Public Group: Πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2023

Πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2023, ξεπερνώντας τον στόχο που είχε θέσει στις αρχές του έτους, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργική του κερδοφορία, ανακοίνωσε ο Ομιλος Public.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εν λόγω επιδόσεις επιβεβαιώνουν την επιτυχημένη υλοποίηση της μακροχρόνιας στρατηγικής του Public Group, η οποία εστιάζει σε επενδύσεις που αναβαθμίζουν συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες, στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας καθώς και στην συνεχή ανάπτυξη του προσωπικού του.

Tα νέα mega καταστήματα “Public + home” ήταν σημαντικό ορόσημο της χρονιάς, καθώς αποτέλεσαν την επιτυχημένη ενσωμάτωση της γκάμας προϊόντων και των ανθρώπων της Media Markt κάτω από την μάρκα Public. Τα 13 μεγάλα καταστήματα “Public + home”, έχουν ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, λαμβάνοντας ποσοστό ικανοποίησης που φτάνει το 97% (έρευνα Kantar) και γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλής προορισμός για αγορές τεχνολογίας και οικιακών συσκευών που συνδυάζονται με ευκολίες πληρωμών και παραδόσεων.

Τα Public παραμένουν ο δημοφιλέστερος omnichannel προορισμός τεχνολογίας, home living & ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, με τον αριθμό επισκέψεων στα φυσικά και online κανάλια το 2023 να ξεπερνάει τα 100 εκατ.

Η έμφαση στις καινοτόμες υπηρεσίες και τις στρατηγικές συνέργειες ενίσχυσαν καθοριστικά το αποτύπωμα των πωλήσεων το 2023.

Η χρήση της υπηρεσίας “Public Now Pay Later” με Klarna ξεπέρασε το 50% των σχετικών συναλλαγών, η υπηρεσία “Locker Pick up 24/7” με τη BOX NOW έφτασε στο 40%, η ικανοποίηση πελατών για τις επισκευές στα iRepair points ξεπέρασε τον δείκτη 90 στα 100, ενώ στα τέλη του έτους εγκαινιάστηκε επίσημα η μεγάλη στρατηγική συνεργασία με τη Vodafone Ελλάδας.

Ρ. Μπουρλάς: Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ανθρώπους, υποδομές και την ενίσχυση της omnichannel εμπειρίας των πελατών μας

Ο διευθύνων σύμβουλος του Public Group Ρόμπυ Μπουρλάς, ανέφερε ότι η επίτευξη των στόχων του ομίλου για το 2023 αποτελεί απόδειξη της ισχυρής δυναμικής στρατηγικής του Public Group και της αφοσίωσης των ανθρώπων του στο όραμα να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα από στρατηγικές επενδύσεις και συνέργειες, προσφέροντας περισσότερα προϊόντα & περισσότερες υπηρεσίες στους καταναλωτές.

«Παράλληλα με την απορρόφηση της μάρκας MediaMarkt καταφέραμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας, ξεπερνώντας το μισό δισ. ευρώ για πρώτη φορά, να ενισχύσουμε τις ψηφιακές μας πωλήσεις και να επιστρέψουμε σε λειτουργική κερδοφορία. Τη νέα χρονιά, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, σε υποδομές καθώς και στην ενίσχυση της omnichannel εμπειρίας των πελατών μας. Στόχος μας είναι να παραμείνουμε ο κορυφαίος omnichannel retailer τεχνολογίας, home living & ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και την Κύπρο», τόνισε ο κ. Μπουρλάς.

