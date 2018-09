ΠΑΟΚ-Τσέλσι 0-1: Ηττα στην Τούμπα από μια ανώτερη ομάδα

Η Τσέλσι έβαλε τα καλά της (κι ας φορούσε τα κίτρινα) έκανε αρχοντική εμφάνιση στην Τούμπα, το βράδυ της Πέμπτης, επικρατώντας με 1-0 του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, οι «μπλε», που δεν έπαιξαν με τα… δεύτερα αλλά με κανονική ενδεκάδα, το έκαναν με τον πλέον πειστικό τρόπο στην πρεμιέρα των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ.

Το ότι το σκορ έμεινε στα επίπεδα του 1-0 οφείλεται στον Μοράτα που έχασε μεγάλες ευκαιρίες και στον Πασχαλάκη που έκανε ορισμένες εξαιρετικές επεμβάσεις.

Ο ΠΑΟΚ ελάχιστα απείλησε και παρόλο που έχει δίκιο για το πέναλτι που δεν δόθηκε στο 45′ (τράβηγμα Μπάρκλεϊ σε Μαουρίτσιο) έχασε δίκαια.

Το γκολ που έκρινε τον αγώνα σημειώθηκε στο 7′ από τον Γουϊλιαν, αλλά οι Αγγλοι ήταν αυτοί που έχασαν τις καλύτερες ευκαιρίες φανερώνοντας μια εμφανή ανωτερότητα.

Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι, όπου οι ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου» δεν ήξεραν ποιον να πρωτομαρκάρουν και ποιον να σταματήσουν, την ίδια στιγμή που οι κίτρινες (και όχι μπλε) φανέλες ήταν παντού μέσα στο γήπεδο!

Can he keep the run going? #PAOKvCFC pic.twitter.com/40ma7Ttvsh

Back-to-back goals for @willianborges88 now! ⚽️⚽️

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε στο τελευταίο 20λεπτο για το γκολ της ισοφάρισης χωρίς να το πετύχει.

Ο ΠΑΟΚ, χωρίς να πείθει κατάφερνε να μείνει ζωντανός όσο φτάναμε προς το τέλος του αγώνα, ψάχνοντας το ένα γκολ που ζητούσε η Τούμπα. Μια σέντρα του Πρίγιοβιτς και δύο συνεχόμενα κόρνερ, μαζί με ένα μακρινό σουτ του Βιεϊρίνια και ένα ακόμη από τον Μπίσεσβαρ ήταν ενδεικτικά της προσπάθειας των παικτών του Λουτσέσκου.

That's the way to start the group! 💪

An important three points in Greece! #PAOKvCFC pic.twitter.com/Api0haZ6ff

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 20, 2018