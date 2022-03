Σοκ στα Οσκαρ: Ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε και έβρισε τον Κρις Ροκ

Συνηθίζεται στις φιέστες των Όσκαρ οι λαμπεροί πρωταγωνιστές να αστειεύονται ακόμα και εκτός σεναρίου — είναι μέρος του σόου και μια προσπάθεια για αυξημένη τηλεθέαση. Συχνές είναι από την άλλη και οι εισβολές στην σκηνή, τα επεισόδια ή ακόμα και οι γκάφες.

Ομως αυτό που συνέβη κατά την 94η τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας του Χόλιγουντ το βράδυ της Κυριακής στο Λος Αντζελες (ξημερώματα Δευτέρας, ώρα Ελλάδος) δύσκολα το λες συνηθισμένο, δεν έχει ξανασυμβεί: ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και χαστούκισε τον κωμικό Κρις Ροκ, εκ των παρουσιαστών των βραβείων.

Ο Κρις Ροκ, ο οποίος παρουσίαζε εκείνη τη στιγμή μια κατηγορία των Όσκαρ, έκανε ένα άκομψο αστείο για την Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, σύζυγο του Γουίλ Σμιθ, επειδή ξύρισε τον κεφάλι της. Ο Ροκ αστειεύτηκε ότι «είναι έτοιμη για το “G.I. Jane 2”».

Ο Σμιθ, ο οποίος καθόταν μαζί με τη σύζυγό του κοντά στην σκηνή του Dolby Theater, σηκώθηκε από τη θέση του, ανέβηκε τα σκαλοπάτια και τον χαστούκισε. Παρότι στην αρχή το περιστατικό έμοιαζε με κάπου είδους σκηνοθετημένο αστείο, το Variety επεσήμανε πως ο Σμιθ όταν κάθισε ξανά στη θέση του, φώναξε στον Ροκ: «Μην πιάνεις το όνομα της γυναίκας μου στο γ@@ στόμα σου».

