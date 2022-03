Το μυστικό στον ταραχώδη γάμο του Λόρενς Ολιβιέ και της Βίβιαν Λι

Το 1934, η Βίβιαν Λι πήγε με μια φίλη της στο Βασιλικό Θέατρο του Λονδίνου, όπου η νεαρή ηθοποιός θα έβλεπε για πρώτη φορά τον Λόρενς Ολιβιέ στην εξαιρετική ερμηνεία του Αντονι Κάβεντις. Εκείνο το βράδυ, η Βίβιαν της εκμυστηρεύτηκε ότι ο Ολιβιέ ήταν ο άντρας που επρόκειτο να παντρευτεί. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα: ήταν ήδη παντρεμένη, το ίδιο και εκείνος, γράφει ο Στίβεν Γκάλογουεϊ στο βιβλίο του «Truly Madly: Vivien Leigh, Laurence Olivier, and the Romance of the Century», που μόλις κυκλοφόρησε.

Το «Truly Madly» είναι η βιογραφία ενός έρωτα, που εξακολουθεί να μαγνητίζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, δεκαετίες μετά τον θάνατο και των δύο ηθοποιών. Η Βίβιαν και ο Λάρι ήταν δύο από τις πρώτες πραγματικά παγκόσμιες διασημότητες. Η εκρηκτική ανάπτυξη των ταμπλόιντ και η τηλεόραση τροφοδότησαν τη φήμη τους, τους βοήθησαν αλλά και τους πλήγωσαν εξίσου. Ηταν δύο σταρ που έμοιαζαν να τα έχουν όλα, και όμως, ήταν καταδικασμένοι, από την επί μακρόν αδιάγνωστη ψυχική ασθένεια της Βίβιαν Λι, η οποία μετέτρεψε τη σχέση τους από υλικό ονείρων σε ζωντανό εφιάλτη.

Μέσω νέας έρευνας, της αποκλειστικής πρόσβασης σε αλληλογραφία, που δεν είχε δημοσιευτεί στο παρελθόν και μετά από συνεντεύξεις με τους φίλους και την οικογένειά τους, ο συγγραφέας Στίβεν Γκάλογουεϊ μελετά τον θυελλώδη δεσμό τους, με φόντο δύο παγκόσμιους πολέμους, τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ και τις ανατροπές της δεκαετίας του 1960, καθώς η Βίβιαν Λι και ο Λόρενς Ολιβιέ πάλευαν με την αγάπη, την απώλεια και την απόλυτη αγωνία του χωρισμού τους.

Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά για κανέναν από τους δύο είτε πετούσαν μόνοι είτε και οι δύο μαζί.

Το 1936, το υδροπλάνο, με το οποίο η Βίβιαν Λι πηγαίνει στο Κάπρι, παλεύει με τον αφρό των κυμάτων, αναγκάζοντας την ηθοποιό να προσεύχεται συνεχώς στην Αγία Τερέζα, γράφει ο Γκάλογουεϊ. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1940, νεόνυμφοι πλέον και ενώ πετούσαν από τη Λισαβόνα στο Μπρίστολ, το πιλοτήριο του αεροπλάνου τους τυλίχτηκε στις φλόγες, απηχώντας απόκοσμα ένα όνειρο του Ολιβιέ.

Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο o «ανέμελος» Λόρενς Ολιβιέ, στρατολογημένος στο αεροπορικό σκέλος του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού αλλά πιλότος «διαβόητης ανικανότητας», θα ρίξει δύο φορές το αεροπλάνο του με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί σε αποστολές… ρυμούλκησης στόχων, συσκευασίας αλεξιπτώτων και στρατολόγησης.

Το 1946, σε μια υπερατλαντική πτήση από τη Νέα Υόρκη, ρίχνοντας μια ματιά έξω από το παράθυρο, το ερωτευμένο ζευγάρι βλέπει ξαφνικά έναν κινητήρα να φλέγεται. Το Pan Am Clipper γυρίζει αμέσως πίσω και προσγειώνεται στο Κονέκτικατ χτυπώντας στο έδαφος μετά από μια μεγάλη αναπήδηση. Δεν θα είναι η τελευταία άσχημη εμπειρία τους.

Το 1948 η ανάσα της Βίβιαν Λι θα κοπεί στα 11.000 πόδια πάνω από τη Θάλασσα της Τασμανίας· το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε έχασε σε σύντομο χρονικό διάστημα αρκετές χιλιάδες πόδια με αποτέλεσμα η ηθοποιός να χρειαστεί μάσκα οξυγόνου. Τα επόμενα χρόνια κάθε φορά που ταξίδευε αεροπορικώς, υπέφερε από flashbacks, και για να τα αντιμετωπίσει έπρεπε να είναι ναρκωμένη.

Η Βίβιαν Λι, που έγινε διάσημη χάρη στον ρόλο της Σκάρλετ Ο’ Χάρα στο «Οσα Παίρνει ο Ανεμος» (1939), έπασχε από διπολική διαταραχή, ψυχική νόσο γνωστή στην εποχή της σαν μανιοκατάθλιψη, ενώ αργότερα προσβλήθηκε και από φυματίωση, γράφει στους New York Times η Αλεξάντρα Τζέικομπς, με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του «Truly, Madly». Ηταν εύθραυστη, συναρπαστική και κοινωνική: «Ηταν το μοναδικό άτομο στον κόσμο που μπορούσε να είναι γοητευτικό ενώ έκανε εμετό», είπε στον συγγραφέα και αρχισυντάκτη του εκδοτικού οίκου της Νέας Υόρκης Simon & Schuster, Μάικλ Κόρντα, ο θείος του, σκηνοθέτης και παραγωγός Αλεξάντερ Κόρντα. Στη συνέχεια, όμως, άλλαζε γρήγορα, περνώντας από κατάσταση σύγχυσης, σε κρίσεις θυμού και νευρικούς κλονισμούς. Φάρμακα και θεραπείες, που θα μπορούσαν να την σταθεροποιήσουν, δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή.

Και έτσι η τριαντάχρονη σχέση της Λι με τον Ολιβιέ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, ήταν ένα είδος καταδικασμένης φυγής: εκτοξευόταν απότομα στους ουρανούς, για να κλονιστεί στη συνέχεια από αναταράξεις πριν από την ανώμαλη προσγείωσή τους.

Πριν από το «Truly, Madly» υπήρξαν και άλλες, πολλές βιογραφίες της Λι και αρκετές του Ολιβιέ, μεταξύ άλλων μιας από τον Σάιμον Τάρκουιν Ολιβιέ, τον μεγαλύτερο γιο του από τον πρώτο γάμο του με την Τζιλ Εσμοντ, τα απομνημονεύματα του Λόρενς Ολιβιέ «Confessions of an Actor», και τα απομνημονεύματα της τρίτης συζύγου του, Τζόαν Πλόουραϊτ. Ακόμη, υπήρξε και τουλάχιστον ένα βιβλίο, το «Love Scene» (1978), αφιερωμένο ειδικά στο ειδύλλιό τους,.

Αλλά όπως επισημαίνει στους New York Times η Αλεξάντρα Τζέικομπς, ο Στίβεν Γκάλογουεϊ, πρώην αρχισυντάκτης του Hollywood Reporter, είναι ίσως ο πρώτος συγγραφέας, που παρενέβη σε αυτή τη συχνά ειπωμένη ιστορία με σχόλια από σύγχρονους ειδικούς της ψυχικής υγείας, όπως η Κέι Ρέντφιλντ Τζέιμισον, ψυχολόγος, η οποία πάσχει και η ίδια από διπολική διαταραχή, και συγγραφέας του βιβλίου «An Unquiet Mind». Και το πετυχαίνει συνεισφέροντας τρυφερά στη λογοτεχνία για τον έρωτα του Λάρι και της Βίβιαν, με έναν τρόπο —αν όχι αυστηρά ουσιαστικό— συνεκτικό, ολοκληρωμένο και διασκεδαστικό, προσθέτοντας στην ιστορία του πάθους του ζευγαριού τη συμπόνια, μαζί με τις απαραίτητες δόσεις κουτσομπολιού.

Η ζωή τους

Η εντυπωσιακά όμορφη Λι γεννήθηκε το 1913 ως Βίβιαν Χάρτλεϊ . Ηταν μοναχοπαίδι, που μεγάλωσε στην Ινδία και στη συνέχεια πήγε σε Σχολή Καλογραιών στην Αγγλία. Με τον πρώτο της σύζυγο, Χέρμπερτ Λι Χόλμαν, απέκτησε μια κόρη, τη Σούζαν, αλλά η ηθοποιός θεωρούσε τον γάμο τους «απλώς έναν ακόμη ρόλο σε ένα ατελείωτο έργο», και τη μητρότητα «μια επαναλαμβανόμενη παράσταση χωρίς το όφελος της καλής γραφής», γράφει ο Γκάλογουεϊ στο «Truly, Madly».

Ο Ολιβιέ, που ήταν ο νεότερος από τρία αδέρφια, έχασε την αγαπημένη του μητέρα όταν ήταν 12 ετών. Αν και λιγότερο δεμένος με τον πατέρα του -έναν κληρικό με κάποια ρητορικά χαρίσματα, που «πρόσφερε στοργή σε δόσεις, όπως ακριβώς το ψητό της Κυριακής που το έκοβε σε πολύ λεπτές φέτες»— επηρεάστηκε από αυτόν για να παντρευτεί νωρίς την Τζιλ Εσμοντ.

Ο Ολιβιέ, γράφει ο Γκάλογουεϊ, «μέθυσε από την επιθυμία» κατασκοπεύοντας τη Λι όταν έπαιζε μια πόρνη στο «The Mask of Virtue», θεατρική παράσταση του 1935 χάρη στην οποία η ηθοποιός απέσπασε άριστες κριτικές (στη συνέχεια οι δυο τους θα μεθούσαν από πολλές άλλες ουσίες).

Η Βίβιαν Λι, ο Λόρενς Ολιβιέ και οι σύζυγοί τους έγιναν φίλοι και πήγαιναν μαζί σε πάρτι, έβγαιναν για φαγητό και έκαναν διακοπές μαζί. Η σχέση των δύο ζευγαριών ήταν αρκετά πολιτισμένη και άνετη (η Λι ρώτησε κάποτε την Εσμοντ πώς ήθελε μαγειρεμένα τα αυγά του ο Λάρι) αλλά με πολλές δόσεις ζήλιας, απελπισίας και αίσθημα παιδικής παραμέλησης.

Αρχικά το σκάνδαλο της σχέσης τους έπρεπε να καλυφθεί, όπως απαιτούσε η ηθική ρήτρα του Χόλιγουντ την εποχή των μεγάλων επιτυχιών τους εκεί —η Λι με το «Οσα παίρνει ο Ανεμος» και ο Ολιβιέ ως Χίθκλιφ στον «Πύργο των Καταιγίδων» (1939)- αυξάνοντας βέβαια τον ενθουσιασμό τους.

Δεν θα αργούσαν να παντρευτούν και ο γάμος τους να θυμίζει μια πτήση που θα τους έστελνε στα ουράνια και μετά από πολλές αναταράξεις κατευθείαν στη κόλαση. Ο έρωτάς τους ήταν, έτσι κι αλλιώς, καταδικασμένος από την ασθένεια και την έλλειψη σταθερότητας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News