«Πώς θα λέγατε μία χώρα που…»: Ο Μενέντεζ αποδομεί την Τουρκία στον Μπλίνκεν

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ο γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, «έδειξε» εκ νέου ποια είναι η Τουρκία του σήμερα: μία χώρα αντιαμερικανική, αντισυμμαχική, που παρανομεί σε όλα τα επίπεδα.

Απαριθμώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής, όλες τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου και περιγράφοντας τη συμπεριφορά της εν γένει, ο γερουσιαστής Μενέντεζ έθεσε το ερώτημα στον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Αντονι Μπλίνκεν:

«Πως θα χαρακτηρίζατε μία τέτοια χώρα;»

Με τον Αντονι Μπλίνκεν να απαντά χωρίς περιστροφές: «Εναν προκλητικό σύμμαχο».

Και τον γερουσιαστή να επανέρχεται: «Αυτή η χώρα είναι η Τουρκία. Μια χώρα που κάνει όλα αυτά τα πράγματα δεν αξίζει να πάρει F-16».

Γιατί όπως επεσήμανε, «δεν ξέρω ποια μηνύματα στέλνουμε στον κόσμο, ότι δηλαδή μπορούν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, και όμως θα μπορέσετε να πάρετε και στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ».

ICYMI: @SenatorMenendez to @SecBlinken:

“What do you call a country:

That violates another country’s airspace and territorial waters without provocation?

Drills in another country’s Exclusive Economic Zone?pic.twitter.com/09v61obEMj

— HellenicLeaders (@HellenicLeaders) March 22, 2023