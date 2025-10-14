Αρχίζει η δίκη για τα Τέμπη – στις 23 Μαρτίου

Στις 23 Μαρτίου αρχίζει τελικά η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η ημερομηνία ορίστηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας την ώρα που ο υπουργός Δικαιοσύνης καυτηρίαζε εκ νέου τις επίμονες προσπάθειες από πρόσωπα όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την καθυστέρηση της έναρξης της δίκης και στο εδώλιο του κατηγορουμένου, ως γνωστόν, θα είναι 36 µη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία στη συντριπτική τους πλειονότητα κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών.

Ειδικότερα, 33 κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το αδίκημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, τη δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων και τη δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα, τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Ενώ τρεις εκ των κατηγορουμένων αντιμετωπίζουν μόνο πλημμελήματα.

Εκτός από τον σταθμάρχη που το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έστειλε το Ιntercity στην ίδια γραμμή με την εμπορική αμαξοστοχία, τους συναδέλφους του που εγκατέλειψαν τα πόστα τους πριν από τη λήξη της βάρδιάς τους και τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ, στο εδώλιο θα καθίσουν επίσης έντεκα στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων του ΟΣΕ και 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 που αφορούσε το σύστημα τηλεδιοίκησης.

