Οσκαρ 2022: Η Ακαδημία προσπαθεί να κάνει την τελετή πιο ελκυστική

Η 94η απονομή των βραβείων Οσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Μαρτίου. Ωστόσο, με τα ποσοστά τηλεθέασης του περασμένου έτους να βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών, οι διοργανωτές πιέζονται να κάνουν την τελετή και πάλι ελκυστική, ιδιαίτερα για το νεότερο τηλεοπτικό κοινό.

Στο παρελθόν υπήρχαν εκατό λόγοι για να δεις την απονομή των Οσκαρ. Σε εποχές πριν από τα social media, η τελετή μάς πρόσφερε την σπάνια ευκαιρία να δούμε τους μεγαλύτερους σταρ του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο, συγκεντρωμένους στον ίδιο χώρο· να δούμε τι φορούσαν και (για τους μαζοχιστές…) να ακούσουμε τις ομιλίες τους.

Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μπορούσες να παρακολουθήσεις κλιπ από τις πιο αναγνωρισμένες ταινίες της χρονιάς, πολύ πριν αρχίσει το YouTube να διαθέτει τα τρέιλερ κατά παραγγελία. Και τρίτον, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρχαν και πολλά άλλα πράγματα να κάνουμε, μας θυμίζει ο Στίβεν ΜακΙντος στο BBC, και άδικο δεν έχει. (Δείτε το trailer της ταινίας «Η Μέθοδος των Γουίλιαμς»).

Τα Oσκαρ με την υψηλότερη τηλεθέαση μεταδόθηκαν σε μια εποχή που κυριαρχούσε η γραμμική τηλεόραση και δεν υπήρχαν πολλά άλλα κανάλια για να δεις. Αλλά στην εποχή όπου κυριαρχούν το TikTok, το YouTube και οι πλατφόρμες ροής, η μεγαλύτερη βραδιά του χρόνου για τη showbiz χάνει τηλεθεατές και, μαζί τους, τη δύναμή της.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να κάνεις τον κόσμο να τα παρακολουθήσει», παραδέχτηκε ο παραγωγός της τελετής Γουίλ Πάκερ πρόσφατα στο podcast του Vanity Fair Little Gold Men, «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάτι διαφορετικό φέτος στο σόου που συνδέεται με ανθρώπους εκτός Χόλιγουντ. Πρέπει να συνδεθεί με τον απλό θαυμαστή του κινηματογράφου».

Είναι μια λεπτή ισορροπία που προσπαθεί να κρατήσει υψηλά τα νούμερα τηλεθέασης, διατηρώντας ταυτόχρονα όλα όσα κάνουν τα Οσκαρ «ιερά» βραβεία με μεγάλο κύρος. Ακολουθούν πέντε τρόποι με τους οποίους, όπως γράφει ο βρετανός δημοσιογράφος στην ιστοσελίδα του BBC, η Ακαδημία ελπίζει να προσελκύσει φέτος το τηλεοπτικό κοινό.

Σταρ από καθαρό χρυσάφι

Προς μεγάλη ανακούφιση της Ακαδημίας, ανάμεσα στους διεκδικητές των μεγάλων βραβείων φέτος υπάρχουν ορισμένοι πραγματικά μεγάλοι σταρ. Ο Γουίλ Σμιθ, ο οποίος δεν έχει κερδίσει ποτέ Οσκαρ, είναι το σταθερό φαβορί για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού χάρη στην ερμηνεία του στη «Μέθοδο των Γουίλιαμς» («King Richard»), όπου υποδύεται τον πατέρα των νεαρών Βένους και Σερένα Γουίλιαμς.

Ηδη από τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Ρίτσαρντ Λόουσον, κριτικός κινηματογράφου του Vanity Fair, το είχε πει: «Δεν βλέπω κανέναν άλλο να τον χτυπάει. Εχω την αίσθηση ότι είναι το σωστό timing, η σωστή ταινία, το σωστό θέμα και το σωστό είδος ερμηνείας· παιχνιδιάρικο αλλά και σοβαρό· και γνωρίζουμε ότι στην Ακαδημία αρέσουν οι ηθοποιοί που υποδύονται πραγματικούς ανθρώπους».

Η επιβράβευση του Σμιθ, σημείωσε ο Λόουσον, θα ήταν επίσης μια δήλωση: ότι έπειτα από δύο χρόνια κλειστών κινηματογράφων λόγω lockdown, οι ταινίες και οι σταρ επιστρέφουν.

Οι υποψηφιότητες των Νικόλ Κίντμαν, Ολίβια Κόλμαν, Τζέσικα Τσαστέιν, Πενέλοπε Κρουζ και Κρίστεν Στιούαρτ κάνουν την κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού εξίσου πρωταγωνίστρια της βραδιάς. Ωστόσο, υπάρχει λιγότερη συναίνεση για το ποια θα θριαμβεύσει εδώ. Παρά το γεγονός, όμως, ότι οι γνώμες διίστανται, η Τσαστέιν είναι το σημερινό φαβορί, μετά την πρόσφατη αναγνώρισή της από τα βραβεία Screen Actors Guild και Critics’ Choice.

Η Ακαδημία έχει, επίσης, παρατάξει μια πληθώρα μεγάλων ονομάτων για την απονομή των βραβείων, όπως η Lady Gaga, ο Σίμου Λιου, ο πρώτος ασιάτης υπερήρωας του Σύμπαντος της Marvel στο «Shang-Chi», η Ζόε Κράβιτς του «Batman» και η γεννημένη στην Ουκρανία ηθοποιός Μίλα Κούνις.

Οικοδέσποινες που σχεδιάζουν να «κάψουν όλες τις γέφυρες»

Από το 2018, η τελετή των Οσκαρ δεν είχε παρουσιαστή, με αποτέλεσμα αστεία, μονόλογοι και σκετς να μην υπάρχουν για να γίνουν viral και να προκαλέσουν πρωτοσέλιδα, μια στρατηγική που λειτούργησε καλά για τις Χρυσές Σφαίρες, γράφει στο BBC ο Στίβεν ΜακΙντος.

Ωστόσο η συμφωνία με κάποια μεγάλα ονόματα δεν ήταν εφικτή και η Ακαδημία συμβιβάστηκε με τις Εϊμι Σούμερ, Ρεγκίνα Χολ και Γουάντα Σάικς, που είναι μεν πολύ σεβαστές ηθοποιοί αλλά για την ακρίβεια, όχι τεράστια ονόματα διεθνώς.

Η Σούμερ σκοπεύει, πάντως, να σατιρίσει τους σταρ μέσα στην αίθουσα. Οπως δήλωσε στο ExtraTV, «η Γουάντα και η Ρεγκίνα είναι ξεκαρδιστικές και προετοιμαζόμαστε πολύ». Και πρόσθεσε «Δεν ξέρω ποιος πήρε την απόφαση να με αφήσει να γίνω προσωπικά οικοδέσποινα, αλλά δεν είναι καλό… γιατί θα κάψει όλες τις γέφυρες. Θα κάψω όλες τις γέφυρες», είπε.

Καθιέρωση του «Οσκαρ των θαυμαστών»

Ισως η πιο ενδιαφέρουσα φετινή προσθήκη είναι το Βραβείο των Θαυμαστών, σε μια προσπάθεια αναγνώρισης περισσότερων mainstream ταινιών κατά τη διάρκεια της τελετής, με δεδομένο ότι η Ακαδημία έχει πλήρη επίγνωση ότι οι μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του 2021, συμπεριλαμβανομένων των «Spider-Man: No Way Home» και «No Time To Die» δεν έχουν προταθεί στις μεγάλες κατηγορίες.

Η ψηφοφορία άνοιξε για το κοινό για δύο εβδομάδες. Και με την ευκαιρία αυτή, η αντιπρόεδρος του τμήματος ψηφιακού μάρκετινγκ της Ακαδημίας, Μέριλ Τζόνσον, δήλωσε στην Business Standard ότι η εισαγωγή της κατηγορίας «fan favourite» «θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός αφοσιωμένου και ενθουσιασμένου ψηφιακού κοινού μέχρι τη φετινή τελετή».

Ωστόσο, το κοινό μπορούσε να ψηφίσει έως και 20 φορές την ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας υπόκειται σε χειραγώγηση από οργανωμένες και κινητοποιημένες βάσεις θαυμαστών. Οπερ και εγένετο…

Ενώ το «Spider-Man» εξακολουθεί να τα πηγαίνει καλά, το Οσκαρ των fan θα μπορούσε να καταλήξει στο μιούζικαλ «Σταχτοπούτα» με μουσική της Καμίλα Καμπέλο και τον Μπίλι Πόρτερ στον ρόλο της νεραϊδονονάς, ή στο «Minamata», ταινία για ένα από τα τραγικότερα περιβαλλοντικά σκάνδαλα στην Ιστορία (συνέβη στην ιαπωνική πόλη Μιναμάτα στις αρχές της δεκαετίας του 1970), που σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή του Τζόνι Ντεπ.

Μαγνητοσκοπημένα έπαθλα

Φέτος, οι απονομές των οκτώ από τα 23 βραβεία θα έχουν μαγνητοσκοπηθεί νωρίτερα σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρόνου κατά την τηλεοπτική μετάδοση. Ενώ τα μεγάλα βραβεία θα μεταδοθούν όπως πάντα ζωντανά, τα βραβεία στις δευτερεύουσες, τεχνικές κατηγορίες, όπως το καλύτερο μοντάζ, ο ήχος και ο σχεδιασμός παραγωγής, θα απονεμηθούν εκτός εκπομπής, και στη συνέχεια τα σημαντικότερα στιγμιότυπα θα προστεθούν –επεξεργασμένα– στην τηλεοπτική μετάδοση.

«Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο τηλεοπτικό κοινό για να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των θεατών και να διατηρήσουμε το σόου ζωτικό και ελκυστικό», έγραψε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Ντέιβιντ Ρούμπιν σε επιστολή του προς τα μέλη τον περασμένο μήνα, την οποία δημοσίευσε το Variety.

Αλλά υπήρξε αντίδραση στην ιδέα αυτή από μεγάλες προσωπικότητες του κλάδου: «Αισθάνομαι πολύ έντονα ότι [ο κινηματογράφος] είναι ίσως το πιο συνεργατικό μέσο στον κόσμο», δήλωσε στο Deadline ο σκηνοθέτης του «West Side Story», Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Κάνουμε ταινίες όλοι μαζί, γινόμαστε μια οικογένεια και η μια τέχνη είναι εξίσου απαραίτητη με την επόμενη», τόνισε. Ακόμη, ο διάσημος σκηνοθέτης αμφισβήτησε τον διαχωρισμό ανάμεσα σε κατηγορίες βραβείων «πάνω από τη γραμμή» και «κάτω από τη γραμμή»: «Ολοι είμαστε στην ίδια γραμμή φέρνοντας ό,τι καλύτερο διαθέτουμε για να πούμε τις καλύτερες ιστορίες που μπορούμε», τόνισε στη συνέντευξή του.

Το 2019, γράφει το CNBC, οι διοργανωτές των Οσκαρ αποφάσισαν να μη συνεχίσουν την απονομή βραβείων κατά τη διάρκεια της προβολής διαφημίσεων, ύστερα από σημαντικές αντιδράσεις της βιομηχανίας. Αυτή τη φορά η Ακαδημία παραμένει σταθερή στην απόφασή της, αλλά σε αντίθεση με την «εξαφάνισή» τους πίσω από τις διαφημίσεις, οι νικητές στις τεχνικές κατηγορίες θα εμφανιστούν στην κύρια τελετή, έστω σε βίντεο.

«Bruno» Live

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το soundtrack μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney θα κυριαρχούσε για τόσο μεγάλο διάστημα στα διεθνή τσαρτ. Ετσι, η Ακαδημία «τα έδωσε όλα» αυτή τη φορά, ανακοινώνοντας ότι το καστ του «Encanto» θα παίξει την επιτυχία «We Don’t Talk About Bruno» ζωντανά, για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της τελετής. Πρόκειται για ένα πολυφωνικό τραγούδι στον ρυθμό της σάλσα, με κεντρικό θέμα έναν μεσήλικο άντρα.

Εχει ενδιαφέρον γιατί στην ταινία το ερμηνεύουν περισσότεροι από δέκα χαρακτήρες, επομένως η ερμηνεία του θα μπορούσε να είναι πολύπλοκη στη σκηνή. Επιπλέον, το «Bruno» δεν συμμετέχει στις φετινές υποψηφιότητες. Αντ’ αυτού, οι δημιουργοί του «Encanto» έστειλαν στα Οσκαρ το «Dos Oruguitas», ως αντιπροσωπευτικό κομμάτι της ταινίας.

Εχει άραγε σημασία το ενδιαφέρον του κοινού;

Η συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να σταματήσει η πτώση των ποσοστών τηλεθέασης συνεχίζεται αμείωτη κάθε χρόνο. Και όσο πέφτει η τηλεθέαση, τόσο πιο δυνατές γίνονται οι κραυγές για αλλαγές.

Η περσινή τελετή παρουσίασε τα χειρότερα ποσοστά στην ιστορία των Οσκαρ, με μόλις 10,4 εκατ. τηλεθεατές να την παρακολουθούν. Ωστόσο, είναι ένα αναξιόπιστο σημείο αναφοράς, γράφει ο Μάκιντος στο BBC, σημειώνοντας ότι έλαβε χώρα έπειτα από μια χρονιά με lockdowns σε όλο τον κόσμο και την προβολή λίγων σημαντικών ταινιών.

Φέτος, οι περιορισμοί εξαιτίας της πανδημίας έχουν χαλαρώσει και η τελετή απονομής επιστρέφει στα κανονικά της, επομένως η Ακαδημία κάνει τα πάντα σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι τα νούμερα της τηλεθέασης θα επανέλθουν στα προ Covid επίπεδα, αγγίζοντας ή και (κατά προτίμηση) ξεπερνώντας τα 23,6 εκατ. τηλεθεατών του 2020.

Αλλά ορισμένοι αμφισβητούν το πόσο απαραίτητο είναι να προσελκύσουν τα Οσκαρ ένα μαζικό κοινό: «Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι του κινηματογράφου νοιάζονται τόσο πολύ για το αν οι άλλοι ενδιαφέρονται για τα βραβεία που δίνουμε μεταξύ μας», είπε ο ηθοποιός Σεθ Ρόγκεν στο Insider. «Δεν με νοιάζει ποιος κερδίζει τα βραβεία αυτοκινήτου», για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «κανένας άλλος κλάδος δεν περιμένει να νοιάζεται όλος ο κόσμος για τα βραβεία που δίνουν στον εαυτό τους. Ισως οι άνθρωποι απλώς να μην ενδιαφέρονται. Ισως το έκαναν για ένα διάστημα και μετά σταμάτησαν να νοιάζονται. Και γιατί να το κάνουν;», αναρωτήθηκε.

Κάποιοι πρώην νικητές των Οσκαρ δεν ενδιαφέρονται καν να παρευρεθούν: «Δεν θα πάω φέτος. Για να είμαι ειλικρινής, είναι πραγματικά πολύ βαρετά», είπε πρόσφατα στους Radio Times ο σταρ του «Don’t Look Up», Μαρκ Ράιλανς. «Δεν νομίζω ότι τα βραβεία αποτελούν σοβαρό δείκτη για τα πιο σπουδαία ή πιο εμπνευσμένα πράγματα, αλλά αξίζει να γιορτάζονται», δήλωσε.

Το 2016, ο Ράιλανς κέρδισε το Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, για την ερμηνεία του στην ταινία του Σπίλμπεργκ, «Η γέφυρα των κατασκόπων».

