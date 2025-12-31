Η χρονιά που φεύγει σε μία λέξη: Taco

Η λέξη Taco, εκτός από το γνωστό μεξικανικό έδεσμα, απέκτησε μέσα στο 2025 και μια άλλη, πολιτική, σημασία: Πλέον χρησιμοποιείται ως ακρωνύμιο της φράσης Trump Always Chickens Out (Ο Τραμπ Πάντα Κάνει την Κότα) που συμπυκνώνει την ιδέα ότι ο αμερικανός πρόεδρος δεν υλοποιεί τις πολιτικές απειλές του.

Νέες λέξεις και συνθήματα επινοούνται συνεχώς. Γιατί όμως κάποια επικρατούν και άλλα όχι; Υπάρχει μια θεωρία, γράφουν οι Financial Times. Οι επιτυχημένες είναι σύντομες και χιουμοριστικές και ονοματίζουν κάτι που όλοι ήδη γνωρίζουν. Η λέξη Taco έχει μόλις τέσσερα γράμματα, είναι αστεία χάρη στον «σκληρό» ήχο της και παραπέμπει σε κάτι μεξικανικό, γεγονός κάπως ειρωνικό δεδομένης της εμμονής του αμερικανού προέδρου με τα νότια σύνορα της χώρας του.

Ακούγεται επίσης σαν το είδος του κακεντρεχούς αστείου που ο Τραμπ θα απολάμβανε, αν αφορούσε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον ίδιο. Τον όρο επινόησε τον Μάιο ο οικονομικός συντάκτης και αναλυτής των Financial Times, Ρόμπερτ Αρμστρονγκ. Στόχος του, όπως γράφει ο ίδιος, ήταν να αποτυπώσει το απλό γεγονός ότι ο πρόεδρος ξεκινάει το «μπούλινγκ», αλλά όταν ο αντίπαλός του αντεπιτίθεται, ο ίδιος δεν αντέχει τα χτυπήματα. Ο Τραμπ και η ομάδα του είχαν ήδη αποδείξει πόσο διστακτικοί ήταν στο να υλοποιήσουν τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης» που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο, καθυστερώντας τους, τροποποιώντας τους και δημιουργώντας άπειρες εξαιρέσεις.

Το μοτίβο συνεχίστηκε όλη τη χρονιά, με την κυβέρνηση να δείχνει ιδιαίτερη προθυμία να συμβιβαστεί με την Κίνα και τη Βραζιλία όταν εκείνες αντέδρασαν, σημειώνουν οι Financial Times. Και αυτή η υπαναχώρηση δεν περιορίζεται μόνο στους δασμούς. Κάποιος θα μπορούσε να αντιτείνει ότι η τάση να υποχωρεί κανείς με το πρώτο σημάδι αντίστασης δεν είναι αποκλειστικό γνώρισμα του Τραμπ: οι περισσότεροι πολιτικοί ακολουθούν το ίδιο μοτίβο.

Αυτό που πραγματικά τον ξεχωρίζει, όμως, δεν είναι η ταχύτητα με την οποία εγκαταλείπει τις πολιτικές του, αλλά η ένταση και ο όγκος των «απειλητικών» εξαγγελιών του. Κι εδώ βρίσκεται η γοητεία τού Taco, καταλήγουν οι Financial Times: λειτουργεί ως αντίδοτο στην εσφαλμένη αντίληψη ότι ο Τραμπ είναι ένα τέρας αυταρχικής ιδεολογίας, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο από μια χαρισματική τηλεοπτική προσωπικότητα χωρίς ουσιαστικές πολιτικές δεσμεύσεις.

