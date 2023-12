Στροφή Ράμα στην υπόθεση Μπελέρη;

Ο αλβανός πρωθυπουργός Εντι Ράμα προχώρησε την Πέμπτη σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) μέσω της οποίας σχολιάζει το σκεπτικό της απόφασης του αλβανικού Ειδικού Δικαστηρίου να αρνηθεί στον προφυλακισμένο Φρέντι Μπελέρη τη χρήση άδειας για να παραστεί στην ορκωμοσία του ως δημάρχου Χειμάρας.

Μεταξύ άλλων, ο Ράμα επιμένει ότι η εν λόγω υπόθεση δεν έχει πολιτικό υπόβαθρο και κρίνει «νομικά ορθή» την απόφαση του δικαστηρίου να αρνηθεί την άδεια στον έγκλειστο δήμαρχο.

Το ενδιαφέρον είναι, ωστόσο, ότι σε άλλο σημείο της δήλωσής του ο αλβανός πρωθυπουργός χαρακτηρίζει «εκλεγμένο δήμαρχο» τον Μπελέρη και «ηττημένο υποψήφιο (…) χωρίς νομιμοποίηση» τον αντίπαλό του, Γκέργκι Γκόρο.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι έχει πια δημιουργηθεί «αδιέξοδο» το οποίο χρήζει «επίλυσης» αναφορικά με τη δημαρχία στη Χειμάρρα. «…η προσωρινή συνέχιση των καθηκόντων του ηττημένου υποψηφίου, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος παραμένει προφυλακισμένος και ο προηγούμενος δήμαρχος στερείται νομιμότητας να ηγηθεί του δήμου απουσία του νικητή, τονίζει την ανάγκη επίλυσης αυτού του αδιεξόδου μέσω της διακοπής της θητείας του ηττημένου υποψηφίου…», επισήμανε χαρακτηριστικά ο αλβανός πρωθυπουργός.

Ουσιαστικά ο Εντι Ράμα εμφανίζεται να αποδέχεται ότι Φρέντι Μπελέρης εξελέγη δήμαρχος Χειμάρρας και ότι ο ηττηθείς υποψήφιος δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα δημάρχου, σε μία πιθανή προαναγγελία αλλαγής σκυτάλης στον δήμο.

Στην εκτίμηση αυτή προέβησαν αρμόδιες πηγές από την ελληνική πλευρά, σε ένα πρώτο σχόλιο τους. «Η αποδοχή του σκεπτικού της απόφασης από τον αλβανό πρωθυπουργό» χαρακτηρίζεται από την Αθήνα ως ένα «σημαντικό βήμα στη διαδικασία μετάβασης εξουσίας στον Δήμο Χειμάρρας έως την ολοκλήρωση της εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας».

Η επίμαχη ανάρτηση Ράμα ήρθε λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου των Τιράνων να απορρίψει το αίτημα του Φρέντι Μπελέρη να λάβει σύντομη άδεια προκειμένου να ορκιστεί ως δήμαρχος Χειμάρρας. Το σκεπτικό της ίδιας απόφασης, ωστόσο, «επιβεβαιώνει ότι ο Φρεντυ Μπελερι εξελέγη Δήμαρχος Χειμάρρας και ότι ο ηττηθείς υποψήφιος Γκόρο δεν μπορεί να συνεχίσει να ασκεί καθήκοντα δημάρχου», κατά τις ελληνικές διπλωματικές πηγές.

