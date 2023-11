«Ταγίπ εσύ;» Νέο ρεκόρ στις τουρκικές εξαγωγές προϊόντων (και για στρατιωτική χρήση) προς τη Ρωσία

Νέα εντυπωσιακή αύξηση καταγράφουν το 2023 οι τουρκικές εξαγωγές αγαθών ζωτικής σημασίας για την πολεμική μηχανή της Μόσχας, εντείνοντας έτσι την ανησυχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ότι η κατα τα άλλα νατοϊκή Τουρκία λειτουργεί ως αγωγός προώθησης «ευαίσθητων ειδών», δυτικής κατασκευής, με τελικό προορισμό τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το αυξανόμενο εμπόριο και η αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών 45 μη στρατιωτικων υλικών στην Τουρκία, τα οποία όμως χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός ,έχουν υπονομεύσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και της Ευρώπης να περιορίσουν την δυνατότητα της Μόσχας να εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις της, τροφοδοτώντας έτσι εντάσεις μεταξύ της Άγκυρας και των εταίρων της στο ΝΑΤΟ, γράφουν οι Financial Times.

Σε μία ένδειξη για το πώς έχει καταστεί προτεραιότητα στην Ουάσιγκτον να χαλιναγωγήσει αυτό το εμπόριο, ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ για θέματα τρομοκρατίας και χρηματοοικονομικών πληροφοριών, Μπράιαν Νέλσον, επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη και την Αγκυρα αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να θέσει στο τραπεζι των συνομιλιών τις «προσπάθειες για την αποτροπή, διατάραξη και διερεύνηση της εμπορικής – οικονομικής δραστηριότητας από την οποία επωφελείται η Ρωσία στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας».

Πρόκειται για το δεύτερο ταξίδι του Νέλσον στην Τουρκία εφέτος και έρχεται εν μέσω ενδείξεων ότι ορισμένα εξαρτήματα διπλής χρήσης (πολιτικής και στρατιωτικής) -που προσδιορίζονται από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ως ιδιαίτερης αξίας για τον πόλεμο- μεταφέρονται απευθείας στη Ρωσία, παρότι έχει δηλωθεί ότι κατευθύνονται σε άλλη χώρα.

Οι προσπάθειες ανακοπής του σκιώδους αυτού εμπορίου με τη Ρωσία είναι περίπλοκες, καθώς τα αντικείμενα έχουν εμπορική και στρατιωτική εφαρμογή.

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2023, η Τουρκία κατέγραψε εξαγωγές 158 εκατ. δολ. σε 45 αγαθα τα οποία οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως «υψηλής προτεραιότητας» για τη Ρωσία και πέντε ακόμη χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ που θεωρούνται ύποπτες ότι λειτουργούν ως μεσάζοντες για τη Μόσχα.

Οπως υπογραμμίζουν οι FT πρόκεται για το τριπλάσιο σε σχέση με ό,τι είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο το 2022, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανάλυση της βρεανικής εφημερίδας από τη βάση δεδομένων των τελωνείων Trade Data Monitor, το μέσο νούμερο για το 2015-21 ήταν 29 εκατ. δολ.

Οι 45 κατηγορίες αγαθών, που περιλαμβάνουν είδη όπως μικροτσίπ, εξοπλισμό επικοινωνιών και εξαρτήματα όπως τηλεσκοπικά σκοπευτικά, υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο να αποτραπεί η είσοδός τους στη Ρωσία.

Αλλά η διοχέτευσή τους μπορεί να εκτραπεί απο τις ενδιαφερόμενες εταιρίες μέσω «οδών» και ενδιάμεσων που μπορουν να κρύψουν τον τελικό τους προορισμό.

Οι τουρκικές εισαγωγές αγαθών υψηλής προτεραιότητας από τις χώρες της G7 εμφανίζοντας μέχρι στιγμής φέτος αυθημένες πάνω από 60% σε σύγκριση με τις ίδιες περιόδους μεταξύ 2015 και 2021, αγγιζοντας τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

Το εμπόριο ανθεί εκμεταλλευόμενο τα ρυθμιστικά κενά μεταξύ των ελέγχων των αμερικανικών εξαγωγών και των αρμόδιων οργάνων της ΕΕ, λέει η Εμιλι Κίλκριζ, διευθύντρια του Προγράμματος Ενέργειας, Οικονομίας και Ασφάλειας στο think tank «Center for a New American Security».

«Με ορισμένες από τις τρίτες χώρες όπως η Τουρκία, βρισκόμαστε πραγματικά σε πιο αδύναμη θέση επιβολής από ό,τι θα θέλαμε να είμαστε τελικά», παραδέχεται. «Πρέπει πραγματικά να πιέσουμε αυτές τις χώρες να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να φθάσουμε σε συγκεκριμένες οντότητες που διευκολύνουν τη μετακίνηση των αγαθών».

Η Τουρκία, μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συχνά χρησιμεύει ως ενδιάμεσος προορισμός για ρωσικές οντότητες που επιδιώκουν να παρακάμψουν τους ελέγχους, δήλωσε ευρωπαίος αξιωματούχος και ιδιαίτερα – σημειώσε- λειτούργησε ως ενδιάμεσος για την προμήθεια ευρωπαϊκών αγαθών.

Τα επίσημα στοιχεία από την Τουρκία έδειξαν αύξηση στις δηλώσεις εξαγωγών αγαθών υψηλής προτεραιότητας προς χώρες της πρωην Σοβιετικής Ενωσης, όπως το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν και το Ουζμπεκιστάν, με τη διαφορά όμως ότι οι στατιστικές υπηρεσίες αυτών των χωρών δεν έχουν καταγράψει αντίστοιχη αύξηση στις εισαγωγές.

Αυτές οι μεγάλες αποκλίσεις υποδηλώνουν ότι αντικείμενα που ανέφερε η Τουρκία ότι προορίζονταν για μεσάζοντες μεταφέρονταν απευθείας στη Ρωσία, ανέφεραν αναλυτές. Το Καζακστάν κατέγραψε εισαγωγές αγαθών υψηλής προτεραιότητας από την Τουρκία ύψους 6,1 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι τον Σεπτέμβριο, τα επίσημα στοιχεία της χώρας όμως, δείχνουν ότι οι εξαγωγές αυτών των αγαθών στο Καζακστάν ανήλθαν σε 66 εκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο.

«Είναι προφανές ότι αυτά τα αγαθά πηγαίνουν στη Ρωσία», είπε η Ελίνα Ριμπάκοβα, ανώτερη συνεργάτιδα στο think-tank του Ινστιτούτου Πίτερσον και αντιπρόεδρος στο Kyiv School of Economics για την εξωτερικη πολιτική.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί τα προϊόντα «υψηλής προτεραιότητας» σε πυραύλους Cruise, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Η Ουάσιγκτον και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της κάλεσαν την Τουρκία να λάβει μέτρα ώστε να περιορίσει το εμπόριο, σύμφωνα με δύο δυτικούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα, ενώ το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ «σηκωσε» το θέμα αυτόν τον μήνα, στον τελευταίο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Αν τώρα η Άγκυρα δεν σταματήσει αυτό το εμπόριο, τότε -τόνισε η Κίλκριζ- «οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους θα πρέπει να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα (βλ. κυρώσεις).

Η Τουρκία έχει διατηρήσει ισχυρούς διπλωματικούς και εμπορικούς δεσμούς με τη Ρωσία, ενώ δεσμεύεται επίσης να μη βοηθήσει τη Μόσχα να παρακάμψει τους δυτικούς ελέγχους στις εξαγωγές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας υποστήριξε ότι αν και δεν υιοθέτησε τις δυτικές κυρώσεις, «η αυστηρή παρακολούθηση και η πρόληψη των προσπαθειών να παρακαμφθούν οι κυρώσεις μέσω της Τουρκίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής μας».

Και για να «χρυσώσει το χάπι» στους Δυτικούς., πρόσθεσε ότι παρ’όλο που οι μεγάλες χρηματοοικονομικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της Τουρκίας «συμμορφώνονται αυστηρά» με τα μέτρα για την αποφυγή αυτού του τύπου εμπορίου, «αναπόφευκτα, υπάρχουν απόπειρες παράκαμψης από σκοτεινές και ασήμαντες οντότητες που είναι ανενημέρωτες ή απλά αδιάφορες για τις κυρώσεις».

Η Azint Elektronik, προμηθευτής ηλεκτρονικών ειδών με έδρα την Κωνσταντινούπολη, επλήγη από τις αμερικανικές κυρώσεις αυτόν τον μήνα, επειδή φέρεται ότι έκανε «αποστολές στη Ρωσία που περιείχαν αγαθά “υψηλής προτεραιότητας”, όπως ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα».

Συμφωνα με στοιχεία από τις ρωσικές τελωνειακές αρχές, μόνο μέχρι τον περασμένο Ιούλιο η εταιρεία πούλησε 1,3 εκατομμύρια δολάρια εξοπλισμό στους Ρώσους εκ των οποίων τα 300.000 δολάρια αποτελούσαν είδη υψηλής προτεραιότητας. Η Azint είπε στους FT: «Ήμασταν σίγουροι ότι τα προϊόντα που στείλαμε ήταν νόμιμα».

Οι παραπάνω εντάσεις έρχονται σε μια ευαίσθητη στιγμή για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση. Η Άγκυρα επιδιώκει να αγοράσει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πιέζουν την Τουρκία να εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

