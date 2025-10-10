Το αφιλόξενο Μουντιάλ του 2026

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν χάνει ευκαιρία να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι το «αμερικανικό» Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, θα είναι υπέροχο. «Ορόσημο στην ιστορία της διοργάνωσης», όπως συχνά επαναλαμβάνει ο πρόεδρος της FIFA. Αλλά καθώς ο Ιούνιος του 2026 πλησιάζει, οι φόβοι ότι θα αποδειχθεί το πιο αφιλόξενο ever μεγαλώνουν.

Πρώτα απ’ όλα, επειδή θα είναι πανάκριβο. Απλησίαστο για τους πολλούς, ιδίως για τους μη-Αμερικανούς επισκέπτες του. Οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι οι υψηλότερες που καταγράφηκαν ποτέ. Οχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε όλα τα σπορ. Μόνο με εκείνες του NFL (αμερικανικό φούτμπολ) μπορούν να συγκριθούν. Οι τεράστιες αποστάσεις μεταξύ των πόλεων που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες, θα ανεβάσουν τον λογαριασμό. Το ίδιο και το κόστος διαμονής, αν κρίνει κανείς από τα ποσά που τα ξενοδοχεία θα χρεώνουν για ένα δωμάτιο εκείνη την εποχή. Υπάρχουν, όμως, και άλλα προβλήματα, αναφέρει το BBC Sport, τα οποία έχουν να κάνουν με τις βίζες και την ασφάλεια των φιλάθλων.

Καθώς η FIFA δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον πλήρη τιμοκατάλογο, οι πληροφορίες για τις τιμές των εισιτηρίων προέρχονται από εκείνους -περίπου 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους- που πριν από μερικές μέρες μπήκαν στη διαδικτυακή «ουρά» της κλήρωσης για τη διάθεση του πρώτου πακέτου. Οποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει τον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης, θα πρέπει να πληρώσει από 480 έως 1.930 ευρώ. Στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Κατάρ (2022), το αντίστοιχο κόστος ήταν 47 ευρώ για τα φθηνότερα εισιτήρια, και 534 ευρώ για τα ακριβότερα. Η διαφορά είναι τεράστια.

Στη φάση των ομίλων, στα 11 γήπεδα των ΗΠΑ που θα φιλοξενήσουν αγώνες, οι λιγότερο προνομιούχες θέσεις (στα χαμηλά διαζώματα) θα κοστίζουν 340 ευρώ και πάνω. Σύμφωνα με το Athletic, το 2018 που κατατέθηκε η υποψηφιότητα της CONCACAF (συνομοσπονδία Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής), οι προβλεπόμενες τιμές για τα παιχνίδια των ομίλων ήταν 18 έως 275 ευρώ. Για τα εισιτήρια του τελικού, οι διοργανωτές είχαν εισηγηθεί να κοστίζουν 110 έως 1.300 ευρώ. Αλλά στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium, 1.750 ευρώ θα είναι η τιμή του φθηνότερου εισιτηρίου. Και του ακριβότερου (χωρίς τις έξτρα παροχές των VIP πακέτων), 5.190 ευρώ.

Ο τελικός του 2026 θα είναι το πιο ακριβό ποδοσφαιρικό θέαμα όλων των εποχών. Θα ξεπεράσει κατά πολύ τον αγώνα που σήμερα κατέχει αυτό το ρεκόρ, που είναι ο τελικός του Κόπα Αμέρικα 2024. Σε εκείνο το ματς (Αργεντινή – Κολομβία στο «Hard Rock Stadium» της Φλόριντα) τα φθηνότερα εισιτήρια κόστιζαν πάνω από 850 ευρώ στη μεταπώληση. Η αρχική τους τιμή ήταν πολύ χαμηλότερη.

Θα είναι, επίσης, το δεύτερο πιο ακριβό θέαμα σε όλα τα σπορ, πίσω μόνο από το περίφημο Super Bowl, τον τελικό του NFL. Οι αρχικές τιμές στο εφετινό Super Bowl, που αποτελεί το πιο σημαντικό αθλητικό event στις ΗΠΑ, κυμαίνονταν από 810 έως 6.400 ευρώ.

Σε σχέση με τα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, οι τιμές θα είναι εξωφρενικές. Σε σχέση με εκείνες του 2022 (Κατάρ), τετραπλάσιες σε πολλές περιπτώσεις. Στο Euro 2024, τα ακριβότερα εισιτήρια της φάσης των ομίλων κόστιζαν 200 ευρώ. Υπήρχαν και με 30 ευρώ. Του τελικού της διοργάνωσης, από 95 έως 1.000 ευρώ. Και €2.000 στην εξέδρα των VIP. Τα εισιτήρια του εφετινού τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ κόστιζαν πολύ λιγότερο απ’ όσο θα πληρώσουν οι θεατές για να παρακολουθήσουν έναν προημιτελικό του Μουντιάλ 2026, τονίζει το Athletic. Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πέρυσι, οι τιμές για τα πιο περιζήτητα events, όπως ο τελικός του μπάσκετ, ή ο αγώνας για το χρυσό μετάλλιο στην κολύμβηση, κυμαίνονταν από 125 έως 980 ευρώ.

Οπως τόνισε στο BBC Sport ο πρόεδρος του μεγαλύτερου συνδέσμου οπαδών στην Αγγλία, Τόμας Κονκάνον, κάποιος που θα θελήσει (και θα καταφέρει) να αγοράσει εισιτήρια τέταρτης κατηγορίας (τα φθηνότερα) για όλες τις φάσεις του Μουντιάλ 2026, ένα για κάθε μία, θα χρειαστεί να πληρώσει τουλάχιστον 2.750 ευρώ στο σύνολο. Τα διπλάσια «και βάλε», σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Αν συνυπολογίσουμε και το κόστος για διαμονή και μετακινήσεις, πρόκειται για το ακριβότερο -με διαφορά- Μουντιάλ όλων των εποχών.

Με τη «δυναμική τιμολόγηση» που έχει υιοθετήσει η FIFA, σε κάποια παιχνίδια που δεν θα εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση, οι τιμές θα πέσουν (και σε κάποια άλλα θα ανέβουν). Αλλά από αυτή την έκπτωση, που θα ανακοινώνεται 48 ώρες πριν από το ματς, θα ωφεληθούν μόνο οι ντόπιοι. Οι φίλαθλοι από τον υπόλοιπο Κόσμο δεν θα προλαβαίνουν να κάνουν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι.

Πολλοί φίλαθλοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, έτσι κι αλλιώς. Μόνο οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα χρειαστούν βίζα – θα αρκεί μια αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά και εγκρίνεται (ή απορρίπτεται) εντός 72 ωρών. Οι οπαδοί από την Ασία, την Αφρική και τη Νότια Αμερική, θα δυσκολευθούν πολύ να ακολουθήσουν τις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Αντιθέτως με ό,τι ίσχυε στη Ρωσία και το Κατάρ, δεν θα υπάρξουν fast-track διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εισόδου στις ΗΠΑ. Και στην εποχή του Τραμπ, σημειώνει το BBC Sport, ο μέσος χρόνος αναμονής για τουριστική βίζα υπερβαίνει το ένα έτος για τους υποψήφιους επισκέπτες από αρκετές περιοχές της Γης.

Το ζήτημα της ασφάλειας είναι τόσο σοβαρό όσο έχει παραδεχθεί -εμμέσως- ο αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο της μετακίνησης κάποιων αγώνων από μια πόλη των ΗΠΑ σε μια άλλη. Οι πολιτικές δολοφονίες, η βίαιη καταστολή διαδηλώσεων, ο έντονος διχασμός της αμερικανικής κοινωνίας και η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε κάποιες πολιτείες (όπως στην Καλιφόρνια, όπου το Λος Αντζελες θα φιλοξενήσει οκτώ παιχνίδια του τουρνουά), ασφαλώς δεν συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για ένα παγκόσμιο αθλητικό ραντεβού.

