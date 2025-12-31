Γερμανία: Η εμπόλεμη ζώνη των… πυροτεχνημάτων

Ακριβώς όπως το δικό μας Πάσχα, οι πρωτοχρονιάτικες παραδόσεις στη Γερμανία δεν είναι για τους «ευαίσθητους». Οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βάλει τέλος σε κάποια παλιά, «βάρβαρα» έθιμα, όμως οι συνήθειες των «εκδηλώσεων» στους δρόμους με πυροτεχνήματα παραμένουν τόσο ισχυρές, ώστε τις ώρες γύρω από τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, τμήματα του Βερολίνου και άλλων πόλεων θυμίζουν πραγματικά πεδία μάχης.

Το 2024 πέντε Γερμανοί σκοτώθηκαν σε ατυχήματα που σχετίζονταν με πυροτεχνήματα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, γράφει ο Economist. Στο Βερολίνο τραυματίστηκαν πάνω από 360 άτομα, ξέσπασαν εκατοντάδες πυρκαγιές και εκκενώθηκε ένα συγκρότημα 36 διαμερισμάτων, όταν τα παράθυρά του θρυμματίστηκαν. Ενας παλαιστίνιος influencer που επισκεπτόταν την πόλη συνελήφθη αφού ανάρτησε βίντεο που τον έδειχνε να εκτοξεύει ρουκέτα προς ένα παιδικό υπνοδωμάτιο.

Υπάρχουν όμως και οι λιγότερο ορατές συνέπειες: οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι επί ποδός αλλά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, πολλοί αποφεύγουν να βγουν από το σπίτι και τα κατοικίδια τρέμουν από φόβο (τα ξενοδοχεία αεροδρομίων με ηχομονωμένα δωμάτια κάνουν χρυσές δουλειές). Οσοι Γερμανοί τολμούν να βγουν στους δρόμους για να υποδεχθούν το νέο έτος βρίσκουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική και τους δρόμους γεμάτους συντρίμμια.

Κάθε χρόνο, το χάος γεννά το ίδιο παράπονο: γιατί να μην επεκταθεί η απαγόρευση αγοράς πυροτεχνημάτων, που ισχύει 362 ημέρες τον χρόνο, και στις υπόλοιπες τρεις; Είναι αλήθεια ότι μεγάλο μέρος της ζημιάς προκαλείται από τις διαβόητες Kugelbomben, οι οποίες είναι ήδη παράνομες. Αυτές οι εξαιρετικά ισχυρές σφαιρικές «βόμβες» περνούν λαθραία από την Πολωνία και την Τσεχία, με τα ονόματα όσων τις εμπορεύονται να κυκλοφορούν σε κλειστά δίκτυα.

Η βιομηχανία πυροτεχνημάτων υποστηρίζει ότι οι υπάρχοντες νόμοι για τις Kugelbomben απλώς πρέπει να εφαρμοστούν. Ομως, γράφει ο Economist, οι ακτιβιστές επισημαίνουν ότι η ήδη πιεσμένη αστυνομία είναι δύσκολο να ξεχωρίσει τα νόμιμα από τα παράνομα πυροτεχνήματα, την ώρα που ρουκέτες περνούν ξυστά πάνω από τα κεφάλια των αστυνομικών. Καλύτερα να απαγορευτούν όλα, λέει ο Βασίλι Φράνκο, βουλευτής των Πρασίνων στο κοινοβούλιο του Βερολίνου.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Γερμανοί συμφωνούν. Πολλοί πολιτικοί, ωστόσο, θεωρούν τα πυροτεχνήματα της Silvester (Πρωτοχρονιάς) απαραβίαστη εθνική παράδοση, ενώ ο σχετικός νόμος είναι ομοσπονδιακός, πράγμα που σημαίνει ότι πόλεις-κρατίδια όπως το Βερολίνο δεν μπορούν να επιβάλουν μονομερώς απαγορεύσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η Χάνα Ράιν από την Environmental Action Germany, μια ΜΚΟ που πιέζει για απαγόρευση, λέει στον Economist ότι οι πολιτικοί αρχίζουν να νιώθουν την πίεση. Οι ακτιβιστές αντλούν παρηγοριά από τη γειτονική Ολλανδία, όπου χρόνια καταστροφών ανάγκασαν τους βουλευτές να απαγορεύσουν, φέτος, εντελώς τα πυροτεχνήματα. Ακόμη κι εκεί, όμως, το μέτρο δεν θα εφαρμοστεί πριν από το 2026/27, οπότε όσοι φοβούνται τις εκρήξεις θα πρέπει, για μία τελευταία φορά, να αποχαιρετήσουν τη χρονιά με κρότο.

