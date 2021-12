Τηλεφώνησε ο Τσίπρας στον Ανδρουλάκη

Το πρωί της Δευτέρας περίμενε ο Αλέξης Τσίπρας να επικοινωνήσει για να συγχαρεί τον θριαμβευτή των εκλογών του Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη.

Μολονότι ο τελευταίος είχε δεχτεί τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το βράδυ της Κυριακής, μαζί με μια πρόταση για κατ’ ιδίαν συνάντηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τηλεφώνησε στον νέο αρχηγό του ΚΙΝΑΛ τη Δευτέρα, αφού μάλιστα ο κ. Ανδρουλάκης είχε ήδη συνομιλήσει και με τον γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος επίσης τον συνεχάρη.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ο κ. Τσίπρας συνεχάρη τον κ. Ανδρουλάκη για τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

Τα συγχαρητήριά του στον κ. Ανδρουλάκη εξέφρασε το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο twitter, ανέφερε: «Συγχαρητήρια Νίκο Ανδρουλάκη για την εκλογή σου ως νέος αρχηγός του Κινήματος Αλλαγής, το ελληνικό κόμμα-μέλος μας. Είναι ώρα για πρόοδο και αξιοπρέπεια».

Congratulations @androulakisnick on your election as new leader of Movement for Change / @PASOK, our Greek member party. It's time for progress and dignity. pic.twitter.com/cEsTbIWego

— PES 🌹🇪🇺 (@PES_PSE) December 13, 2021