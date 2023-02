Σε ιστορικό χαμηλό οι θαλάσσιοι πάγοι της Ανταρκτικής

Η ποσότητα των επιπλεόντων θαλάσσιων πάγων που περικυκλώνουν την Ανταρκτική έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, ανέφεραν επιστήμονες την Τρίτη (14/2), σε μια ένδειξη ότι μία από τις πιο απομακρυσμένες και μυστηριώδεις πτυχές του κλιματικού συστήματος θα μπορούσε πλέον να ανταποκρίνεται στη συνολική τάση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Οι τελευταίες μετρήσεις κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές συνολικής έκτασης του θαλάσσιου πάγου περί την Ανταρκτική από τότε που ξεκίνησε η δορυφορική παρακολούθηση των πάγων, στα τέλη του 1978, έγραψε η Washington Post.

Ειδικότερα, η έκταση του πάγου γύρω από την ήπειρο είχε μειωθεί σε περίπου 737.000 τετραγωνικά μίλια στις 13 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου στο Κολοράντο (NSIDC).

Το ίδιο κέντρο είχε υπολογίσει τους θαλάσσιους πάγους σε μια έκταση 741.000 τετραγωνικών μιλίων στις 25 Φεβρουαρίου 2022 – αυτό ήταν και το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό.

Ο πάγος είναι πιθανό να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, πριν ξεκινήσει η εποχική «επάνοδός» του, καθώς το καλοκαίρι τελειώνει στην Ανταρκτική.

On 2/13/2023, Antarctic sea ice extent fell to 1.91 MM sq km (737,000 sq mi). This set a new record low, dropping below the previous record of 1.92 MM sq km (741,000 sq mi) set on 2/25/2022. Learn more: https://t.co/luELeOre2l. #CUBoulder pic.twitter.com/1SXkLJ1THM

— National Snow and Ice Data Center (@NSIDC) February 14, 2023