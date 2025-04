Σε πύρινο κλοιό η Ιερουσαλήμ: Εκκενώσεις οικισμών και κλείσιμο δρόμων

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε την Τετάρτη η ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήμ, καθώς μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στο δάσος Εσταόλ και στους λόφους στα δυτικά της ισραηλινής πρωτεύουσας, εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

«Είμαστε αντιμέτωποι ίσως με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στο Ισραήλ εδώ και μια δεκαετία», είπε ο Εγιάλ Κάσπι, ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA) ανέφερε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε τουλάχιστον 23 ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσε νωρίτερα εντολή στον στρατό να αναπτύξει δυνάμεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που εξαπλώνονται ραγδαία δυτικά της Ιερουσαλήμ, στην ίδια περιοχή που επλήγη την προηγούμενη εβδομάδα από φωτιές.

Η ισραηλινή αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ιερουσαλήμ με το Τελ Αβίβ και εκκένωσε κοινότητες κατά μήκος του.

Το απόγευμα έφτασαν στα πύρινα μέτωπα οι πρώτοι στρατιώτες, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν εκεί και τους είδε να βοηθούν στην απομάκρυνση ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί σε δρόμους, πνιγμένους σε σύννεφα πυκνού, μαύρου καπνού.

Israel is engulfed by devastating wildfires

Authorities are evacuating local residents, and the road to Jerusalem has been blocked.

Greece, Croatia, Cyprus, and Italy have already sent assistance. Strong winds are fueling the rapid spread of the fire. pic.twitter.com/rQ6kfFSCq5

— NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2025