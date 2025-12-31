Σάντου: Ο Πούτιν σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις για να υπονομεύσει την Ευρώπη

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θέλει ειρήνη με την Ουκρανία και προετοιμάζει υβριδικές επιθέσεις για να υπονομεύσει τις δημοκρατικές εκλογές σε όλη την Ευρώπη, προειδοποίησε η πρόεδρος της Μολδαβίας.

Μια μονόπλευρη συμφωνία δεν θα έφερνε διαρκή ειρήνη αλλά απλώς μια παύση στις μάχες, δίνοντας στη Ρωσία κάλυψη για να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί ξανά, ίσως μέσα σε λίγους μήνες, δήλωσε η Μάγια Σάντου στην Telegraph.

Η Σάντου είπε ότι μία τέτοια εξέλιξη, όχι μόνο θα απειλούσε την Ουκρανία, αλλά θα έθετε σε κίνδυνο και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη, μεταξύ των οποίων και τη Μολδαβία, ενώ παράλληλα, το Κρεμλίνο θα αποκτούσε επικίνδυνη επιρροή στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας είπε ακόμα ότι εκτός αν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πρόθυμος να ασκήσει ουσιαστική πίεση στον Πούτιν, οι φιλοδοξίες της Ρωσίας να υποτάξει την Ουκρανία και να κυριαρχήσει στην Ευρώπη, θα ενθαρρυνθούν.

«Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη και το εκτιμούμε πολύ αυτό», δήλωσε στην Telegraph.

«Απλώς δεν πιστεύω ότι υπάρχει αρκετή πίεση σήμερα στη Ρωσία για να συμφωνήσει να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θέλουμε μια δίκαιη ειρήνη και θέλουμε μια ειρήνη που θα είναι βιώσιμη. Δεν θέλουμε μια ειρήνη που θα βοηθήσει τη Ρωσία σε έξι μήνες από τώρα, να επιστρέψει», σημείωσε.

Η Σάντου κέρδισε τις εκλογές στη χώρα της, το 2025, παρά τη μεγάλη εκστρατεία του Πούτιν εναντίον της.

Η Μόσχα διοχέτευσε περίπου 100 εκατομμύρια λίρες σε μια αποτυχημένη προσπάθεια ανατροπής του φιλοδυτικού κυβερνώντος κόμματός της στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας αυτό που έμπειροι δυτικοί διπλωμάτες περιέγραψαν ως την πιο μεγάλη επίθεση που είχαν δει ποτέ, σε μια δημοκρατική διαδικασία.

Κόντρα στις πιθανότητες, η Σάντου επικράτησε -ένας θρίαμβος που όχι μόνο εμπόδισε τον σχηματισμό μιας φιλορωσικής κυβέρνησης, αλλά μπορεί επίσης να ματαίωσε τα ρωσικά σχέδια να στείλουν στρατεύματα στη Μολδαβία και να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο της Ουκρανίας, ανέφερε η Telegraph.

Τους τελευταίους 14 μήνες, η Σάντου έχει αποκρούσει τις προσπάθειες της Ρωσίας να ανατρέψει τρεις ξεχωριστές εκλογικές αναμετρήσεις -μια προεδρική ψηφοφορία, ένα δημοψήφισμα που υποστηρίζει την προσπάθεια της Μολδαβίας για ένταξη στην ΕΕ και τις βουλευτικές εκλογές.

Η Σάντου φοβάται όμως, ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να καταστούν άνευ νοήματος εάν η Ρωσία επιτύγχανε τους στόχους της στην Ουκρανία -ένα αποτέλεσμα που σχεδόν σίγουρα θα έθετε τη Μολδαβία σε αδύναμη θέση, στο στόχαστρο του Πούτιν.

«Αν επιτραπεί στον Πούτιν να κερδίσει στην Ουκρανία, δεν θα κινδυνεύει μόνο η ασφάλεια της Μολδαβίας. Η κυριαρχία μας εξαρτάται επίσης από το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος», σημείωσε.

Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών φοβούνται εδώ και καιρό ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της στην φιλορωσική αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας της Μολδαβίας, προετοιμάζοντας μια επίθεση στην Οδησσό, το ουκρανικό λιμάνι, μόλις 120 χιλιόμετρα ανατολικά των μολδαβικών συνόρων.

Αλλά η πρόεδρος της Μολδαβίας προειδοποίησε ότι οι φιλοδοξίες του Πούτιν εκτείνονται πολύ πέρα ​​από την Ουκρανία, τη χώρα της ή ακόμα και την αναβίωση της Σοβιετικής Ενωσης, λέγοντας: «Θέλει να ελέγξει την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Η ίδια πιστεύει ότι ο ρώσος πρόεδρος θα κυνηγήσει τον στόχο του όχι μόνο μέσω στρατιωτικής βίας αλλά και μέσω μιας εκτεταμένης εκστρατείας παρεμβάσεων στις εκλογές όλης της Ευρώπης, σχεδιασμένης για να αποδυναμώσει τις δυτικές κοινωνίες και να επιτύχει αποτελέσματα ευνοϊκά για το Κρεμλίνο.

Από αυτή την άποψη, η Μολδαβία έχει χρησιμεύσει ως εργαστήριο για ένα εντατικό πρόγραμμα παραπληροφόρησης και κυβερνοπολέμου, το οποίο η Σάντου είπε ότι δεν πίστευε ότι η Βρετανία και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της ήταν ακόμη επαρκώς προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν.

«Ο στόχος δεν είναι η Μολδαβία», είπε χαρακτηριστικά. «Η Μολδαβία είναι απλώς το πεδίο δοκιμών. Στόχος είναι η Ευρώπη και η Ευρώπη θα πρέπει να μάθει από τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία στην ευρωπαϊκή ήπειρο κινδυνεύει», τόνισε.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας στη Μολδαβία, «η Ρωσία χρησιμοποίησε κάθε όπλο στο οπλοστάσιό της για εκλογική παρέμβαση», δήλωσε στην Telegraph ο Μιχάι Λιπάσκου, επικεφαλής της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας της Μολδαβίας -τακτικές που πιστεύει ότι «θα εξαχθούν σε μεγαλύτερες χώρες όταν διεξάγουν τις εκλογές τους».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ύποπτοι ρώσοι πράκτορες κλωνοποίησαν ιστοσελίδες, χάκαραν τα email αξιωματούχων και χρησιμοποίησαν δύσκολα εντοπίσιμα δίκτυα κρυπτονομισμάτων για να δωροδοκήσουν ψηφοφόρους, να πληρώσουν σαμποτέρ και να χρηματοδοτήσουν τη διοργάνωση διαδηλώσεων.

Η Ρωσία ξεκίνησε επίσης περισσότερες από 90 εκστρατείες παραπληροφόρησης, τις επονομαζόμενες «ματριόσκα», οι οποίες οδηγούν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε fake news, που δημοσιεύονται σε κλωνοποιημένες εκδόσεις πραγματικών ειδησεογραφικών ιστοσελίδων.

Μία από τις θεωρίες συνωμοσίας που προώθησαν οι ρώσοι χάκερ ευρέως, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ήταν ότι η Σάντου είχε αγοράσει παράνομα σπέρμα από τον… Ελτον Τζον για να γεννήσει ομοφυλόφιλο μωρό…

Η Βρετανία διαθέτει σχετικά ισχυρές προστασίες κυβερνοασφάλειας -και έχει βοηθήσει τη Μολδαβία να αντιμετωπίσει τέτοιες απειλές τον τελευταίο χρόνο- αλλά η Σάντου θεωρεί ότι οι δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες είναι εκτεθειμένες στην παραπληροφόρηση.

Οι Μολδαβοί, είπε, περίμεναν τέτοιες εκστρατείες και ως εκ τούτου ήταν εν μέρει έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουν, αλλά οι Δυτικοευρωπαίοι όχι.

«Στην περίπτωσή σας, στην περίπτωση των χωρών της ΕΕ, νομίζω ότι είναι μια πρόκληση να κάνουμε τους ανθρώπους να δουν τους κινδύνους για τη δημοκρατία τους», είπε.

Μολδαβοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο στόχος της Ρωσίας ήταν συχνά λιγότερο η άμεση χειραγώγηση των αποτελεσμάτων και περισσότερο η σπορά αμφιβολιών, η υπονόμευση της εμπιστοσύνης και η διάβρωση της εμπιστοσύνης στους κρατικούς θεσμούς.

Οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ιδιαίτερα ότι πολλές από τις τακτικές που δοκιμάστηκαν στη Μολδαβία θα χρησιμοποιηθούν στην Ουγγαρία, όπου η φιλική προς τη Μόσχα κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπαν αντιμετωπίζει την πιο αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων 15 ετών, τον Απρίλιο.

Η Γαλλία εκλέγει νέο πρόεδρο το 2027, με τη Βρετανία και τη Γερμανία να πηγαίνουν στις κάλπες το 2029.

Και στις τρεις χώρες, οι ηγέτες των λαϊκιστικών κομμάτων έχουν συχνά εκφράσει φιλορωσικές συμπάθειες, και είναι ψηλά στις δημοσκοπήσεις -εγείροντας φόβους ότι η Μόσχα θα επιδιώξει για άλλη μια φορά να γείρει την πλάστιγγα υπέρ της.

