Τα… θετικά του κορονοϊού: Τα Ιμαλάια ειναι ξανά ορατά!

Επρεπε να μεσολαβήσουν 30 χρόνια και μια πανδημία για να συμβεί αυτό ξανά.

Κάτοικοι στο βόρειο ινδικό κρατίδιο του Πουντζάμπ πλέον έχουν… θέα στην οροσειρά των Ιμαλαΐων, η οποία είναι ορατή από απόσταση μεγαλύτερη των 150 χλμ., εξαιτίας της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μετά το lockdown.

Οι κάτοικοι στην πόλη Τζαλαντχάρ έχουν δημοσιεύσει τις φωτογραφίες, με μερικούς να λένε ότι δεν είχαν δει τις κορυφές των Ιμαλαΐων εδώ και δεκαετίες.

«Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 30 χρόνια μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα τα Ιμαλάια λόγω μείωσης της ρύπανσης της ατμόσφαιρας» δήλωσε ο Μαντζίτ Καν, όπως μετέδωσε το CNN.

What nature really is and how we screwed it up.

This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21 #MotherNature #Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR

— Soul of a Warrior (@Deewalia) April 3, 2020