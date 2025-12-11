Καρκινογόνο σπέρμα: 18 παιδιά στην Ελλάδα, από τον δότη με το μεταλλαγμένο γονίδιο

Συνεχίζεται εν μέσω πανευρωπαϊκής ανησυχίας η έρευνα για τον δότη που επί δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια δώριζε σπέρμα χωρίς να γνωρίζει ότι έχει μια γενετική μετάλλαξη η οποία αυξάνει τον κίνδυνο πρώιμου καρκίνου ως και στο 90%.

Ο Δανός δώριζε το σπέρμα του στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος στην Κοπεγχάγη, η οποία το διέθετε σε πολλαπλές περιπτώσεις ανά την Ευρώπη, και στην Ελλάδα. Η μέχρι στιγμής έρευνα –την οποία πραγματοποίησαν 14 δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένου του BBC– έχει αποκαλύψει ότι το σπέρμα έχει χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον 67 κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – οι επτά εξ αυτών βρίσκονται στην Ελλάδα.

Τουλάχιστον 197 παιδιά έχουν γεννηθεί και πάνω από είκοσι έχουν ήδη εμφανίσει καρκίνο – κάποια μάλιστα έχουν πεθάνει από τη νόσο.

Ο δότης είχε υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας προέλευσης, στις οποίες δεν προβλέπεται ο έλεγχος για τις συγκεκριμένες, σπάνιες κληρονομικές μεταλλάξεις στο εν λόγω γονίδιο.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα, ένας έλληνας γιατρός ειδικευμένος στον παιδικό καρκίνο εντόπισε τη μετάλλαξη σε τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας, τα οποία είχαν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης από τον ίδιο δωρητή. Ενα από τα παιδιά πάσχει από καρκίνο. Το 2023 ο ίδιος γιατρός εξέτασε και τέταρτο παιδί από τον ίδιο δωρητή, το οποίο επίσης φέρει την επικίνδυνη μετάλλαξη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της δικής μας Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στη χώρα μας, με γεννητικό υλικό τού εν λόγω δότη, έχουν γεννηθεί 18 παιδιά.

Επειδή δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα οι μελλοντικοί βιολογικοί απόγονοι του εν λόγω δότη να εμφανίσουν κλινική συμπτωματολογία που σχετίζεται με το Σύνδρομο Li-Fraumeni, το Εποπτικό Συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε την καθολική απαγόρευση της διάθεσης και χρήσης γεννητικού υλικού από τον συγκεκριμένο δότη και διερεύνηση όλων των μέχρι σήμερα περιπτώσεων χρήσης του καρκινογόνου σπέρματος.

Συγκεκριμένα, οι θεράποντες ιατροί καλούνται να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τη γενικότερη υγεία των παιδιών που έχουν γεννηθεί από τον δότη και δεδομένα από τη νεογνική και παιδιατρική παρακολούθηση. Θα πρέπει επίσης να συστήσουν τη διενέργεια στοχευμένου μοριακού γονιδιακού ελέγχου των παιδιών, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυτά φέρουν την παραλλαγή του γονιδίου.

Η εν λόγω μετάλλαξη προκαλεί το σύνδρομο Li Fraumeni και συνοδεύεται από πιθανότητα έως και 90% να εμφανιστεί καρκίνος, ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία, καθώς και καρκίνος του μαστού σε μεταγενέστερη ηλικία. Οσοι έχουν σύνδρομο Li Fraumeni υποβάλλονται τακτικά σε απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις ώστε οι όγκοι να εντοπιστούν κατά το δυνατόν πιο έγκαιρα. Οι γυναίκες συχνά επιλέγουν να υποβληθούν σε προληπτική μαστεκτομή για να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

