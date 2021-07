Πρωταθλητής του NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Σπάνια ένας αθλητής έχει την ευκαιρία να συνδυάσει την κατάκτηση ενός ιστορικού για την ομάδα του τίτλου με μια επική εμφάνιση για τον ίδιο· συνήθως οι τελικοί είναι γεμάτοι άγχος και κρίνονται στις λεπτομέρειες, όχι σε πληθωρικά ματς. Όμως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο αθλητής που γεννήθηκε πριν 26 χρόνια στα Σεπόλια Αττικής για να κατακτήσει τον κόσμο και τις καρδιές μας το κατάφερε και αυτό: οδήγησε τα ξημερώματα τους Μιλγουόκι Μπακς στο πρωτάθλημα του NBA —του πρώτου για την ομάδα μετά από μισόν αιώνα!— με μια εμφάνιση πραγματικά συγκλονιστική!

Ο Γιάννης, το Greek Freak του παγκόσμιου μπάσκετ, τελείωσε τον έκτο τελικό με 50 πόντους, έκανε τους πάντες να υποκλιθούν στο απίστευτο ταλέντο του και φόρεσε το δαχτυλίδι του πρωταθλητή. Ηταν ο MVP των τελικών.

Και είναι ο νέος βασιλιάς του NBA!

Οι Μπακς νίκησαν τους Σανς με 105-98 και 4-2 στη σειρά των τελικών, ακολουθώντας ένα ασυνήθιστο μοτίβο στα πλέι οφ που δείχνει και το σθένος αυτής της ομάδας: βρίσκονταν να χάνουν 0-2 αλλά τελικά ανέτρεπαν την εις βάρος τους κατάσταση με τέσσερις συνεχόμενες νίκες. Έτσι έγινε στα ημιτελικά, έτσι και στον τελικό με την ομάδα του Φοίνιξ.

The @Bucks are the 2020-21 NBA Champions! #ThatsGame pic.twitter.com/lMNgoe8tal

— NBA (@NBA) July 21, 2021