετούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι μου είπαν ότι θέλουν να το κάνουν, και μου έχουν διαβεβαιώσει ότι πρόκειται να το πράξουν», υποστήριξε στο BBC.

Το όνομα του Τζέιμι Ντίμον αναφέρεται συχνά μεταξύ των μεγάλων οικονομικών παραγόντων που θα μπορούσαν να μεταπηδήσουν στην πολιτική. Πριν από την επανεκλογή του Τραμπ πέρυσι, ο γνωστός επενδυτής Μπιλ Ακμαν είχε δηλώσει ότι θα ήταν «μια καταπληκτική επιλογή» για τη θέση του υπουργού Οικονομικών, ενώ κυκλοφορούν και εικασίες για πιθανή υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ.

Σχετικά με τις πολιτικές φιλοδοξίες του, ο Ντίμον απάντησε «δεν είναι στα σχέδιά μου», προσθέτοντας ότι η προτεραιότητά του είναι να διατηρήσει την JP Morgan «υγιή και δυναμική». Ωστόσο, πρόσθεσε αστειευόμενος: «Αν μου δίνατε την προεδρία, θα την έπαιρνα. Πιστεύω ότι θα τα πήγαινα καλά».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News