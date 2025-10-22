Πώς είναι η ζωή στη φυλακή για τον Σαρκοζί

Η φυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί είναι πρωτοφανής στην πολιτική Ιστορία της Γαλλίας: ποτέ άλλοτε πρώην πρόεδρος δεν βρέθηκε πίσω από τα σίδερα μιας κοινής φυλακής. Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας βιώνει τώρα, από την άλλη πλευρά των τειχών, το σκληρό πρόσωπο του συστήματος που ο ίδιος δημιούργησε.

Οταν ο Νικολά Σαρκοζί ήταν υπεύθυνος για τη δημόσια τάξη στη Γαλλία, δεν είχε κανένα πρόβλημα με το γεγονός ότι οι γαλλικές φυλακές θεωρούνταν από τις πιο σκληρές στην Ευρώπη. Το φθινόπωρο του 2005, την εποχή των μεγάλων ταραχών στα προάστια του Παρισιού, ο τότε υπουργός Εσωτερικών είχε δηλώσει ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει «εκτοξευτήρες νερού» για να «ξεπλύνει» τους ταραξίες.

Απολάμβανε το παρατσούκλι «Le Top Cop» («ο υπέρτατος αστυνομικός») και δεν έδειχνε καμία ανησυχία για το ότι αυτοί οι «αλήτες», όπως αποκαλούσε τους παραβατικούς, κατέληγαν σε σωφρονιστικά ιδρύματα, διαβόητα για τη βία και τον συνωστισμό.

Σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, η πραγματικότητα των γαλλικών φυλακών έχει αλλάξει ελάχιστα, γράφει η Telegraph και τώρα ο ίδιος ο Σαρκοζί θα τη ζήσει εκ των έσω. Μετά την καταδίκη του για «εγκληματική συνωμοσία», ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας εκτίει ποινή πέντε ετών στη δική του απομονωμένη πτέρυγα της φυλακής Λα Σαντέ, ενός σωφρονιστικού ιδρύματος βικτωριανής εποχής στο νότιο Παρίσι, γνωστού από τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.

Η Λα Σαντέ – κατ’ ευφημισμό, το όνομά της σημαίνει «υγεία» – έχει μακρά ιστορία εξεγέρσεων, αποδράσεων και εκτελέσεων από το 1867, οπότε άνοιξε. Ανάμεσα στους πιο γνωστούς κρατουμένους της υπήρξαν ο διαβόητος τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι (Ιλιτς Ραμίρεζ Σάντσες), ο παναμέζος δικτάτορας Μανουέλ Νοριέγκα και ο Αχμέντ Μπεν Μπελά, ηγετική μορφή του αλγερινού απελευθερωτικού κινήματος.

Το πρωί της Τρίτης, δημοσιογράφοι και περίεργοι συγκεντρώθηκαν έξω από τους επιβλητικούς πέτρινους τοίχους της φυλακής για να δουν τον μικρόσωμο πρώην πρόεδρο να περνά τις πύλες της. «Εχουμε φιλοξενήσει πολλούς διάσημους κρατουμένους, αλλά ποτέ πρόεδρο της Γαλλίας», δήλωσε πηγή της διεύθυνσης των φυλακών. «Είναι ιστορική στιγμή· όλοι γνωρίζουν ότι ο Σαρκοζί είναι εδώ, και οι άλλοι φυλακισμένοι φωνάζουν το όνομά του, δήθεν για να τον καλωσορίσουν».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Telegraph, ο Σαρκοζί δεν θα έρθει σε επαφή με κανέναν από αυτούς. Οι Αρχές θεωρούν ότι ανήκει σε «ευάλωτη κατηγορία κρατουμένων», όπως και οι πρώην αστυνομικοί ή οι δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων. Η προσωπική του φρουρά, που του παρέχεται ισοβίως ως πρώην πρόεδρου, δεν επιτρέπεται να τον συνοδεύει. Ετσι, θα ζει σε πλήρη απομόνωση, στο ανώτερο επίπεδο της πτέρυγας απομόνωσης, με συνεχή επιτήρηση από έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας έχουν τοποθετηθεί και δύο αστυνομικοί σε διπλανό κελί ώστε να παρέμβουν αν χρειαστεί.

«Η ασφάλειά του δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο· κανείς δεν θα μπορέσει να πλησιάσει το κελί του», δήλωσε πηγή της διοίκησης. Στο κελί των περίπου εννέα τετραγωνικών μέτρων θα τρώει, θα κοιμάται και θα κάνει μπάνιο.

Αν και δεν θεωρείται επικίνδυνος κρατούμενος, η φυλακή παραμένει βίαιο περιβάλλον. Επεισόδια ξεσπούν συχνά, οι φύλακες είναι εξοπλισμένοι με ασπίδες και δακρυγόνα, ενώ κρατούμενοι διακινούν ναρκωτικά ή δίνουν εντολές για εγκλήματα μέσω παράνομων κινητών. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι μέσω ομάδας στο Telegram με το όνομα French Prisoner Rights (Δικαιώματα των Γάλλων Κρατουμένων), φυλακισμένοι οργάνωναν συμπλοκές για να καταγγείλουν τις συνθήκες κράτησης.

Ο υπερπληθυσμός είναι επίσης δραματικός: η Λα Σαντέ χτίστηκε για 657 κρατουμένους, αλλά σήμερα φιλοξενεί 1.243. Η Γαλλία έχει από τα υψηλότερα ποσοστά συνωστισμού φυλακών στην Ευρώπη, μετά την Κύπρο και τη Ρουμανία.

Η Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, τρίτη σύζυγος του πρώην προέδρου, αναμένεται να τον επισκέπτεται δύο φορές την εβδομάδα, γράφει η Telegraph. Την ημέρα της παράδοσής του, η ίδια, με δάκρυα στα μάτια, τον αποχαιρέτησε μαζί με την 14χρονη κόρη τους Τζούλια και τους τρεις ενήλικους γιους του από προηγούμενους γάμους. Ακόμη και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, έχει δηλώσει ότι θα τον επισκεφθεί στη φυλακή.

Το κελί του Σαρκοζί διαθέτει κρεβάτι, γραφείο, ντους, σταθερό τηλέφωνο και τηλεόραση, με κόστος 16 ευρώ τον μήνα. Υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, σχεδόν καλυμμένο, για να αποτρέπονται οι επαφές με άλλους κρατούμενους. Οι δικηγόροι του λένε ότι έχει μαζί του ωτοασπίδες, ώστε να αντιμετωπίζει τη συνεχή φασαρία από κραυγές και φωνές, καθώς πολλοί κρατούμενοι πάσχουν από ψυχικές διαταραχές.

Διεθνή Μέσα μετέδωσαν πως

Μπορεί να ακούει μουσική, αρκεί να χρησιμοποιεί συσκευές χωρίς σύνδεση Wi-Fi· πιθανότατα θα έχει μαζί του ένα CD player. Μετά την καταδίκη του, η Κάρλα Μπρούνι τού αφιέρωσε στο Instagram μια εκτέλεση του «Let It Be», λέγοντάς του: «Να σου παίξω ένα τραγούδι, αγάπη μου;». Ο Σαρκοζί μπορεί να έχει μαζί του φωτογραφίες της και τη βέρα του.

Θα του επιτρέπονται και κάποιες μικρές απολαύσεις, συνεχίζει η Telegraph: μαύρη σοκολάτα, οι γνωστές του ασκήσεις κάμψεων και μερικά push-ups, αλλά όχι βάρη, τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα. Τα γεύματά του θα σερβίρονται στο κελί και θα περιλαμβάνουν «τυπικά γαλλικά πιάτα, όπως κοτόπουλο με πουρέ και κρεμ καραμελέ», σύμφωνα με πηγή της φυλακής. Αλκοόλ και ναρκωτικά απαγορεύονται αυστηρά· το κάπνισμα επιτρέπεται, αλλά ο Σαρκοζί ούτε πίνει ούτε καπνίζει.

Σε αντίθεση με τον τελευταίο γάλλο ηγέτη που φυλακίστηκε, τον Φιλίπ Πετέν, επικεφαλής του καθεστώτος του Βισί, ο Σαρκοζί δεν θα τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης. Ο Πετέν κρατήθηκε σε ένα νησιωτικό φρούριο, υπό σχετικά άνετες συνθήκες. Ο Σαρκοζί, αντιθέτως, θα ζήσει σε πραγματική φυλακή.

Η μόνη παρηγοριά του είναι τα βιβλία. Εχει μαζί του μια βιογραφία του Ιησού Χριστού και το κλασικό «Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο» του Αλέξανδρου Δουμά, την ιστορία ενός ανθρώπου που δραπετεύει από τη φυλακή για να εκδικηθεί τους εχθρούς του. Ισως βλέπει στην ιστορία αυτή κάτι από τον εαυτό του.

Οι φίλοι του πιστεύουν ότι θα εκμεταλλευτεί τον χρόνο για να γράψει. Εχει ήδη δημοσιεύσει 42 βιβλία, κυρίως πολιτικά, με τίτλους όπως «Τα πάντα για τη Γαλλία» και «Η ώρα της μάχης». Η πρώην υπουργός του, Νατίν Μοράνο, είπε αστειευόμενη: «Θα γράψει ένα μπεστ σέλερ! Θα γίνει θρύλος!». Είτε πρόκειται για ρομαντικό μυθιστόρημα είτε για πολιτική «εκδίκηση» τύπου Μόντε Κρίστο, όλοι περιμένουν το επόμενο έργο του.

Καθημερινά θα βγαίνει για μία ώρα προαυλισμού, μόνος και υπό αυστηρή παρακολούθηση. Η ίδια αυλή είχε γίνει σκηνή απόδρασης το 1978, όταν ο διαβόητος γκάνγκστερ Ζακ Μεσρίν δραπέτευσε από τη Λα Σαντέ, περιστατικό που αργότερα έγινε ταινία με πρωταγωνιστή τον Βενσάν Κασέλ.

Ο Σαρκοζί έχει ήδη καταθέσει έφεση ζητώντας πρόωρη αποφυλάκιση, αλλά η υπόθεση δεν θα εξεταστεί πριν περάσει τουλάχιστον ένας μήνας, καταλήγει η Telegraph. Μέχρι τότε, ο πρώην πρόεδρος θα παραμένει μόνος του στο κελί του, ελπίζοντας η δική του ιστορία να έχει λιγότερη δράση απ’ όσο τού Κόμη του Μόντε Κρίστο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News