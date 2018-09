«Σουσάμι άνοιξε»: Είναι όντως gay ζευγάρι ο Μπερτ και ο Ερνι;

«Σουσάμι άνοιξε» ή… «Ντουλάπα άνοιξε»; Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε πως θα ερχόταν μία εποχή που θα ασχολούσασταν με τις σεξουαλικές προτιμήσεις αγαπημένων ηρώων της παιδικής σας ηλικίας; Το διάσημο παιδικό πρόγραμμα «Sesame Street» με χιλιάδες μικρούς –αλλά και μεγάλους που μεγάλωσαν μαζί του– φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, είχε ως βασικό πρωταγωνιστικό δίδυμο τον Μπερτ και τον Ερνι, που βγήκαν για πρώτη φορά στις μικρές οθόνες το 1969 και επί δεκαετίες συντρόφευσαν την τηλεοπτική αγωγή εκατομμυρίων παιδιών.

Δύο αξιολάτρευτα muppets, ένα αταίριαστο δίδυμο. Ο Ερνι, στρογγυλοπρόσωπος χρώματος πορτοκαλί, χαζούλης και γκαφατζής, πάντα εκνεύριζε τον κίτρινο Μπερτ, με τα ενωμένα φρυδάκια, που δεν άντεχε τις άκυρες απορίες του και τα αψυχολόγητα καμώματά του. Στο τέλος της μέρας όμως, πάντα τα έβρισκαν, ήταν αχώριστοι και δεν μπορούσαν ο ένας χωρίς τη συντροφιά του άλλου.

Μήπως όμως όλη αυτή η θυελλώδης σχέση κρύβει κάτι παραπάνω από μία στενή φιλία; Αλλωστε, είναι δύο συγκάτοικοι που κοιμούνται σε διπλανά κρεβάτια.

Οι gay fans του διάσημου σόου, πάντα υποψιάζονταν ότι ο Μπερτ και ο Ερνι ήταν gay muppets, όπως αναφέρει το site του Mashable. Και τώρα ήρθε η ώρα να το μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος. Σε συνέντευξή του στο gay site Queerty, ένας πρώην σεναριογράφος της ομάδας του «Σουσάμι άνοιξε»-όπως είχε αποδοθεί ο τίτλος του προγράμματος στην ελληνική τηλεόραση-, τελικά επιβεβαίωσε τις φήμες που τόσα χρόνια οργίαζαν.

Ο Μαρκ Σάλτσμαν λοιπόν, ο οποίος εργαζόταν στο συγκεκριμένο σόου από το 1981 ως το 1990, δήλωσε ότι ο Μπερτ και ο Ερνι δεν είναι απλά gay. Είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, με μία αγάπη που αντέχει στον χρόνο, παρά τις μεταξύ τοςυ διαφωνίες. «Χωρίς να έχω κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου όταν έγραφα τους διαλόγους, πάντα μέσα μου θεωρούσα ότι είναι gay και μάλιστα ότι είναι ζευγάρι. Δεν μπορούσα να τους κατατάξω κάπως διαφορετικά» λέει χαρακτηριστικά ο Σάλτσμαν.

Υπήρχε μάλιστα κι ένα αστείο που είχαν μεταξύ τους ο Σάλτσμαν και ο τότε σύντροφός του, Αρνι: αυτοαποκαλούνταν «Μπερτ και Ερνι». Η είδηση ότι αυτοί οι δύο καρδιακοί φίλοι «βγήκαν από τη ντουλάπα» ύστερα από τόσα χρόνια εγκλεισμού, έγινε viral και αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από πολύ κόσμο στο Twitter. Μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας είδαν στα γουρλωμένα μάτια των δύο muppets ένα ακόμη βήμα προς τη δικαίωση και την απελευθέρωση από χρόνια καταπίεση και ταμπού.

Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Οπως αναφέρει δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, εκπρόσωποι του παιδικού προγράμματος έσπευσαν να διαψεύσουν τον ισχυρισμό του σεναριογράφου, με το αφοπλιστικό αντεπιχείρημα: «Ο Μπερτ και ο Ερνι δεν είναι gay. Για την ακρίβεια, δεν έχουν συγκεκριμένη σεξουαλική προτίμηση. Για τον απλούστατο λόγο, ότι δεν είναι υπαρκτά πρόσωπα. Είναι muppets».

Και με δήλωσή του στο Twitter το Sesame Workshop προσπάθησε να είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο: «Ο Μπερτ και ο Ερνι δημιουργήθηκαν για να διδάξουν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας ότι οι άνθρωποι, όσο διαφορετικοί κι αν είναι, μπορούν να γίνουν πολύ καλοί φίλοι. Αν και είναι αρσενικού φύλου και έχουν πολλά ανθρώπινα χαρακτηριστικά (όπως και οι περισσότεροι ήρωες του “Sesame Street”, παραμένουν κουκλάκια, χωρίς συγκεκριμένη σεξουαλική προτίμηση».

It seems Mr. Mark Saltzman was asked if Bert & Ernie are gay. It's fine that he feels they are. They're not, of course. But why that question? Does it really matter? Why the need to define people as only gay? There's much more to a human being than just straightness or gayness.

— Frank Oz (@TheFrankOzJam) September 18, 2018