Πώς αλλάζει η μάχη για τις ψήφους των Τεμπών

Εναν χρόνο μετά τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης που έγινε στις 11 Οκτωβρίου του 2024 στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο όταν, υπό την οργανωτική σφραγίδα της Μαρία Καρυστιανού, καλλιτέχνες από τον αριστερό χώρο και χιλιάδες κόσμου γέμισαν τις εξέδρες, συνέβη κάτι που μοιάζει να διακόπτει τη δυναμική μιας πλατιάς συμμαχίας κυρίως από τον χώρο της Αριστεράς, των κινημάτων και του καλλιτεχνικού στερεώματος.

Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά…

Πριν από έναν χρόνο, η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα ενός αδικοχαμένου κοριτσιού στα Τέμπη και επικεφαλής του συλλόγου «Τέμπη 2023», έμοιαζε να βρίσκεται πιο κοντά στα κόμματα της Αριστεράς, σε πρόσωπα όπως η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και η Δέσποινα Κουτσούμπα, στέλεχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Την εικόνα αυτή μετέβαλε κάπως βίαια εδώ και 15 μέρες μια αποκάλυψη από τον επικοινωνιολόγο —και επί χρόνια σύμβουλο του Κώστα Καραμανλή— Νίκο Καραχάλιο, αποτυπώνοντας ένα «σοκαριστικό» για κάποιους κοντράστ:

— Ο κ. Καραχάλιος, με αισθητική που ταιριάζει περισσότερο στις ξαπλώστρες της Μυκόνου την εποχή της αστακομαρονάδας παρά στα κινήματα της Αριστεράς, δηλώνει σε απανωτές εμφανίσεις του στα media ότι σχεδίαζε μαζί με την κυρία Καρυστιανού την ανακοίνωση μιας πολιτικής κίνησης που θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε κόμμα.

Ακόμη χειρότερα, ο κ. Καραχάλιος αναφέρει ότι αυτός που τον έφερε σε επαφή με την κυρία Καρυστιανού ήταν ο Νίκος Νικολόπουλος, πρώην βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, πρόεδρος του σχετικά αγνώστου κόμματος ΧΡΙΚΕ και γνωστός στο πανελλήνιο από τη φράση «γέροντα η ευχή».

Ο κ. Καραχάλιος υποστηρίζει ότι είχε σχεδιαστεί εκδήλωση για την ανακοίνωση της πολιτικής κίνησης της κυρίας Καρυστιανού στις 24 Ιουλίου στα Χανιά —με 4.000 καθήμενους— που θα έθετε τις βάσεις για κόμμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ημερομηνία και ο τόπος ήταν συμβολικά επιλεγμένες —«Ημέρα της Δημοκρατίας», Χανιά (πατρίδα του Πρωθυπουργού)— και θα υπήρχε οργανωμένη επικοινωνία σε όλα τα εθνικά δίκτυα. Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν έγινε τελικά καθώς η κυρία Καρυστιανού φέρεται από τον κ. Καραχάλιο να πάτησε φρένο.

Ποιος ωφελείται;

Μπροστά στην απότομη αυτή αλλαγή —από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο σε ένα εγχείρημα με εμπλοκή των κ. Καραχάλιου και Νικολοπούλου— πολιτικοί παρατηρητές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν το ερώτημα «ποιος ευνοείται από αυτή την εξέλιξη»; Και χωρίς να καταλογίζουν πρόθεση στον κ. Καραχάλιο καταλήγουν στα παρακάτω συμπεράσματα:

—Ο Αλέξης Τσίπρας και η σχεδιαζόμενη πολιτική του πρωτοβουλία. Οι εν λόγω παρατηρητές θεωρούν ότι η απήχηση της κυρίας Καρυστιανού στον ευρύτερο αριστερό χώρο, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις της ότι ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί το «παλιό» που μοιράζεται την ευθύνη για την τραγωδία των Τεμπών λόγω της Σύμβασης 717, θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τη δική του πρωτοβουλία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Οκτωβρίου, σε δημοσκόπηση της MRB για το OPEN (18/10), το 32,2% δήλωνε θετικά διακείμενο σε ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από την κυρία Καρυστιανού. Το ποσοστό αυτό, πριν εμφανιστεί στο κάδρο ο κ. Καραχάλιος, ήταν προφανώς υψηλό και εξηγεί για κάποιους τις πρώτες «βολές» που δέχεται η κυρία Καρυστιανού από ΜΜΕ που είναι χρεωμένα στο στρατόπεδο του κ. Τσίπρα.

—Ο Αντώνης Σαμαράς, στην τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στον ΑΝΤ1, στάθηκε στο δράμα των Τεμπών και στον «ανείπωτο πόνο ενός γονιού», τον οποίο βίωσε και ο ίδιος με την απώλεια της κόρης του.

Αν και είναι άγνωστο αν τελικά θα προχωρήσει σε κόμμα, ορισμένοι θεωρούν ότι η φθορά, που προκαλεί στην εικόνα της κυρίας Καρυστιανού ο κ. Καραχάλιος με τις δηλώσεις του, θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του πρώην πρωθυπουργού. Οι ίδιοι σημειώνουν και τη δήλωση του κ. Καραχάλιου ότι μεταξύ του κ. Σαμαρά και της κυρίας Καρυστιανού θα επέλεγε τον κ. Σαμαρά λόγω εμπειρίας.

Οι διαπιστώσεις αυτές δεν σημαίνουν βέβαια ότι ο κ. Σαμαράς εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο σερί επιθέσεων από την πλευρά του κ. Καραχάλιου προς την κυρία Καρυστιανού. Ούτε φυσικά ότι ο κ. Καραχάλιος έχει οτιδήποτε άλλο στο μυαλό του πέρα από την έκφραση της προσωπικής του άποψης.

—Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν το δεύτερο πρόσωπο μετά την κυρία Καρυστιανού που ανέδειξε το θέμα των Τεμπών και βρίσκεται στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων, πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Τα ερώτημα αν θα καταγράψει απώλειες σε περίπτωση που η κυρία Καρυστιανού προχωρήσει σε πολιτική κίνηση απασχολεί, βέβαια, εδώ και καιρό τους πολιτικούς αναλυτές.

Η σύνδεση της κυρίας Καρυστιανού από τον κ. Καραχάλιο με τον δεξιό χώρο —για την οποία σύνδεση δεν ευθύνεται προφανώς η κυρία Κωνσταντοπούλου— εκτιμάται ότι αφήνει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «πιο μόνη» στο αριστερό φάσμα που ζητεί απαντήσεις για τα Τέμπη και έχει επαφή με τον δρόμο και τα κινήματα διαμαρτυρίας. Ενώ η στήριξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι από την ίδια δείχνει ότι οι επιλογές της μπορούν να έχουν αποτέλεσμα.

Οσα συνέβησαν βέβαια δεν σημαίνουν ότι το ηθικό κεφάλαιο και η συμπαράσταση που συγκεντρώνει η κυρία Καρυστιανού είναι μεγέθη αμελητέα και ότι αν η ίδια το αποφασίσει δεν θα προκαλέσουν μετατοπίσεις στον συναισθηματικό – πολιτικό χάρτη τόσο της Δεξιάς όσο και της Αριστεράς.

Οι δύο αυτοί οι χώροι, της Αριστεράς και της Δεξιάς, και μάλιστα στο αντισυστημικό τους σκέλος, εκτιμάται από τους αναλυτές ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν δεξαμενές για μια κίνηση από την κυρία Καρυστιανού, καθώς η χρησιμοποίηση από πλευράς της οξύτατων και ισοπεδωτικών εκφράσεων για εκλεγμένα πολιτικά πρόσωπα και θεσμούς της πολιτείας μοιάζει να την αποκόπτει από το χώρο του Κέντρου.

Σε κάθε περίπτωση οι επόμενοι μήνες μέχρι την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών στο τέλος Φεβρουαρίου αλλά και την έναρξη της δίκης θα είναι ενδιαφέροντες.

